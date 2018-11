Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles: alla scoperta della serie

E' tempo di andare alla scoperta di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles , la serie tv di casa Showtime diretta da Michel Gondry che segna il ritorno sul piccolo schermo di Jim Carrey in veste di interprete. In attesa di entrare dentro la disastrata vita di Mr. Pickels, il protagonista di Kidding , andiamo a scoprire qualcosa di più sulla serie, in onda in prima tv per l'Italia a partire da mercoledì 7 novembre alle 21.15: continua a leggere e guarda il video

Andrà in onda su Sky Atlantic il mercoledì sera alle 21.15 a partire dal 7 novembre Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles, serie tv targata Showtime diretta da Michel Gondry e con protagonista Jim Carrey, finalmente di nuovo in tv in veste di interprete e non solo di producer (Carrey è infatti tra i produttori di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?, in onda sempre il mercoledì sera dal 7 novembre, alle 22.15, con gli episodi della seconda stagione).

Carrey è Jeff, meglio conosciuto come Mr. Pickles, star della televisione per bambini, un concentrato di gentilezza, educazione e saggezza, un punto di riferimento non solo per i più piccoli, ma anche per i loro genitori. Jeff, però, non è solo questo: è anche un impero milionario, e un marchio di successo. Quando la sua vita privata comincia a presentare alcune crepe, Jeff capisce che non ci sarà nessuna fiaba a cui ispirarsi e a cui guardare con speranza, non ci sarà nessuna marionetta a strappargli un sorriso sincero, e, soprattutto, non ci sarà nessun lieto fine. La crisi è qui, ed è qui per restare. Come reagirà Jeff, un uomo gentile in un mondo crudele? Nel cast troviamo Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer, Justin Kirk, Ginger Gonzaga e Bernard White.

In attesa del debutto di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles, andiamo a scoprire qualcosa di più sulla serie: