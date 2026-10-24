Alice nella Città 2026, tutti i vincitori: Everytime è il miglior film

Senza chiedere permesso di Giacomo Mazzariol vince il Premio Raffaella Fioretta per il miglior film di Panorama Italia. La giuria riconosce al film la capacità di raccontare la disabilità attraverso la vita quotidiana e un percorso di crescita, evitando pietismo e paternalismo. A convincere sono l’intesa tra scrittura, regia e interpretazioni e la misura del tono. La giuria è composta da Riccardo Milani, presidente onorario, Ivan Cotroneo, Benedetta Scagnelli, Camilla Filippi e Stefano Fresi.