Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 15 novembre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live, ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15, in diretta, il quarto Live di X Factor 2018. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi sono pronti a sfidarsi a suon di musica. Quali brani avranno assegnato ai componenti delle proprie squadre e chi sarà l’eliminato di questa sera? Ospiti: Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti e Carl Brave. Conduce Alessandro Cattelan.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte

Nolde vs. Liebermann - Certe rivoluzioni nella storia dell'arte derivano dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, scopriamo le rivalità in pittura. Nell'episodio: Emil Nolde vs. Max Liebermann.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Tette, elfi e nasi - I dottori si occupano di un uomo che vuol somigliare ad un elfo, di una donna che si accinge a fare la sua quindicesima rinoplastica, di un ex body-builder che ha qualche cedimento nei suoi impianti. Alla ricerca di se stessi - Un transgender spera che il dottor Dubrow possa sistemare il suo petto “ammaccato”, mentre Nassif rappresenta l'ultima speranza di una donna vittima di attacchi di panico.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Morte al supermarket - 28 settembre 2014: Diane, 65 anni, viene uccisa nella sua camera da letto. Non ci sono indizi e solo le telecamere di sicurezza rivelano un primo sospettato con un movente.

Finché mogli non ci separi, ore 22:00 Crime investigation

Storie di donne senza scrupoli, che assassinano i loro mariti e compagni per le più disparate ragioni: soldi, libertà, un nuovo amore. Le bugie di Cat - Cat vive una vita tranquilla con suo marito Cory e i loro due bambini in Virginia. Ma, in gran segreto, Cat ama altro uomo e cerca di trovare una soluzione per mettere fine al suo matrimonio.

Grasso che cola, ore 21:00 Blaze

Giorno del Ringra...ssamento! - Hanno sedotto il web con le loro ricette fuori di testa. Sono i quattro cuochi più calorici che siano mai esistiti e sono i re del “Grasso che cola”!

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Valentina Ganzerli - Valentina e Fabio erano bambini quando si sono conosciuti. Ma la passione è esplosa anni dopo, e ora si avvia a coronarsi con il matrimonio. Tra la mamma e la suocera chi vestirà la sposa?

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Come viene creato l'ultimo modello di motocicletta che si ispira alla classica Royal Enfield Continental GT? Inoltre, come fanno i detective dell'arte a individuare le falsificazioni? Come si combinano scienza e distruzione nei centri di crash test? E come vengono messi insieme i complessi meccanismi per mettere insieme i mini ombrelli?

Nord Corea: la dinastia Kim, ore 20:55 National Geographic

Il regno dei Kims - La storia della dinastia Kim attraverso i racconti di chi ha vissuto momenti decisivi per il Paese. Dopo anni di sottomissione al Giappone, Kim Il Sung lotta per il potere.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Lo stadio dei Dallas Cowboys - Il nuovo stadio dei Dallas Cowboys sarà il più grande degli USA e la sua enorme struttura di 30 ettari ospiterà centomila tifosi. Vediamo come insieme a Danny Forster.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è uno dei migliori antiquari del Regno Unito. Sempre a caccia di anticaglie, Drew viaggia in lungo e in largo il paese in cerca di oggetti strani e particolari da riparare e restaurare. Ok il prezzo è giusto - A Margate, Drew fa un buon affare presso un emporio di cianfrusaglie gestito dai suoi migliori referenti. Poi, presso una villa georgiana del Fife, trova qualcosa di sorprendente.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Hitler e Mussolini: il lato oscuro dei binari - Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano come si attuavano i sabotaggi ferroviari dei partigiani e analizzano il ruolo delle ferrovie durante il fascismo.

Animal Top Secret, ore 21:00 Nat Geo Wild

Leoni, civette e rane - Indaghiamo su diverse curiosità, meraviglie e stranezze della natura e del mondo naturale. Sapevate che i leoni sono in grado di contare? E come fanno le civette a sentire i topi che camminano anche a diversi chilometri di distanza?

Fuori dal mondo, ore 21:00 Nat Geo people

Una tragica scoperta - Seguiamo la vita di cinque coraggiosi sognatori che hanno deciso di vivere in zone remote sopravvivendo solo con ciò che riescono a produrre con le loro forze. Gabriel e Justin vanno a caccia di cinghiali. Il rifugio di Thorn viene danneggiato dalla pioggia, mentre Colbert fa una tragica scoperta.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Taboo, ore 21:15 Sky Atlantic

Ideata e interpretata da Tom Hardy, la serie ambientata nella Londra dell'inizio dell'800 è la storia di un ereditiere alle prese con un mistero. Delaney riceve un aiuto da dove meno se lo aspettava ma, con in nemici in agguato in ogni angolo, decide di compiere un'azione radicale. La Corona fa una sua mossa contro Delaney, e il piano messo in atto potrebbe mettere in pericolo anche Lorna.

