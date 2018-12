Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 19 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 19 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, due puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. I protagonisti di questa sfida sono i rappresentanti di una Palermo giovane e in fermento, che ha voglia di fare e che ha trovato nella pasticceria il luogo dove poter realizzare i propri sogni. Le tre pasticcerie in gara rappresentano la Palermo più cool e modaiola. Tre espressioni della tradizione più radicata, reinterpretata in chiave moderna, tra rivisitazioni e ricerche avanguardistiche.

Sei in un paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte

Dario Vergassola viaggia con Autostrade per l'Italia, accompagnato da Roberta Morise, alla scoperta delle bellezze italiane. Langhe, Roero, Monferrato: il paesaggio vitivinicolo - Oggi andremo in Piemonte a esplorare il paesaggio vitivinicolo di Langhe, Roero e Monferrato. Pisa e Piazza dei Miracoli - Nella puntata visiteremo Pisa e quella che D'Annunzio ha ribattezzato Piazza dei Miracoli.

La mia vita in una setta, ore 21:05 Crime Investigation

La giornalista Elizabeth Vargas racconta storie di persone che sono uscite dal controverso mondo delle sette. In nome di Allah - Elijah aiuta l'FBI a fare giustizia contro gli abusi di una setta. La tribù degli abusi - “The Twelve Tribes” è stata spesso accusata di abusi fisici su donne e bambini. Una donna, ora uscita dalla setta, lavora costantemente per far luce su queste torture.

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Rambo - Dopo aver esaminato in che modo John Rambo riuscisse a sbarazzarsi dei suoi nemici, Terry e Larry si cimentano in alcune delle acrobazie più incredibili della storia di Hollywood. Prove nella giungla - Una Minigun con munizioni tenuta in uno zainetto può realmente sparare? L'attore Bill Duke, che ha recitato insieme a Schwarzenegger, si unisce al team per sperimentare qualcosa di incredibile.

Comedy Central presenta Dario Cassini, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro San Babila di Milano Dario Cassini affronta il tema delle paure andando alla ricerca dei termini più strani che tentano di spiegare le fobie insolite e assurde.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Marica Spada. L'amore tra Marica e Davide é talmente forte che neanche la distanza che separa Milano da Treviso è riuscita a tenerli separati. Ma chissà chi vestirà Marica. La mamma o la suocera?

I segreti delle strutture, ore 20:55 Discovery Channel

La casa delle reliquie sacre - Una casa medievale potrebbe contenere i resti della Bibbia dei Re Magi. Seguiamo gli scienziati e gli esperti che tentano di risolvere l'intricato mistero.

Servizi segreti: protezione presidente, ore 20.55 National Geographic

Gli agenti dei servizi segreti statunitensi devono garantire un controllo completo sulla vita del presidente Trump. Seguiamo il delicato lavoro svolto da queste persone, che devono agire con la massima cautela.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il tunnel e la diga peruviani - Disegnato per incentivare l'agricoltura del Perù occidentale, il nuovo tunnel che attraversa le Ande sarà uno dei più profondi al mondo. Danny illustra questo progetto innovativo.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21:10 Discovery travel & living

Il dio della ciccia - Travis è alle prese con un gatto domestico in sovrappeso e con grossi problemi di salute. Inoltre, offre il suo aiuto ai proprietari iperprotettivi di un cane eccessivamente grasso.

Enigmi alieni - Architettura aliena, ore 21:00 History

Secondo alcune culture del mondo antico, i meteoriti non erano solo rocce che cadevano dal cielo, ma erano pietre con poteri straordinari. Questi meteoriti erano forse tecnologie aliene?

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Morte in un lampo - I ghepardi lottano per la conquista del territorio. Una scimmia cappuccino deve vedersela con un giaguaro e un invasivo e mortale leone marino potrebbe essere di fronte al suo ultimo scontro.

