Programmi TV da non perdere stasera, domenica 11 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 11 novembre.

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Mix & Match - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Sesta puntata del programma condotto da Lodovica Comello. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

Liberation Day, ore 21:15 Sky Arte

I Laibach, la band cult ex jugoslava ora slovena, è il primo gruppo rock ad essersi esibito in Corea del Nord. Mettendo a confronto le strette differenze ideologiche e culturali, la band lotta per passare la censura prima che le proprie canzoni vengano scatenate su un pubblico che non è mai stato esposto al rock alternativo.

L’anti-scienza - Il caso Ilaria Capua, ore 21:15 Sky Atlantic

Il Racconto del Reale - Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale, racconta lo scandalo che l'ha etichettata come trafficante di virus in un documentario che ricostruisce la vicenda affrontando il tema delle fake news.

Yara, ore 21:05 Crime Investigation

Un caso unico. Un'investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti. La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l'Italia: l'omicidio di Yara Gambirasio.

Chi è l’assassino? - 1^ TV, ore 22:00 Crime investigation

I nuovi episodi di “Chi è l'assassino?” tornano a raccontarci alcuni tra i casi più contorti della cronaca nera francese per far luce sulla verità che si nasconde dietro ognuna di queste storie. Eredità scomode - Dominique Aubry viene trovata morta. A prima vista sembra un omicidio, ma la donna aveva un consistente conto in banca e molti giovani amanti...che diventano i primi sospettati.

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Rambo - Dopo aver esaminato in che modo John Rambo riuscisse a sbarazzarsi dei suoi nemici, Terry e Larry si cimentano in alcune delle acrobazie più incredibili della storia di Hollywood. Prove nella giungla - Una Minigun con munizioni tenuta in uno zainetto può realmente sparare? L'attore Bill Duke, che ha recitato insieme a Schwarzenegger, si unisce al team per sperimentare qualcosa di incredibile.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Nella puntata di stasera di “Malattie imbarazzanti XXL”, mentre la dott.ssa Pixie incontra una donna la cui obesità è concausa di un prolasso vaginale, la dott.ssa Dawn è alle prese con un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:50 lei

Mamma sexy - Jodie, mamma fin da giovanissima, è stanca del look che la accompagna da un decennio. Keshia, anche lei mamma, vuole invece tornare a essere sexy.

Acquari di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Panama City Beach - Un resort a Panama City Beach vuole un acquario che si ispiri alla nautica da posizionare al centro del suo nuovo ristorante! Il lavoro è anche un'occasione per godersi una vacanza.

Case da rettili, ore 21:55 Discovery Channel

Rane velenose - Nello Stato di Washington, Greg e Lucas incontrano la famiglia Dasch che sta cercando di creare un enorme terrario ispirato ai Maya per le loro rane dal dardo velenoso.

I segreti delle mummie, ore 20:55 National Geographic

Nella Cina orientale, gli studiosi si interrogano sulle origini della popolazione cinese. Nelle lande desolate del Nord Europa, sono state ritrovate centinaia di mummie perfettamente conservate.

Mega costruzioni, ore 21:00 Discovery Science

La rete elettrica di Rio De Janeiro - Danny Forster è in Brasile per seguire la costruzione di uno dei più grandi progetti idroelettrici del mondo, che attraversa sette montagne ed è dotato di due dighe.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team continuano la loro ricerca per costruire le case sull'albero più straordinarie del mondo, in modo da soddisfare le moderne esigenze abitative delle persone grazie a progetti sempre più ambiziosi. Casa rustica - Pete e il team devono costruire una splendida e rustica casa sull'albero lungo le rive del Mississippi.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Viaggio in prima classe - Con Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido, scopriamo il relax e i servizi che un passeggero avrebbe provato in un Trans Europ Express, o l'estetica innovativa dei treni più belli del mondo.

