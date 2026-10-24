La ventunesima edizione registra 119.788 presenze complessive, 82.238 biglietti emessi e 527 proiezioni per 194 film da 55 Paesi. Salvatore Nastasi e Paola Malanga presentano il bilancio della manifestazione, con sale vicine al tutto esaurito e 11,5 milioni di visualizzazioni su Instagram. Annunciate le date del 2027, dal 19 al 31 ottobre: tra le novità, la disponibilità della Sala Santa Cecilia fin dall’apertura. Spazio anche alle proiezioni nelle carceri e agli interventi per migliorare l’organizzazione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La Festa del Cinema di Roma 2026, in programma fino a domenica 25 ottobre, si avvia alla conclusione con quasi 120mila presenze complessive e un tasso di riempimento delle sale prossimo al 100%, secondo quanto riferito dagli organizzatori. A tracciare il bilancio della ventunesima edizione, durante la conferenza stampa del 24 ottobre, sono stati Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, e la direttrice artistica Paola Malanga. L’incontro è stato anche l’occasione per annunciare le date del prossimo anno: la 22ª Festa del Cinema di Roma si terrà dal 19 al 31 ottobre 2027. Tra le novità previste, la disponibilità della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica fin dalla giornata inaugurale

I numeri della Festa del Cinema di Roma 2026 Il totale diffuso dalla manifestazione è di 119.788 presenze. Il dato comprende 82.238 biglietti emessi per pubblico e accreditati, 9.500 ingressi agli eventi gratuiti e 28.050 presenze tra red carpet, mostre ed eventi in città. Si tratta dunque di un conteggio complessivo delle partecipazioni alle diverse attività della Festa Gli accrediti sono stati 4.651. Il programma ha riunito 194 film provenienti da 55 Paesi, per un totale di 527 proiezioni, con quattro sale all’Auditorium e tredici in città. Sono stati inoltre coinvolti 96 partner. Approfondimento Alice nella Città 2026, tutti i vincitori: Everytime è il miglior film

Nastasi: Roma, casa del cinema indipendente «È l’anno in cui sono più soddisfatto in assoluto», ha dichiarato Nastasi, sottolineando come la manifestazione abbia raggiunto la massima estensione consentita dall’attuale organizzazione. Per il presidente della Fondazione, la partecipazione del pubblico pone ora la necessità di ampliare gli spazi e adeguare i servizi. «La gente ha un fortissimo desiderio di vedere questi film», ha osservato. Rispondendo alle domande sul numero delle opere in programma, Nastasi ha difeso l’ampiezza dell’offerta: «Non è vero che sono troppi film». La Festa, ha aggiunto, si rivolge a un pubblico vario, italiano e straniero, e ha trovato la propria identità come «la casa del cinema indipendente e grande contenitore culturale metropolitano».

Roma 2027: le date e la novità della Sala Santa Cecilia La prossima edizione si svolgerà da martedì 19 a domenica 31 ottobre 2027. L’ampliamento dell’offerta passerà anche dall’utilizzo della Sala Santa Cecilia, che, secondo quanto annunciato da Nastasi, sarà disponibile fin dal primo giorno per la proiezione di due film al giorno. «Dopo anni di attesa abbiamo un accordo fondamentale», ha spiegato il presidente. La nuova disponibilità consentirà, nelle intenzioni degli organizzatori, di aumentare la capienza complessiva della manifestazione e di ampliare le possibilità della programmazione artistica

Malanga: un’offerta ampia, tra generi e luoghi della città Paola Malanga ha ricondotto la varietà del cartellone alla volontà di proporre un percorso aperto a pubblici e sensibilità differenti. «L’idea era di comporre un’offerta molto ampia e mai unilaterale, dove gli spettatori potessero passare da un genere all’altro», ha spiegato. Per la direttrice artistica, Roma, in quanto capitale internazionale, merita una proposta di questa portata. Nel bilancio rientra anche il consolidamento dell’identità delle diverse sezioni e dei luoghi della Festa: da Freestyle alle attività ospitate al MAXXI e alla Casa del Cinema.

Le proiezioni nelle carceri e gli interventi organizzativi Un passaggio della conferenza è stato dedicato alle proiezioni negli istituti penitenziari, indicate come un «fiore all’occhiello» della manifestazione per la partecipazione e la risposta emotiva dei detenuti. Accanto al bilancio del programma, sono stati affrontati alcuni aspetti da migliorare sul piano logistico. Tra gli interventi previsti per la prossima edizione figura il potenziamento degli sportelli per il ritiro degli accrediti stampa.