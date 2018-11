@Showtime

Arriva su Sky Atlantic Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles, la nuova serie targata Showtime diretta da Michel Gondry e con Jim Carrey , che torna in tv da protagonista con un personaggio, Jeff, il Mr. Pickles del titolo, che sicuramente ci conquisterà. A causa di un lutto, il fantastico mondo di Mr. Pickles è ormai ben lontano dall'essere fantastico. Jeff, un uomo gentile in un mondo crudele, scopre a sue spese che il lieto fine nella realtà non esiste. O forse sì? Non perdere i primi due episodi, in onda mercoledì 7 novembre alle 21.15

Kidding, stagione 1, episodio 1 Green Means Go è il primo episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. A un anno dalla morte di suo figlio Phil, Jeff Piccirillo, in arte Mr. Pickles, sembra aver superato il trauma. Ovviamente non è così. Mr. Pickles, vera e propria star della tv per bambini, amatissimo in tutto il mondo grazie al suo programma televisivo Mr. Pickles' Puppet Time, vorrebbe girare un episodio che come tema ha la perdita, la morte, ma Seb, produttore dello show nonché suo padre, è contrario. Non si parla ai bambini di certe cose! Soprattutto, non si rovina un brand di successo come il suo. Come tutti ben sappiamo, sfiga chiama sfiga: dopo la morte di Phil, il matrimonio di Jeff è naufragato, e i rapporti con Jill, la moglie da cui è separato ma non divorziato, e suo figlio Will - il gemello di Phil, anche lui ovviamente molto toccato da questa tragedia -, sono ben lontani dall'essere rilassati. C'è infine un altro membro della famiglia Piccirillo che si ritrova a vivere una piccola crisi familiare: Deirdre, la sorella di Jeff, che lavora allo show in qualità di burattinaia e di creatrice di marionette, alle prese con i capricci di sua figlia e con un marito non proprio fedele...

@Showtime

Kidding, stagione 1, episodio 2

Pusillanimous è il secondo episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Jeff porta avanti la sua lotta per girare un episodio in cui si parli della morte e della perdita, ma Seb continua a frenarlo. E' evidente che Mr. Pickles non è più sé stesso, e Piccirillo Senior è molto preoccupato per il futuro dello show. Bisogna trovare il modo di far vivere il brand e il personaggio anche senza Jeff. Intanto, però, bisogna fare in modo che Jeff provi ad andare avanti. Deirdre indaga sulla presunta infedeltà di suo marito, e Will, che nel tentativo di superare la morte di Phil ha iniziato a comportarsi come lui, passa le sue giornate a fumare marijuana in compagnia di alcuni amici.