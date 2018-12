I Seveso Casino Palace sono i primi concorrenti del quarto Live ad esibirsi sul palco dell’X Factor Arena: per loro Lodo Guenzi ha scelto il brano rock "Standing in the way of control" dei Gossip. La performance convince la giuria e la band milanese pare avere ritrovato la propria identità musicale, nonostante molti elementi dell'arrangiamento restino ancora confusi. Tuttavia il pubblico a casa preferisce Renza Castelli e Martina Attili: i Seveso Casino Palace sono i meno votati della prima manche del quarto Live di X Factor 2018 e volano al ballottaggio, per la seconda settimana consecutiva.



La band è pronta a giocarsi l'ultima possibilità di restare nello show e sceglie la cover "Vengo dalla luna" di Caparezza per sfidare Luna Melis e Naomi, che propongono a loro volta "Black Widow"di Iggy Azalea e Rita Ora e "Nobody's Perfect" di Jessie J. Luna è la prima concorrente salvata dal televoto, che può tornare nel Loft di X Factor 2018. Ora è il turno della giuria, ma la decisione è troppo difficile dunque si va al TILT: il pubblico salva Naomi, eliminati i Seveso Casino Palace.



Alessandro, Salvatore, Fabiana, Silvia e Gianluca sono i Seveso Casino Palace, band di Milano appassionata di hard rock. Sono molto diversi tra di loro, ma non possono fare a meno l'uno dell'altro. Ciò che li accomuna è la voglia di fare "metallo" e spaccare insieme, cosa che hanno dimostrato già dalle Audizioni di #XF12, ma che non è bastata per proseguire verso la finale.



Lo show va avanti e gli otto concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare un’altra settimana di duro lavoro (raccontato da Benji & Fede alla conduzione di X Factor Daily, da lunedì a venerdì alle 19.40) per arrivare al quinto Live di X Factor 2018 più carichi che mai, in diretta giovedì 22 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.



Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e i due Over di Fedez, Naomi e Renza Castelli.



Il quarto Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 21 novembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.



Appuntamento giovedì 22 novembre su Sky Uno alle 21.15 con il quinto Live di X Factor 2018.