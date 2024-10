Achille Lauro in concerto a Roma, la possibile scaletta

Achille Lauro è tornato protagonista della scena musicale italiana.

Giudice rivelazione di X Factor, nei giorni scorsi è stato in concerto a Milano. E qui, a sorpresa, ha annunciato un nuovo album: Ragazzi Madre – L’Iliade. Il disco, che uscirà nel 2025, è stato suonato in alcune sue parti in anteprima proprio durante le due date milanesi, entrambe sold-out, nate per festeggiare i dieci anni della sua carriera.

Lunedì 7 ottobre è invece la volta di Roma. Lauro è atteso al Palazzo dello Sport, assieme a Boss Doms e alla sua band.

Achille Lauro a Roma

"Domani si torna nella città a cui devo tutto. Roma nun fa’ la stupida,

che sta notte muoio qui con te", ha scritto Achille Lauro alla vigilia del concerto romano.

"Sul palco porterò i pezzi del mio repertorio, oltre al mio ultimo brano Amore disperato, tuttavia non sarà solo la celebrazione dei miei 10 anni di carriera ma anche la presentazione del nuovo mondo musicale a cui stiamo lavorando da tempo", ha dichiarato Lauro, prima dei suoi concerti di Milano. Concerti che l'hanno visto salire sul palco con Ragazzi Madre, con la sua metà artistica Boss Doms, con le atmosfere degli inizi e una nuova maturità. "D’altronde Ragazzi Madre è molto più di un album, è una missione, sono i ragazzi che si aiutano l’un l’altro: questo decennale rappresenta anche la celebrazione del lavoro svolto in questi anni nel quotidiano per aiutare gli invisibili", ha spiegato.