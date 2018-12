Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 14 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, mercoledì 14 novembre.

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno

Londra - Per la prima volta, la sfida tra i 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese esce dai confini italiani. È Londra a ospitare la ricerca del miglior ristorante italiano del terzo millennio. Chi avrà la meglio su location, il menu, il servizio e conto, ottenendo il punteggio più alto? Trieste - La cucina di confine è protagonista di questa puntata. I 4 ristoratori di Trieste si sfidarsi per conquistare il titolo. Come sempre a giudicarli c'è lo chef Alessandro Borghese, che dopo aver ispezionato ogni locale, ne assaggerà la cucina insieme ai ristoratori.

Franco Cerri - L’uomo in bemolle, ore 21:15 Sky Arte

L'incredibile avventura di un principe del Jazz: Franco Cerri. Un viaggio in una carriere lunga decenni, dove tante sono state le collaborazioni con le stelle del jazz internazionale, da Billie Holiday a George Benson.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Nella nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”, Diletta Leotta ci accompagna nelle fattorie dei nostri contadini per scoprire come prosegue la conoscenza con i pretendenti e il duro impatto con la vita di campagna. I contadini protagonisti di questa edizione, dal Piemonte alla Sicilia, continuano a conoscere i pretendenti che li hanno seguiti in fattoria. Tra chi scatterà la scintilla?

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Come Robert De Niro - In “The Score”, Nick Wells, interpretato da Robert De Niro, escogita un metodo unico per aprire una cassaforte. Testiamo questo e alcuni trucchi usati nel film “Una calibro 20 per lo specialista”. Scene da Star Trek - La battaglia del capitano James T. Kirk contro Gorn è uno degli episodi più popolari di “Star Trek”. Con la collaborazione del museo Star Trek di New York, Terry e Larry analizzano lo scontro.

L’abito perfetto, ore 21:00 lei

Una madre esuberante - Carrelyn e Ian aiutano la futura sposa Sally e sua mamma Ann a trovare gli abiti per la cerimonia. Lydia, invece, cerca un vestito glamour per le nozze di suo figlio. Matrimonio transgender - Una mamma cerca un abito da indossare per il matrimonio di suo figlio. I transessuali Hannah e Jake si sposeranno fra poco, e Hannah cerca l'abito che ha sempre sognato.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Gli ultimi giorni del nazismo, ore 20:55 National Geographic

La caduta - Ripercorriamo gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, conflitto che sconvolse il mondo intero. Mentre i soldati scoprono l'orrore dei campi di concentramento, il Terzo Reich inizia a sgretolarsi. Lo sgancio delle due bombe atomiche mette fine ad un conflitto senza precedenti.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il Porto di Rotterdam - Da Rotterdam, Danny Forster documenta il più grande progetto di ampliamento portuale mai intrapreso nella storia.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. Le Soleal - Le Soleal, realizzata per la Compagnie du Ponant, è la prima nave commerciale francese ad aver attraversato il Passaggio a Nord-Ovest, considerato una delle rotte marittime più pericolose.

Enigmi alieni - Giorgio Edition, ore 21:00 History

“Enigmi Alieni” è la serie che scava tra simboli, leggende ed eventi inspiegabili per cercare le prove di una civiltà aliena. Sulle tracce di Bigfoot - Nel 1958, in California, sono state scoperte delle orme umane grandi circa 40 centimetri. Il teorico Giorgio Tsoukalos analizza il caso per capire se esiste davvero un Bigfoot.

Destination Wild: Wild Perù, ore 21:00 Nat Geo wild

La costa selvaggia - Un'avventura alla scoperta del lato più selvaggio e nascosto del Perù, terra di forti contrasti. Nonostante le foreste pluviali coprano gran parte del Paese, esistono diversi ecosistemi.

L’ospedale dei miracoli, ore 21:00 Nat Geo people

Al St. Vincent's Hospital, seguiamo il lavoro di un team di specialisti che esegue ogni giorno procedure mediche in grado di salvare le vite. Il giovane sciatore - Margaret ha un tumore maligno alla spalla. Il dottor Choong lavora con una squadra di esperti per creare una protesi innovativa. Nuove speranze - Amy, 35 anni e madre di due bambini, soffre di epilessia. Le sue condizioni peggiorano e deve affrontare due operazioni.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In questa nuova serie diretta da Michel Gondry, Jim Carrey è Mr Pickles, star della tv per bambini, titolare di un impero economico e persona gentile in un mondo difficile. Mentre Jeff cerca di andare oltre il dolore, Deirdre ha un problema con sua figlia Maddy. Mentre aspetta che Vivian lo richiami, Jeff cerca di non perdere il suo ottimismo. Ma un incontro con Jill peggiora le cose.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Torna la serie prodotta da Jim Carrey ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70. Mentre Adam e Ron visitano il “Soul Train”, una riluttante Cassie torna a casa in Texas.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Tra mistery e horror, storia di un medium che finisce in una città popolata da creature soprannaturali. Belva Sexy - La capacità di Manfred di interagire con i morti lo porta a scoprire un antico essere soprannaturale, che seduce gli uomini, e poi...se ne nutre.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards. La nuova stagione è un crossover tra “Murder House” e “Coven”, e vede protagonista un anticristo che agisce in un futuro distopico.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05, in prima visione su Fox crime, due episodi di “Blue Bloods”. Accordi segreti - Danny e Maria investigano sull'omicidio di un rispettato professore universitario. Danny intanto scopre che suo padre gli ha nascosto che il Procuratore Distrettuale sta indagando su di lui. Conflitto d'interessi - Erin è assegnata al caso di un agente accusato di aver ucciso un sospettato che era già in custodia. Nel frattempo, Jamie incoraggia Eddie e perdonare il padre per i suoi passati errori.

