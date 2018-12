Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 23 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, venerdì 23 novembre.

Programmi TV in onda stasera

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Da stasera, lo showcooking più spietato d’Italia si sposta al venerdì, con una nuova puntata. Tra le prove, i cuochi dovranno cucinare senza utilizzare l'acqua. Gli ospiti speciali della puntata sono Simone Caporale, il miglior Bartender del mondo agli Awards di New Orleans, e il famoso chef Antonino Cannavacciuolo.

James Stewart e Robert Mitchum - Le due facce dell’America - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Regia di G. Monro. Due attori leggendari, due stelle di Hollywood che per oltre 50 anni, sulla pellicola e nella vita privata, hanno incarnato lo spirito americano.

La mia fuga da Scientology - Special - 1^ TV, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation, alle 21:05, va in onda uno speciale dedicato alla nuova stagione di “La mia fuga da Scientology”, con protagonista Leah Remini. Le storie di chi, dopo anni, ha deciso di abbandonare le comunità religiose.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Takeshi’s Castle Thailand, ore 21:00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Elisa Chiabotto - Elisa e Gianmarco stanno per sposarsi. La mamma e la suocera devono trovare l'abito perfetto per il suo giorno speciale. Chi riuscirà a vestire la sposa?

Mad Dog: armi di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Alle ore 21:00 su Discovery Channel un’altra puntata di “Mad Dog: armi di famiglia”. Nella puntata di stasera, la Mad Dog crea uno strumento per un astronauta che lavora su un progetto per migliorare gli equipaggiamenti usati nelle tute spaziali.

Mega fabbriche - Lamborghini Aventador, ore 20.55 National Geographic

In questa nuova puntata di “Mega fabbriche” entriamo nella fabbrica della Ferrari, dove viene prodotta la nuova FF. Sarà la prima Ferrari a quattro posti, con i motori più potenti della storia della casa automobilistica di Maranello.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 21:55 National Geographic

Nella puntata di stasera, dal titolo “Banana Affair”, vediamo una madre e suo figlio che vengono fermati perché trasportano banane di bassa qualità.

World’s top 5, ore 21:05 Discovery Science

Torna, su Discovery Science, “World’s top 5”, il programma che mette a confronto le più grandi meraviglie meccaniche per stabilire quale è la migliore nel proprio campo.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

La storia delle armi, ore 21:05 History

Attraverso gli esperimenti, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali. Nella puntata di oggi, rivediamo gli attacchi dal cielo, che hanno cambiato radicalmente il modo di intendere le guerre.

Big Cat Month: Il ritorno del Re, ore 21.00 Nat Geo Wild

Seguiamo il percorso di adattamento di alcuni leoni, che sono stati introdotti nell’Akagera National Park, nell’Africa Centrale. Gli animali hanno trovato molte difficoltà ad ambientarsi, a causa della troppa umidità presente nel territorio.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21:00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. La Dr.ssa Susan Kelleher possiede e gestisce una tra le più attive cliniche di cura per animali esotici, che ogni giorno affollano la il suo studio Broward Avian and Exotics.

Serie TV in onda stasera

House of Cards - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic HD

In esclusiva per l'Italia, la stagione finale del Political Drama, giunto alla sesta serie. Dopo la perdita del protagonista principale Kevin Spacey, “House of Cards” si regge tutto su Robin Wright, che, nella parte di Claire, deve dimostrare di essere all’altezza del ruolo di Presidente degli Stati Uniti. Stasera gli ultimi due episodi.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un altro episodio di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox un altro episodio del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Un altro episodio, in prima tv della serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

La serie “Criminal Minds” racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

A very English scandal - 1^ TV, ore 21:55 Fox crime

Primo episodio di una miniserie tv in tre puntate con protagonista Hugh Grant e ispirata a uno dei più grandi scandali della vita politica inglese. Negli anni ‘70 il parlamentare Jeremy Thorpe fu processato e assolto per aver cospirato per uccidere il suo ex amante.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

“Krypton” è una serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:20 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:50 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:15 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:20 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo e la spada del samurai, ore 20:40 Boomerang

Un film del 2009 diretto da Christopher Berkeley. In un museo di storia antica di Tokyo, il custode e un bidello sono testimoni del ritorno dello spirito del Samurai Nero, un antico guerriero giapponese, la cui armatura doveva essere la più recente attrazione del museo.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Peter viene ammesso alla Horizon High, la scuola per geni da cui il suo miglior amico Harry Osborn è stato appena sospeso.