La tigre leggendaria, ore 21:00 Nat Geo Wild

La tigre leggendaria - Conosciuta come la Regina di Ranthambore, Machli è la più famosa tigre del mondo ed è madre di quattro splendidi cuccioli. Ora, la creatura è in pericolo e rischia di perdere il suo regno.

Anja e i bimbi stregoni, ore 21:00 Nat Geo People

Anja occupa, insieme al marito, di un orfanotrofio per i cosiddetti “witch children”. Questi bambini, accusati di essere stregati, sono giornalmente emarginati e sottoposti ad abusi e violenze.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno, ore 21:15 Sky Generation

Replica degli episodi della seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Nessuno si farà male - Sentendosi alle strette, Vincent prova a chiedere consiglio a suo padre. Intanto Kiki cerca un socio per un accordo con Lori.

Lie to me, ore 21:00 Fox

La scienza della riprogrammazione - Una donna, seguace di un culto di auto-aiuto, tenta il suicidio. Cal viene assunto per scoprire cosa si celi dietro quella strana religione laica. Veronica - Una donna, malata di Alzheimer, assume Cal per recuperare parte del suo passato, che sta dimenticando. Così verrà a galla un terribile segreto.

Empire - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe. La profondità del dolore - Lucious e Cookie preparano il loro nuovo artista Devon per il debutto. Intanto, Hakeem vuol dimostrare a Tiana di essere maturato.

Hart of Dixie, ore 22:00 Fox life

Bluebell - Nel finale della serie, la protagonista Zoe deve prendere la decisione più importante della sua vita, mentre Wade cerca di preparare tutto per bene per la nascita del bambino.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

A partire dalle 21:05, due episodi di “Blue Bloods”. Giochi brutali - Mentre Danny e Maria indagano sull'assurda aggressione subita da una donna incinta, Frank combatte col sospetto di favoritismo nella promozione di un agente. Solo per un bacio - Mentre Danny investiga sul ritrovamento del cadavere di una donna gettata via come spazzatura, Frank assegna a Jamie un caso irrisolto. Intanto, Erin decide di partecipare ad uno speed date.

Law & Order - unità speciale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Primo spin-off della serie “Law & Order - I due volti della giustizia”, vediamo stasera, in prima tv, un nuovo episodio. Ricordati anche di me - Dopo l'arresto, Lopez viene rilasciato per mancanza di prove e Lourdes Vega è accusato anche per l'omicidio di Jorge Diaz, morto dopo l'aggressione.

Imposters - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. Il mondo ha bisogno di eroi. Passo - Maddie e gli altri progettano un piano per incastrare il Dottore e consegnarlo all'FBI: organizzano una truffa in un albergo sulle cascate del Niagara.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:04 Premium Stories

Un funerale mancato - Stella combatte da otto anni contro un cancro, vivendo ogni giorno della sua vita come se fosse l'ultimo, ma alla vigilia del suo "funerale da viva" scopre di essere...

The good place, ore 21:15 Premium Joi

Va tutto bene - Eleanor Shellstrop è morta e si risveglia nell'aldilà. La riceve Michael, il mentore che la introduce nella nuova condizione. Volare - L’indebita presenza di Eleanor nella parte buona determina vari disastri nell'aldilà. Per non essere scoperta,vuole diventare una brava persona.

The vampire diaries, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un altro episodio di “The vampire diaries”. È stata un'avventura - Dopo aver imprigionato Kai, Stefan e Damon devono recuperare la bara di Elena che è nella mani di Cade. Per farlo, si stringe un patto con il Diavolo.

Sex & The City, ore 20:30 Comedy Central

Relazioni, amori, sesso ma soprattutto tante chiacchiere: le avventure di quattro amiche di New York sono un cult televisivo assoluto.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Il ragazzo con il drago - Un brutto incidente costringe Liza ad adottare delle soluzioni per la notte drasticamente scomode, che la gettano nella disperazione.

