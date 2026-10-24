Il musicista e produttore irlandese è morto il 23 ottobre a Dublino, a 79 anni, dopo una malattia oncologica. Cofondatore dei Planxty, ha suonato con The Bothy Band, Moving Hearts e Coolfin, contribuendo al rinnovamento del folk e alla diffusione del bouzouki nella tradizione dell’isola. Storico collaboratore di Christy Moore e Andy Irvine, nel 2025 aveva ricevuto il premio alla carriera agli RTÉ Radio 1 Folk Awards. Il saluto della presidente Catherine Connolly: «Una delle più grandi figure musicali dell’Irlanda»

È morto a 79 anni Dónal Lunny, musicista, compositore e produttore che ha contribuito a cambiare il suono del folk irlandese. Si è spento venerdì 23 ottobre al St James’s Hospital di Dublino. Era malato di cancro. La notizia è stata confermata da un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Cofondatore dei Planxty, della Bothy Band e dei Moving Hearts, Lunny ha portato la musica della sua terra sui palcoscenici internazionali. Il suo percorso tiene insieme il recupero del repertorio tradizionale, la ricerca di nuovi arrangiamenti e un lungo lavoro di collaborazione con artisti di generazioni e provenienze diverse.