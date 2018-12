X Factor 2018. Cosa è successo nell'ultima puntata in 4 minuti. VIDEO

Il quarto Live di X Factor 2018 si apre con un ospite internazionale: sul palco insieme ai nove concorrenti in gara si esibisce la nota coreografa senegalese Germaine Acogny che, considerata la madre della danza africana e ambasciatrice della sua terra sui più importanti palchi del mondo, balla all’X Factor Arena dall’alto dei suoi 74 anni d’età. Un grande inizio per la nuova puntata del talent show che è stata vista su Sky Uno/+1 da 1.243.044 spettatori medi, con 2.314.728 spettatori unici. Record di voti per una puntata live: ben 8 milioni 300mila, +86% rispetto al 2017.



Rivedi l’Opening del quarto Live di X Factor 2018: VIDEO



Un Alessandro Cattelan in grande spolvero accoglie pubblico e giuria e dà il via alla competizione, che questa volta prevede tre manche di gara.



La prima manche del quarto Live di X Factor 2018

I Seveso Casino Palace, primi ad esibirsi, stupiscono piacevolmente la giuria con la loro interpretazione di “Standing in the way of control” dei Gossip: “Il rock vi dona”, sentenzia Mara Maionchi. Una delicata Renza Castelli, accompagnata da una scenografia da urlo, propone “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati: canta bene, ma è troppo classica e manca un elemento che la distingua secondo i giurati. Chiude la prima manche di gara un’energica Martina Attili, che mette il suo marchio di fabbrica sulla cover di “Strange Birds” di Birdy, riscrivendo in chiave rap la seconda strofa del brano (quella che, secondo Fedez, risulta però la parte più debole della performance). Chiuso il primo televoto: la band milanese è la meno votata e vola al ballottaggio.



Rivedi l’esibizione dei Seveso Casino Palace: VIDEO



La seconda manche del quarto Live di X Factor 2018

Naomi, sotto la guida di Fedez, porta sul palco di X Factor 2018 un mix di lirica e pop con “Crisi metropolitana” di Giuni Russo, ma l’esperimento non entusiasma la giuria, che però ne elogia il coraggio. Leo Gassmann migliora ad ogni esibizione, ma ha bisogno di lasciarsi andare di più nonostante la sua versione commossa di “Pianeti” di Ultimo. Infine, l’asso nella manica di Manuel Agnelli: Sherol Dos Santos nei panni di Whitney Houston con “I Will Always Love You” conferma il suo talento; in particolare, Fedez le riconosce la delicatezza con cui ha cantato, senza bisogno di dimostrare la sua (già nota) potenza canora. L’azzardata scelta di Fedez per l’assegnazione di Naomi costa il ballottaggio alla cantante.



Rivedi l’esibizione di Naomi: VIDEO



La terza manche del quarto Live di X Factor 2018

Anastasio scrive, canta e rappa sulle note di “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd, accendendo l’entusiasmo di Mara Maionchi, che si rende protagonista di un esilarante siparietto. Luna Melis perde un po’ della sua verve cantando “Eppur mi sono scordato di te” di Lucio Battisti, mentre i Bowland con “Drop the Game” dei Flume con Chet Faker restano i talenti più innovativi del programma, anche se la cantante Leila deve lavorare per rendere le prossime performance più precise. A scontrarsi al ballottaggio con i Seveso Casino Palace e Naomi sarà Luna Melis.



Rivedi l’esibizione di Luna Melis: VIDEO



X Factor 2018: il ballottagio del quarto Live

I tre nomi meno votati affrontano l’ultima esibizione della puntata, pronti a giocarsi la permanenza all’interno di X Factor 2018. I Seveso Casino Palace infiammano l’X Factor Arena con “Vengo dalla luna” di Caparezza, Naomi intona “Nobody's Perfect” di Jessie J, mentre Luna Melis sceglie “Black Widow” di Iggy Azalea e Rita Ora come cavallo di battaglia. Alessandro Cattelan chiude il televoto: Luna può tornare in gara. Ora è il turno della giuria: chi salverà fra Naomi e i Seveso Casino Palace? I giudici, in parità, lasciano la decisione al pubblico e anche questa settimana si va al TILT: salva Naomi, eliminati i Seveso Casino Palace.



Rivedi l’eliminazione dei Seveso Casino Palace: VIDEO



Gli ospiti del quarto Live di X Factor 2018

Durante il quarto Live il pubblico assiste a due duetti tutti italiani: ospite Carl Brave che, insieme a Max Gazzé, presenta, in anteprima, il nuovo singolo “Posso”, da oggi trasmesso in tutte le radio. Enrico Nigiotti, terzo classificato all’undicesima edizione di X Factor Italia, torna sul palco insieme alla rocker Gianna Nannini, con il brano “Complici”, che fa parte del nuovo album di inediti “Cenerentola” che Enrico presenterà in 3 anteprime live a Milano il 3 dicembre, a Livorno il 5 dicembre e a Roma il 10 dicembre.



Rivedi il duetto di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini: VIDEO





Appuntamento giovedì 22 novembre alle 21.15 su Sky Uno con il quinto Live di X Factor 2018 (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11), durante il quale gli otto concorrenti in gara presenteranno i loro inediti.