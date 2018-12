Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 12 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 12 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, due puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Le protagoniste della prima puntata a Palermo sono pasticcerie che hanno un fattore in comune: padre e figlio uniti dalla grande passione per i dolci. L'ingrediente principale è il cappero. Le tre pasticcerie della seconda puntata rappresentano l'eccellenza artigiana di Palermo. I protagonisti di oggi portano avanti da generazioni, con orgoglio, le antiche ricette di famiglia.

Arthur Miller - Writer, ore 21:15 Sky Arte

Il ritratto dello scrittore e drammaturgo Arthur Miller - autore tra gli altri di “Morte di un commesso viaggiatore” - raccontato dalla prospettiva unica della figlia, l'attrice e sceneggiatrice Rebecca Miller.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Morte al supermarket - 28 settembre 2014: Diane, 65 anni, viene uccisa nella sua camera da letto. Non ci sono indizi e solo le telecamere di sicurezza rivelano un primo sospettato con un movente.

Cold Case - Casi irrisolti, ore 22:00 Crime investigation

L'ultima festa - Tim Hack e Kelly Drew non ritornano a casa dopo una festa. Le famiglie sospettano subito che sia successo qualcosa di grave. Inizia una delle più grandi cacce all'uomo della storia.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze con una nuova puntata. Passaggio difficile - La stagione volge al termine, ma i problemi sembrano non finire. Mark Kohaykewych affida a Todd Dewey un lavoro decisamente impossibile.

Il mago di Hollywood, ore 21:50 Blaze

Il buono, il Brutto e Terry - Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono le scene più adrenaliniche del passato cinematografico. La coppia ripropone un classico western con Clint Eastwood nei panni di Biondo.

Lillo & Greg: il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l'omicidio di un'anziana contessa, un investigatore e gli stravaganti sospettati: un perfetto giallo di chiara matrice anglosassone.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Denise Palummieri - Denise e Mirko hanno deciso di sposarsi dopo molti anni. Per l'abito Denise ha una richiesta: deve essere da sogno. Sapranno mamma e suocera realizzare questo suo desiderio?

I segreti delle strutture, ore 21:00 Discovery Channel

La sanguinaria città dei Maya - Nelle giungle del Messico, la città perduta di Chichen Itza racchiude antichi segreti di una misteriosa civiltà. Seguiamo il lavoro degli scienziati che tentano di svelare i misteri del luogo.

Il triangolo della morte, ore 20.55 National Geographic

Un viaggio in un mondo nascosto, finora rimasto un mistero: il fondo dell'oceano Atlantico. Perché ci sono numerosi relitti? Quali forze misteriose e mortali operano nel famigerato “triangolo della morte”?

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 21:50 National Geographic

A partire dalle 21:50 su National Geographic un altro episodio di “Indagini ad alta quota: i grandi disastri”, dove si indaga sui misteri ancora irrisolti di alcuni dei più tragici disastri aerei della storia. Errori di comunicazione - Sveliamo la verità dietro terribili disastri aerei. Un fatale errore di comunicazione ha causato la morte dei passeggeri a bordo del volo 152 della Garuda Indonesia.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Lo stadio di Melbourne - Da Melbourne, in Australia, Danny Forster documenta la costruzione di uno degli stadi più innovativi mai pensati: un'esperienza unica per i tifosi e un'icona per la città.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21:10 Discovery travel & living

Beagle goloso - Travis aiuta un Beagle di 13 anni a frenare la sua ingordigia impedendogli anche di rubare cibo ad altri cani. Inoltre, un Papillion deve raggiungere il suo peso ideale per essere adottato.

Enigmi alieni, ore 21:00 History

Alleanze segrete e missioni spaziali: molti sostengono che gli USA e la Russia abbiano lavorato insieme sin dall'inizio della corsa allo spazio. Si preparavano all'arrivo degli alieni?