Gone - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

In prima visione su Premium crime, alle 21:15, un nuovo episodio di “Gone”. Ascesa - Avvalendosi della complicità della guida spirituale dei detenuti, sorella Helen Ross, e di un complicato stratagemma, Mel riesce a evadere di prigione.

Law & Order - True crime, ore 22:04 Premium Crime

Alle 22:04 su Premium Crime un altro episodio di “Law & Order - True crime”. The Menendez Murders - Il procedimento contro Erik e Lyle procede e Leslie assume la difesa dei ragazzi sostituendo il precedente avvocato difensore.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Cure sperimentali - Stella inizia come volontaria presso il Lone Pine Hospital e vuole far inserire Sadie nel programma di terapia sperimentale che le ha salvato la vita.

Mr Robot, ore 22:04 Premium Stories

Uno e zero - Terry Colby è agli arresti domiciliari con l'accusa di essere coinvolto nell'attacco che ha provocato il blocco della rete informatica della Evil Corp.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”. Caccia al videogame - È il giorno dell'uscita del videogioco del momento. Amy vorrebbe tenerne da parte una copia prima che si esauriscano, ma il regolamento lo vieta. Sicurezza sul lavoro - Amy si rende conto che il suo atteggiamento ostile nei confronti di Kelly potrebbe tradire i suoi sentimenti per Jonah.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. Le colpe di Klaus - Greta ha rapito Hayley e per rilasciarlo vuole che la parte di lupo mannaro di Hope venga repressa con un incantesimo. Klaus non vuole cedere al ricatto.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 20:%% Fox animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. I miei giovedì con Abie - Lasciato solo, Nonno Simpson racconta alcuni aneddoti segreti della sua vita ad un giornalista, che li rivela appena può. Tra molti, Winchester! - A Springfield si tengono le elezioni primarie. I cittadini, presto stanchi dei tanti candidati esterni, decidono di sostenere quello locale: Ralph Winchester! Dai e ridai, Bart, quanti danni fai! - Bart incontra il suo sosia, figlio della famiglia più ricca di Springfield. I due ragazzi decidono di scambiarsi le vite per un po', con esiti inaspettati, e rischiosissimi per il vero Bart. Boe dagli stracci ai ricchi - Bart cerca di riconquistare l'amicizia di Milhouse. Intanto si scopre la vera storia di Boe, da dove è partito fino a dove si trova ora: a gestire il bar.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:05 DeA kids

Un cavaliere per due / Una giornata da dimenticare - Tip vuole invitare il bellissimo Keanu a una festa - Oh inventa una macchina “ripeti-giorni”. Scambio culturale interplanetario / Vita da gatto - Tip insegna all'amica aliena a controllare la rabbia - Tip magicamente si ritrova nei panni di gatto Pig.

Paw Patrol, ore 21:05 Nick jr

Sea Patrol: I cuccioli salvano Canatlantide - La luna delle cansirene sta per sorgere e i Paw Patrol non vedono l'ora di nuotare con loro. Ma una nave pirata all'orizzonte rischia di mandare a monte tutti i loro piani!

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Vendetta d'amore - La signorina Ackerman, l'insegnante di storia dei ragazzi, è appena stata lasciata dal fidanzato e sfoga tutta la sua delusione sui suoi allievi. Soprattutto Carly viene presa di mira. Carly si occupa dello show della scuola. Subito si diffonde una grande clamore. Così Carly e i suoi amici decidono di creare uno show di intrattenimento settimanale.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Mele caramellate - Trigon è arrabbiato, perché Corvina non gli ha fatto il regalo per la Festa del Papà. Lo spirito di Halloween - Corvina è entusiasta di festeggiare Halloween, ma gli altri Titans le dicono che ormai sono grandi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

La stramba - Gumball e Darwin vogliono aiutare Sussie ad integrarsi, per evitare che i bulli la prendano di mira, ma Sussie insegna loro che bisogna essere sempre se stessi per essere liberi. La rapina - Mentre prova un casco in un negozio, Richard non riesce più a toglierlo ed è costretto a comprarlo. Per questo motivo, non sente e non vede bene.

Tom & Jerry - Il drago perduto, ore 20:40 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono in un misterioso uovo incandescente dal quale ben presto nasce un cucciolo di drago. Ma la sua mamma dove sarà?

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Anzianotta ma non rotta - Quando la famiglia fa le pulizie di primavera, Gregoria teme di essere buttata via. Il migliore in mostra - Wolfie partecipa a una mostra canina, ma Vampirina si rende conto che non è come quelle in Transilvania. Cacciatori di tesori - Vampirina e i suoi amici sono alla ricerca di un tesoro nascosto.

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Piroette, giri e passi doppi - Etienne assegna una coreografia di coppia agli allievi. Per Ines e Dash è l'occasione per conoscersi meglio e per Lena e Max di passare un po' di tempo insieme.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Spider Island. Parte 2 - A Manhattan tutti ora hanno i poteri da ragno. Spider-Man e Spider Gwen aiutano Vedova Nera a trovare Crossbones prima che consegni il vibranio a Arnim Zola e all'Hydra.