Boris, ore 21:45 Fox Comedy

Ritorno al futuro. 1a parte - Giunto sulla barca, Renè minaccia gli sceneggiatori con una pistola per farli mettere al lavoro e scrivere nuove scene. Poi realizza una prima puntata de 'Gli occhi del cuore 3', il più banale possibile. Ritorno al futuro. 2a parte - Le riprese di 'Occhi del cuore 3' continuano all'insegna di una trama ormai senza senso, piena di colpi di scena improbabili. Se non cambia qualcosa, però, la Rete non ha alcuna intenzione di produrla.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Continuano le avventure della famiglia Simpson, con gli episodi della ventiquattresima stagione della serie vincitrice di 32 Emmy Awards. Mai più mutuo, naturalmente! - La famiglia Simpson organizza una grande festa di Carnevale per il Martedì Grasso, invitando quasi tutti i cittadini di Springfield. Lenny chiede ad Homer come fa a trovare i soldi per quelle feste, e l'ingenuo Simpson glielo rivela. Lisa diventa Gaga - Dopo che un disperato tentativo di Lisa di diventare più popolare in città, a Springfield arriva Lady Gaga che riuscirà ad aiutarla. Natale riveduto e corretto - Homer racconta la storia della nascita del piccolo Gesù (Bart), dell'attacco di re Erode (Sig. Burns), e la nascita dell'albero di Natale. Mamme che vorrei dimenticare - La scoperta di Bart di avere la stessa cicatrice di un bulletto della scuola porta a galla una serie di storie della sua infanzia, e Marge ritrova alcune amiche.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

Curare il fannullone - Stumpy è affetto da una grave malattia. Cosa sarà? Non ci vorrà molto a scoprire che si tratta solo... del dolce far niente! Stare con Ugly! - Da quando è fidanzato con Ugly, Quack-Quack non è più lo stesso e non è più così divertente giocare con lui. Mr Cat e Stumpy, allora, tentano di separarli.

Shimmer and Shine, ore 21:20 Nick jr

Il ladro di desideri / Un desiderio da annullare - Cog appartiene alla tribù dei Grunt, esserini che vivono sottoterra e adorano scavare con le loro pale. Lui, però, detesta quell'attività.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show piu' amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Il tema per il prossimo webcast di iCarly è capire che cosa significa fare gli insegnanti fuori da scuola. Quando Carly e Freddie seguono la signora Briggs, rimangono bloccati dentro la sua casa.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:30 Cartoon Network

Torna su Cartoon Network (canale 607 di Sky) “Lo Straordinario Mondo di Gumball”, la serie con protagonista il gatto blu più stravagante del canale. Il Videogioco - Gumball, Anais e Darwin si ritroveranno catapultati in un vero e proprio videogioco, dove si ritroveranno faccia a faccia con un cattivo, e contro diversi pericoli da affrontare. I Sosia - Gumball e i suoi fratelli attuano varie strategie per cercare di eliminare una famigliola composta da padre, madre e fratelli che cercano in tutti i modi di copiare la loro famiglia.

Johnny Bravo va a Bollywood, ore 20:40 Boomerang

Johnny Bravo, playboy e idolo la cui fama sembra offuscata, decide di andare a Bollywood per prendere il posto della superstar Jiggy e diventare il protagonista assoluto di due blockbuster indiani.

The Lion Guard, ore 20:30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". Verso nuovi pascoli - La scarsità di pascoli spinge Simba a spostare un branco di zebre e uno di antilopi verso le lontane Praterie Mbali. A guidare la migrazione sarà Kione il viaggio non sarà privo di ostacoli.

Ducktales, ore 21:05 Disney Channel

Un robot pericoloso - Mark Becchis inventa un'auto anti-collisione senza pilota. Jet, temendo di essere rimpiazzato, ingaggia Fenton, lo stagista di Archimede, perché lo aiuti a neutralizzare la minaccia.

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

Venom - Il simbionte è fuggito dal magazzino degli Avengers e si è insidiato in un nuovo ospite. Spider-Man deve ora trovare il modo di battere lui e la persona in cui si è annidato.

Guarda anche i film in onda stasera su Sky