L’Italia del treno, ore 21:50 History

Hitler e Mussolini: il lato oscuro dei binari - Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano come si attuavano i sabotaggi ferroviari dei partigiani e analizzano il ruolo delle ferrovie durante il fascismo.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Vivi e lascia uccidere - I grandi felini affrontano i predatori. Un giaguaro si scontra con un caimano e i leoni si cimentano in una battaglia epica con le iene, mentre un polpo attacca un particolare crostaceo.

Gli acchiappanimali, ore 21:00 Nat Geo people

L'invasione dei cinghiali - Un gruppo di soccorritori risponde alle chiamate di persone che hanno problemi con le più svariate creature. In Florida, un'area è stata completamente invasa dai cinghiali.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO sul mondo del porno nella New York anni ‘70, con Maggie Gyllenhaal e James Franco. In prima visione tv su Sky Atlantic, il finale di stagione, alle 21:15. Dentro la finzione - Mentre gli affari per tutti stanno andando a gonfie vele, qualcuno deve affrontare un’inaspettata perdita.

The Walking Dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

In contemporanea con gli Stati Uniti, in prima visione tv, la nona stagione per una delle serie horror più seguite di sempre. Chi sei adesso? - I Sopravvissuti incontrano delle persone sconosciute fuori dalla cinta di sicurezza della loro comunità: insieme dovranno decidere se il nuovo gruppo è degno di fiducia o meno.

The Gifted - 1^ TV, ore 22:15 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Conseguenze - Caitlin e Thunderbird lottano insieme per salvare la vita ad un mutante ferito durante la liberazione dell'ospedale psichiatrico. In quel frangente, fanno anche una scoperta di importanza vitale.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Quindicesima stagione per la serie medical più longeva e romantica di sempre, con le vicende umane e professionali dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital, premiata con 2 Golden Globe e 4 Emmy. Nell’episodio crossover con la serie spin-off “Station 19”, vediamo Herrera e Miller, della vicina stazione dei Vigili del Fuoco, portare al Grey’s Sloan un uomo vittima di un problema cardiaco.

Station 19 - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Torna la serie spin off di “Grey’s Anatomy” su un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle. Sotto la superficie - La squadra della Stazione 19 scatta per salvare la vita a un bambino finito nelle tubature sotto la città.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, gli ultimi tre episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). La vedova nera - Nel caso di un’imputata che invoca la legittima difesa, Bull si trova di fronte una sua ex. Per sua volontà - Senza rendersene conto, Bull dà a Benny un incarico che lo mette in grave difficoltà.

Deception - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Il piazzamento - Cameron e Kay indagano su una società segreta dove trovano che uno dei membri ha uno stretto rapporto con la famiglia.

Last man standing, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, altri due episodi della sesta stagione di “Last man standing”. Esploratori - Mike riceve un'offerta per il suo manufatto a un rinomato museo. Le sorelle Baxter vogliono organizzare un pigiama party come quando erano adolescenti. Una casa divisa - Le manifestazioni di affetto da novelli sposi di Kyle e Mandy infastidiscono Mike e Vanessa. I ragazzi cominciano a cercare un posto tutto per loro.

Heroes Reborn, ore 21.15 Premium Action

Un nuovo episodio di “Heroes Reborn”, la miniserie nata come sequel di “Heroes”. Progetto rinascita - Malina, Luke e Quentin vanno a Gateway per permettere alla ragazza di affrontare il suo destino e salvare il mondo. Anche Tommy dovrà fare la sua parte.

The 100, ore 22.03 Premium Action

Su Premium Action, alle 22.03 la replica del settimo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” giunta alla 5a stagione. Perdite accettabili - Clarke e Bellamy fanno una scoperta sui piani di battaglia della Wonkru, mentre Echo rischia la sua amicizia con Raven per portare a termine la sua missione.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Hot Mitzvah - Liza viene a sapere di una nuova possibilità di carriera, mentre Lauren organizza l'eccentrico bar mitzvah che non ha mai potuto avere.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Ali spezzate - Un matrimonio si trasforma in tragedia quando Tommi Angel, famoso campione di deltaplano, perde la vita in un brutto incidente. La polizia indaga fra i presenti al ricevimento.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

A partire dalle ore 20:55 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. Milhouse di sabbia e nebbia - I genitori di Milhouse tornano insieme, ma il figlio non è contento e insieme a Bart mette in atto un piano per separarli di nuovo. Lisa Simpson, questa non è la tua vita - Lisa scopre che anche Marge da ragazzina era una studentessa modello, come lei... Dunque cosa è successo alla mamma nel corso del tempo? Fuma che ti danza - Per realizzare un suo proprio sogno di bambina, Marge fa iscrivere Lisa ad un corso di danza. Ma la bambina, non reggendo lo stress della competizione, inizia a fumare. Non voglio sapere perché canta l'uccello in gabbia - Lisa viene eletta 'Studente del Millennio' e Marge pretende che Homer presenzi alla cerimonia di consegna. Intanto la stessa Marge viene coinvolta in una rapina in banca.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 21:00 DeA kids

Rabbia cieca / Paillette e lustrini - Tip ha bisogno di scaricare la rabbia, quindi Oh la porta nella Cupola Furiosa - Lucy va alla fiera “Paillette e lustrini”, dove scopre di avere gli stessi gusti di Shazord. Baby sitter speciali / Nemici amici - K-Trong chiede a Tip e a Oh di badare ai piccoli di specie Gorg - Capitan Smek vuole vendicarsi di Oh e cerca di scoprire i suoi punti deboli fingendosi amico.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Il regalo / Theo sa cosa fare - È il compleanno di Dave e Theodore gli fa un gilet a maglia. Il gilet è evidentemente piccolo e un po' ridicolo, ma Dave finge di apprezzarlo. I graffiti misteriosi / Un giorno fortunato - Sul muro della scuola compaiono dei graffiti e nessuno ha idea di chi li abbia fatti. Simon, indignato, decide di installare delle telecamere per cogliere il vandalo sul fatto.

Game Shakers, ore 21:00 Nickelodeon

Tuta alare e stivali coi razzi - Hudson si ritrova in cima al ponte di Brooklyn e non sa più come scendere.

iCarly, ore 21:25 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. La polizia di Seattle è sulle tracce di un venditore di DVD pirata che compare per caso in una delle trasmissioni di iCarly. Due poliziotti organizzano un appostamento nell'appartamento di Carly.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Quei simpatici vecchietti - Corvina approfitta di uno scontro con Mat Mat per trasformare i suoi amici Titans in vecchi decrepiti. Sapere è potere - Stella è solita equivocare quello che dicono i suoi amici, Corvina decide di darle una mano.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! e il Festival dei vampiri, ore 20:40 Boomerang

Durante un caso nelle fogne, Velma vede il resto della gang e decide di organizzare una vacanza per lasciarli rilassare. Il loro radar per i misteri, però, pare non volergli dare tregua.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Il vampireggio - Vampirina e la sua famiglia vanno in campeggio con la famiglia di Poppy, e Edgar va alla ricerca dell'inafferrabile Bigfoot. Il mostro russante - Un mostro va a dormire sotto il letto di Bridget. Vampirina e Poppy le faranno capire che non c'è niente di cui avere paura. Danzilvania - Vampirina invita i suoi amici alla Festa di Danzilvania. Ma un ospite inaspettato rischia di rovinare tutto.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Principessa Fragranza - Ladybug e Chat Noir affrontano Rose, la studentessa che si rivela essere la principessa Fragranza e il cui piano segreto è rapire un principe in visita a Parigi. Gamer - Escluso da un torneo di videogiochi per colpa di Ladybug, Max viene akumatizzato. E divenuto “Il Giocatore” controlla un grande robot che semina il terrore a Parigi. Ladybug e Chat Noir devono fermarlo in tempo!

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

L'ascesa del dottor Octopus. Parte 4 - Spider-Man deve unirsi a Gwen Stacy e a un riluttante Harry Osborn per scoprire la verità sullo scomparso Raymond Warren, alias Lo Sciacallo.