Gli acchiappanimali, ore 21:00 Nat Geo people

Una puzzola in macchina - Un gruppo di soccorritori risponde alle chiamate di persone che hanno problemi con le più svariate creature. Una puzzola si è nascosta in un’auto. Alcuni pipistrelli hanno invaso un attico.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Deutschland 86 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Premiata con l'International Emmy, la spy story ambientata durante la Guerra Fredda, sequel di “Deutschland 83”. Pelle nera - A lungo esiliato in Africa, Martin Rauch torna in azione per nuove missioni pericolose. Il mediatore - Martin recluta un mercenario per trasportare le armi di Lenora oltre il confine.

Anni 80: Deutschland 83, ore 21:20 Sky Atlantic +1

Finale di stagione. Able Archer - Aspettando Deutschland 86, Sky Atlantic offre un ritorno al passato con una programmazione in tema anni '80.

The Walking Dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

In contemporanea con gli Stati Uniti, in prima visione tv, la nona stagione per una delle serie horror più seguite di sempre. Stradivari - In contemporanea con gli Stati Uniti. Carol va alla ricerca di una vecchia conoscenza, che vive sola nelle zone selvagge che pullulano di vaganti. Intanto i Sopravvissuti iniziano il pericoloso viaggio verso una nuova casa.

The Gifted - 1^ TV, ore 22:10 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Impronta - La Cerchia Interna prepara il piano per un'imboscata, ma Polaris si rifiuta di partecipare, così Reeva chiede Esme di convincerla. Intanto, Thunderbird allena Reed nel controllo dei poteri.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Quindicesima stagione per la serie medical più longeva e romantica di sempre, con le vicende umane e professionali dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital, premiata con 2 Golden Globe e 4 Emmy. L'angelo quotidiano - Meredith decide di aiutare Teddy a decidere cosa fare in una situazione difficile. La Bailey intanto ha una presa di coscienza.

Station 19 - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Torna la serie spin off di “Grey’s Anatomy” su un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle. Tutto da conservare - La squadra interviene in un appartamento pericolante: quello che c’è all'interno lascia tutti sconvolti.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, gli ultimi tre episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). Scambio di favori - L'Ufficio del Procuratore chiama Bull nel caso di un incidente avvenuto in una confraternita. L'illusione del controllo - Una famosa attrice fa causa a Bull, convinta che la sua consulenza in un caso di adozione l'abbia danneggiata. Per la propria difesa Bull assume un personaggio bizzarro.

Deception - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Il codice cifrato - La Donna Misteriosa sta rapinando delle banche: cerca l'ultimo oggetto del puzzle di Alistair Black.

Manifest - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Tutto a posto, niente in ordine - Cal continua a percepire le sensazioni di Marko e sta male. Ben ha un piano, farsi assumere dall'azienda che gestisce la contabilità della Unified Dynamic.

Last man standing, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, altri due episodi della sesta stagione di “Last man standing”. L'aggiustatutto - Mike prova a creare una competizione tra Ryan e Kyle per i lavori di riparazione della casa. La scelta di Eve - Eve continua a rimandare la decisione sul college, e Mike e Vanessa sono sempre più preoccupati. Alla fine la sua decisione sorprende i genitori.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Sono tornate, vero? - Lucifer si risveglia nel deserto, convinto di essere stato rapito e riesce a tornare a Los Angeles. Cerca di convincere Chloe del suo rapimento. Quello con la carotina - Lucifer deve indagare sulla morte di un comico fallito, mentre è alle prese con le sue ali che continuano a ricrescere malgrado le tagli.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. L'inganno - Liza e Kalsey sono molto preoccupate, perché il loro primo autore sta dando più problemi di quanto il suo valore commerciale consentirebbe.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Acqua in bocca - Durante uno scontro a fuoco, il vicecomandante di Paulmichl viene ferito gravemente e finisce in coma. Ben presto in paese si diffonde un clima di profonda inquietudine.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, un altro episodio del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. Il braccio violento della legge a Springfield - Dopo aver fermato un ladro, Marge, eccitata per l'adrenalina provata, si iscrive all'Accademia di Polizia, ma iniziano i problemi.