Little Murders by Agatha Christie - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Terza stagione per la raffinata versione francese dei romanzi gialli di Agatha Christie. Omicidio nell'alta moda - Per aiutare Laurence a indagare su un delitto avvenuto in una maison di moda, Alice si fa assumere nell'atelier.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

The Menendez Murders - Leslie cerca di impedire che le registrazioni del dottor Oziel contenenti la confessione di Erik e Lyle vengano accolte come…

Animal kingdom, ore 22:03 Premium Crime

Il leopardo - Deran e Craig rimangono coinvolti nel piano di Marco. Pope ha un crollo. Smurf scopre chi l'ha rapinato e Baz continua con il suo piano.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Il bug - Dopo il risveglio in ospedale, Elliot si impone di condurre una vita normale, ma non riesce a liberarsi della Fsociety. Gideon è sempre più sospettoso.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Joi

Gluoni, guacamole e il colore viola - Sheldon, stanco delle scuole superiori, vuole iniziare a seguire il corso del Professor Sturgis, suo amico di penna, che insegna Fisica Teorica. Un cane, uno scoiattolo e un pesce di nome pesce - Sheldon s'imbatte in una delle sue più grandi paure: il cane dei vicini. Per vincere la sua fobia inizia a leggere un libro.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. Il loop temporale - Zari e insofferente agli ordini di Sara e ha dubbi sulla permanenza nella squadra. Si ritroverà in un loop temporale, alla fine del quale la nave esplode.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Un nuovo inizio - Liza si trova a dover mettere in dubbio l'interesse di Josh nei suoi confronti, mentre un altro editore corteggia Kelsey.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

La banda di Robin Hood - Un'intera famiglia viene stroncata da una sospetta intossicazione. Mona decide di unirsi alle indagini di Julie e le altre. Intanto, Franzi inizia a soffrire d'ansia.

Programmi per bambini e ragazzi stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox

Nuovi episodi della storica serie animata FOX vincitrice di 32 Emmy Awards. Cosa vogliono le donne amate - Homer è nei guai con Marge, e studia un piano per uscire dalla situazione a testa alta. Pulpito Frizion - Mentre a Springfield si verifica una “emergenza cimici”, Homer diventa diacono e Marge perde una cosa preziosa. Whiskey business -Boe fa una mossa che potrebbe renderlo ricco, Bart si deve occupare di Nonno Simpson, Lisa combatte un'ingiustizia. Il favoloso Barter - Bart prende lezioni di piano da una bellissima ragazza russa. Intanto, Homer sta per perdere il suo ultimo capello.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:15 DeA kids

Il problema di matematica / Aria...di confidenza - Tip e Oh chiedono aiuto ai cervelloni Buv per i compiti - Tip si vergogna di fare le puzzette davanti a Oh. Un nuovo amico / Strane amicizie - Oh fa amicizia con una seppiolina dell'acquario di Chicago - Fox tenta di dividere Tip e Oh.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

I graffiti misteriosi / Un giorno fortunato - Sul muro della scuola compaiono dei graffiti e nessuno ha idea di chi li abbia fatti. Simon, indignato, decide di installare delle telecamere per cogliere il vandalo sul fatto. Curioso da impazzire / La disinfestazione - Alvin fa sempre un sacco di scherzi a Simon che, poverino, non ne può più. Così, decide di vendicarsi del fratello!

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Io voglio più visitatori - Carly e Sam sfidano Freddie e Spencer in una gara su chi riesce ad attrarre il maggior numero di spettatori nello show. Tutti impazziscono quando i ragazzi mettono in atto i loro piani. Per i loro balletti, Carly e Sam prendono ispirazione dai video inviati dai fans del loro web show. Carly si divincola in modo maldestro in sogno con il suo affascinante partner.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Ladro di sandwich - Robin scopre che qualcuno ha rubato il suo sandwich perfetto e inizia ad indagare. Nonna Dollaro - Robin si prepara a concorrere alle elezioni del nuovo team leader, ma gioca slealmente per attirare voti.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale. I petali - Gumball e Darwin cercano di abbellire in tutti i modi Leslie, la cui bellezza è appassita e si è trasformato in un mostro.

Scooby Doo: La leggenda del Fantosauro - 1^ TV, ore 20:40 Boomerang

Una rilassante pausa dal lavoro in una spa si trasforma in panico preistorico quando Scooby Doo e la sua banda di investigatori scoprono il terribile Fantosauro!

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Le Ragazze Spiritelle - La Band Preferita di Vampirina, le Ragazze Spiritelle, è ospite del Fobia B&B. Serata di giochi - Vampirina invita le sue amiche per una serata di giochi in famiglia. La Pipistrellite - Vampirina e famiglia si trasferiscono dalla Transilvania alla Pennsylvania e lei non vede l'ora di conoscere nuovi amici.

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Migliori amiche - Gabrielle assegna agli allievi una coreografia da fare in tre, mettendo nello stesso gruppo Lena, Ines e Thea. E incredibile a dirsi, Thea va d'accordo con Lena.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Spider Island. Parte 3 - Peter deve trovare una cura per Gwen Stacy e Norman Osborn, mutati in Mostri-Ragno. Ma le cose peggiorano quando Kraven trasforma New York nel suo terreno di caccia.

