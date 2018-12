Programmi TV da non perdere stasera, sabato 17 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, sabato 17 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 la replica del quarto Live di X Factor 2018. Alla vigilia della presentazione degli inediti, la gara si fa dura. 3 cantanti rischieranno l'eliminazione. Ospiti: Enrico Nigiotti, Gianna Nannini, Carl Brave, Max Gazzè e Germaine Acogny.

1968 Sport & Revolution, ore 21:15 Sky Arte

Regia di E. Audisio. 1968 Olimpiadi a Città del Messico. Nel mondo: il Maggio francese, l'uccisione di Martin Luther King. In pista: le Olimpiadi del Black Power. Riviviamo i giochi che cambiarono per sempre la coscienza politica dello sport.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

I contadini protagonisti di questa edizione, dal Piemonte alla Sicilia, continuano a conoscere i pretendenti che li hanno seguiti in fattoria. Tra chi scatterà la scintilla?

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. L'uomo giusto al momento sbagliato - 12 giugno 2013: Richard viene trovato morto. Senza nessun movente e testimoni, gli investigatori riusciranno ad individuare il killer grazie all'uso delle telecamere?

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Il torneo più avvincente di tutti i tempi. Un'arena in cui i robot se le danno di santa ragione. La guerra sta per iniziare - Il torneo più avvincente di tutti i tempi ritorna con una nuova stagione robottante! A darsi battaglia saranno 12 concorrenti in gruppi di tre. Chi entrerà a far parte della competizione?

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:50 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:50 su Blaze. Pericolo di scioglimento - La battaglia diventa sempre più dura, come le strade da affrontare. Art Burke tenta di non soccombere allo scioglimento del ghiaccio, mentre Alex Debogorski affronta una montagna di fango.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Comedy Central continua nella sua missione di portare in tv il meglio della comicità e regala al suo pubblico sei serate di puro divertimento con i migliori talenti comici. Dal teatro Verdi di Montecatini Terme, cinque spettacoli monografici da non perdere: oggi, Giobbe Covatta. Per una serata all'insegna del buonumore.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. La dr. Dawn visita un uomo afflitto da una malattia cronica della pelle. Poi si occupa di una donna alla quale lo spasmo della vagina rende i rapporti sessuali insopportabili.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

Mamma sexy - Jodie, mamma fin da giovanissima, è stanca del look che la accompagna da un decennio. Keshia, anche lei mamma, vuole invece tornare a essere sexy.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Come viene creato l'ultimo modello di motocicletta che si ispira alla classica Royal Enfield Continental GT? Inoltre, come fanno i detective dell'arte a individuare le falsificazioni? Come si combinano scienza e distruzione nei centri di crash test? E come vengono messi insieme i complessi meccanismi per mettere insieme i mini ombrelli?

Le verità sommerse, ore 20:55 National Geographic

Dopo la scoperta del relitto del Titanic, numerose spedizioni hanno cercato di indagare su una delle piu' grandi tragedie della Storia. Ma molti misteri restano ancora da risolvere.

Indagini ad alta quota, ore 21:55 National Geographic

Inferno afgano - Sveliamo la verità che si nasconde dietro i più leggendari disastri aerei grazie all'aiuto di esperti ed investigatori. Il volo 102 della National Airlines trasporta carichi militari. Dopo pochi secondi, il velivolo diventa incontrollabile e si schianta al suolo. Cosa è accaduto?

Mega costruzioni, ore 20:15 Discovery Science

Las Vegas - Assistiamo con Danny Forster al colossale progetto da 12 miliardi di dollari per trasformare Las Vegas in una fiorente metropoli e cambiarne l'immagine di meta per vacanze. Lo stadio dei Dallas Cowboys - Il nuovo stadio dei Dallas Cowboys sarà il più grande degli USA e la sua enorme struttura di 30 ettari ospiterà centomila tifosi. Vediamo come insieme a Danny Forster.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Ok il prezzo è giusto - A Margate, Drew fa un buon affare presso un emporio di cianfrusaglie gestito dai suoi migliori referenti. Poi, presso una villa georgiana del Fife, trova qualcosa di sorprendente.

Top 10: sfida alla storia, ore 21:00 History

I segreti dell'antico Egitto - Pensate di sapere tutto sull'Antico Egitto? Scopriamo i misteri ancora nascosti di questa incredibile civiltà, dalla Sfinge alle Piramidi fino alla mummificazione.

Wild Russia, ore 21:00 Nat Geo Wild

Siberia: temperature estreme - Esploriamo il lato più selvaggio e segreto della Russia. La Siberia è un posto desolato e freddo, ma nonostante ciò le creature tentano di sopravvivere agli estremi.

