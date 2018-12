Succession, episodi 7 e 8: le anticipazioni

Penultimo appuntamento con Succession , il divertente e provocatorio dramedy HBO prodotto dal premio Oscar® per La grande scommessa Adam McKay e da Will Ferrell. I Roy si riuniscono per una sessione di terapia familiare: successo o disastro annunciato? Kendall deve resistere alle tentazioni: ci riuscirà? L'addio al celibato di Tom è indimenticabile, nel bene e nel male. Roman tiene d'occhio una nuova opportunità di business. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda martedì 20 novembre alle 21.15

Succession, stagione 1, episodio 7 Nel tentativo di risanare la sua immagine pubblica, gravemente danneggiata, Logan accetta di prendere parte a una serie di sedute di terapia familiare presso il ranch in New Mexico di Connor. Ovviamente si tratta di una cosa studiata a tavolino fin nel minimo dettaglio, e non di un tentativo sincero di riconciliazione. Kendall tiene un profilo basso e si concentra sulla sua sobrietà. Quando Nate le chiede di unirsi al team di Gil Eavis - un potenziale candidato alla presidenza che è praticamente l'esatto opposto di suo padre e di quello in cui suo padre crede -, Shiv prende seriamente in considerazione un possibile sì: la sua posizione è decisamente precaria. Mentre Willa passa del tempo con la sua famiglia, Connor mette insieme una proposta a cui sarà veramente difficile dire di no...

Succession, stagione 1, episodio 8

Tom e l'addio al celibato: ricordarsene è obbligatorio, ma non così scontato. Kendall adocchia una nuova opportunità di business in compagnia di un paio di imprenditori a dir poco idealisti. Roman tenta di concludere un affare con una TV locale che è sempre stata l'acerrima nemica di suo padre. Logan dà a Greg un compito importante: fare da "babysitter" a Kendall durante il party di Tom. Shiv e Gil finiscono in un'imboscata mediatica durante un'intervista televisiva su una rete della Waystar.