Futurama, ore 21:20 Fox Animation

La bestia con un miliardo di schiene. 1a parte - Un mese dopo l'apparizione della frattura dimensionale in cielo in Futurama, la gente decide di continuare la vita di tutti i giorni. La bestia con un miliardo di schiene. 2a parte - Fry e Bender si sentono soli. Fry si nasconde sulla nave spaziale di Zapp, Bender scopre l'esistenza della Lega dei Robots.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 21:00 DeA kids

Il tormentone / Una pianta particolare - Oh fa una battuta coì divertente da ripeterla continuamente - Oh affida a Tip la sua nuova pianta e succede il peggio. Riconoscenza / Detective Kyle - Tip salva la vita a Sharzod che cerca di sdebitarsi - Il poliziotto Kyle decide di diventare un detective per farsi rispettare.

Shimmer and Shine, ore 20:30 Nick jr

Attenti al Nil / Un campeggio da paura - Con la loro barca guidata dai poteri magici, Shimmer, Shine e Leah attraversano la cascata arcobaleno, per recarsi a vedere la famosa gemma Azar. A scuola di Brilla-magie / Avventura sul fondale - Leah e le geniette sono a lezione di brilla-magie da Afina, ma qualcosa... non funziona!

Game Shakers, ore 20:50 Nickelodeon

Un San Valentino a super velocità - Babe riceve un videomessaggio da Henry Danger che le annuncia la sua intenzione di passare il giorno di san Valentino a New York e le chiede di portarlo a visitare la città.

iCarly, ore 21:20 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Io e Nevel - Carly, Sam e Freddie vorrebbero che il loro show fosse recensito. Carly rischia di ricevere una cattiva pubblicità quando insulta il ragazzino che gestisce un popolare sito che dà i voti ai siti web. Il tema per il prossimo webcast di iCarly è capire che cosa significa fare gli insegnanti fuori da scuola. Quando Carly e Freddie seguono la signora Briggs, rimangono bloccati dentro la sua casa.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La bellezza di Robin - Durante un combattimento a Robin cade la maschera che porta sul volto e scappa a casa per non farsi vedere. Pigiama Party - I Teen Titans organizzano un pigiama party perché Cyborg ha paura del buio. Nuovi Titans in città - I Titans Est si recano a Jump City per sostituire i Teen Titans che sono alla ricerca della Confraternita del Male. Arrivati alla Teen Tower, vengono colti di sorpresa da Control Freak.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la mummia maledetta, ore 20:40 Boomerang

Velma è in Egitto per vedere la Sfinge restaurata, quando scopre la tomba di Cleopatra. Mummie, antichi misteri e la maledizione del faraone sconvolgeranno il viaggio della Mystery Inc.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Nascondino spettrale - Giocando a Spaventanascondino, Vampirina e le sue amiche aiutano Bridget a trovare il nascondiglio perfetto. E Bridget scompare. La piccola strega - Quando una famosa famiglia di stregoni è ospite del Fobia B&B, Vampirina aiuta la figlia a imparare a trasformarsi in un gatto. Il pigiama party - Vampirina invita le sue amiche umane per un pigiama party e cerca di evitare che notino qualcosa di Transilvanesco.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Harley e l'esibizione della medaglia d'oro - Georgie conosce la campionessa olimpica di ginnastica artistica Laurie Hernandez e la invita a cena a casa Diaz. Ma la cena finisce fuori controllo.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Spider Island. Parte 5 - Per curare la popolazione di Mostri-Ragno di Manhattan, Spiderman deve condurre Kid Arachnid, Anya, e Harry verso l'ultimo disperato sforzo per fermare lo Sciacallo.