Pronto soccorso animali, ore 21:00 Nat Geo People

Vivere insieme - Il lavoro di alcuni esperti che si occupano della riabilitazione delle più svariate creature. Nancy è alle prese con alcuni piccoli avvoltoi, mentre Brigette salva una volpe intrappolata in un recinto.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno, ore 21:15 Sky Atlantic

Dentro la finzione - Finale della seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Mentre gli affari per tutti stanno andando a gonfie vele, qualcuno deve affrontare un'inaspettata perdita.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Conseguenze - Caitlin e Thunderbird lottano insieme per salvare la vita ad un mutante ferito durante la liberazione dell'ospedale psichiatrico. In quel frangente, fanno anche una scoperta di importanza vitale.

The Walking Dead, ore 21:50 Fox

Replica del sesto episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. Chi sei adesso? - I Sopravvissuti incontrano delle persone sconosciute fuori dalla cinta di sicurezza della loro comunità: insieme dovranno decidere se il nuovo gruppo è degno di fiducia o meno.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). La vedova nera - Nel caso di un'imputata che invoca la legittima difesa, Bull si trova di fronte una sua ex. Per sua volontà - Senza rendersene conto, Bull dà a Benny un incarico che lo mette in grave difficoltà.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti. La verità da raccontare - Mentre Finch e Root cercano di far tornare la Macchina affidabile come prima, Reese aiuta un ragazzo che cerca di scoprire come è morto il fratello.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. Pecore tra i lupi - Katie sospetta che il dottor Cannert non abbia detto la verità sulla genesi dell'epidemia, e scopre che dai registri dell'ospedale mancano delle pagine.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Uragano Jade - Liza e Kelsey affrontano il loro primo affare: curano il lancio del libro di una fashion blogger. La loro cliente pero' e' un po' fuori di testa.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Santo per signore - In paese fervono i preparativi per una cerimonia di beatificazione, ma l'evento passa in secondo piano quando si apprende la notizia della morte di un agente assicurativo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. Homer contro Patty e Selma - Homer chiede un prestito a Selma e Patty. Ma per tenere Marge all'oscuro, deve servirle e riverirle. Bart scopre di avere talento per la danza.

Futurama, ore 21:25 Fox Animation

Colpo grosso di Bender - Due anni prima degli eventi raccontati, i dirigenti del Canale Box cancellarono il contratto con la Planet Express. Gli alieni spediscono Bender a rubare gli oggetti preziosi del passato, per poi aspettare in una caverna sotto la Planet Express.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

Fast Food - Mr.Cat apre un ristorante che serve cibo spazzatura. Riuscirà l'ispettore d'igiene a farlo chiudere? Festa in maschera - Per carnevale tutti decidono di travestirsi da Mr.Cat. Chi verrà scelto come clone perfetto? La guerra degli yogurt - Kaeloo cerca di convincere Quack-Quack a mangiare i nuovi yogurt alla frutta che ha comprato. Gli yogurt bianchi però non ne saranno molto felici. Balletto di compleanno - Olaf si è dimenticato del compleanno di Olga e chiede aiuto a Kaeloo per organizzarle una bellissima festa a sorpresa.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Genietta per un giorno / L'ispettore Zac - Senza volerlo, Leah esprime il desiderio di diventare una genietta per un giorno e le sue amiche l'accontentano.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo e il mostro del Messico, ore 20:40 Boomerang

2003. Finalmente in vacanza ma quello che dovrebbe essere un momento di svago si trasforma in una terrificante esperienza quando irrompe nella storia un tipico mostro messicano: il Chupacabras.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

La Pippo-gara! - Pippo organizza la prima Pippo-gara, e vi partecipa a bordo della sua rombante auto-tinozza! Cucù per gli orologi a cucù - Quando l'orologio a cucù di Cucù Loca si rompe, Minni e Paperina gliene regalano uno nuovo.

Summer Camp, ore 21:10 Disney Channel

Saltiamo! - Adesso che i Ross sono ufficialmente i nuovi proprietari di Camp Kikiwaka, devono decidere chi di loro sarà il responsabile del campo. Lotta nel fango - Zuri, Tiffany e Jorge disobbediscono a Ravi e finiscono col mettersi nei guai scivolando su un ruscello di fango scoperto nel bosco.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

L'incredibile caccia di Kraven - Kraven il cacciatore trasmette in diretta la sua caccia a Spiderman. Spiderman e Spider Kid devono sconfiggerlo prima che li catturi e li consegni a Norman Osborn.

