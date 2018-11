Arriva su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia la seconda stagione di I 'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta, tappa obbligata per le aspiranti star della stand-up comedy. E' dunque tempo di tornare sul palco del Goldie's, e, soprattutto, dentro le vite di Cassie, Eddie, Bill e compagni, come sempre alle prese con i loro sogni di gloria. Non perdere il primo episodio, in onda mercoledì 7 novembre alle 22.15, subito dopo Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 1

Gone With The Wind è il primo episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Dopo gli eventi del finale della prima stagione della serie, Goldie, una guerriera nata, decide che è arrivato il momento di espandere il suo impero. Per farlo chiederà aiuto a una sua vecchia conoscenza, ma c'è qualcosa, o meglio, qualcuno, che potrebbe mettersi tra lei e i suoi piani di gloria: Amanda, la figlia con cui non parla da anni. Cassie, che attende con ansia la premiéere dello speciale a cui ha preso parte, vuole farcela a tutti i costi: nel suo dizionario la parola "mollare" non è mai esistita, e mai esisterà. Eddie e Adam approfittano del successo di Ron per cavalcare insieme a lui un'onda così succulenta. Ralph, Nick e Bill vanno in tour, ma il loro viaggio viene ben presto interrotto da un incontro non proprio piacevole con le forze dell'ordine...