Volge ormai al termine su Sky Atlantic la sesta stagione di House of Cards : gli ultimi due episodi, il settimo e l'ottavo, andranno infatti in onda venerdì 23 novembre alle 21.15. Tra i personaggi chiave della serie, anche se in realtà c'è stata fisicamente solo per durante la prima stagione (e il primo episodio della seconda), c'è quello dell'ambiziosa giornalista Zoe Barnes , interpretata da Kate Mara. Zoe muore per mano di Frank, che decide di farla uscire di scena per evitare che certi segreti possano venire a galla, ma nel corso della serie è una presenza costante, e viene citata svariate volte. In attesa del gran finale, sfoglia la gallery con le foto più belle di Kate Mara