Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 8 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, giovedì 8 novembre.

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live, ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15, in diretta, tornano il Live di X Factor 2018. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi sono pronti a sfidarsi a suon di musica. Quali brani avranno assegnato ai componenti delle proprie squadre e chi sarà l’eliminato di questa sera? Ospiti: Fedez, Sofi Tukker.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte

Van Gogh vs. Gauguin - Certe rivoluzioni nella storia dell'arte derivano dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, scopriamo le rivalità tra i protagonisti della pittura, come quella tra Van Gogh e Paul Gauguin.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Errori di silicone - Una donna con un problema alimentare vuol intervenire sul proprio seno; una signora desidera un naso nuovo: una famosa drag queen presenta un problema di...silicone. Piccoli problemi, grandi disastri - Un seno normale con delle areole giganti spinge una ragazza a consultarsi coi medici. Poi Dubrow e Nassif aiutano una donna col suo naso orrendo, e un ex modello con i suoi impianti nelle braccia.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:10 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Morte al supermarket - 28 settembre 2014: Diane, 65 anni, viene uccisa nella sua camera da letto. Non ci sono indizi e solo le telecamere di sicurezza rivelano un primo sospettato con un movente.

Finché mogli non ci separi, ore 22:00 Crime investigation

Storie di donne senza scrupoli, che assassinano i loro mariti e compagni per le più disparate ragioni: soldi, libertà, un nuovo amore. Vedova per due volte! - Raynella perde suo marito. La donna si innamora di David, Ma quando anche questo rapporto finisce con la morte dell'uomo, gli investigatori scoprono qualcosa di scioccante.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. L'auto di O.J. - Le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni. Rick testa su strada l'auto di O.J. Inoltre valuta un raro servizio di argenteria.

Il banco dei pugni, ore 21:50 Blaze

Grosso affare - Dopo la delusione dell'orologio, Seth e Ashley sono preoccupati per Les. La situazione sembra peggiorare quando manda in fumo un paio di ottimi affari.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

Il meglio di. Dalla storia di Paola e Carlo a quella di Mauro e Federica, passando per Francesco e Alessia, i momenti più intensi dei primi episodi della quarta stagione.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo come vengono realizzate le enormi decorazioni dei carri del Martedì Grasso. Inoltre, capiamo come vengono creati i bastoncini di caramelle e seguiamo il processo di produzione delle dentiere. Come viene coltivato e trattato il tè più costoso del mondo? Inoltre, come fa la centrale energetica di Siekierki, a Varsavia, a riscaldare metà delle case della capitale polacca?

Space Shuttle: le verità nascoste, ore 20:55 National Geographic

La storia delle più famose missioni spaziali della NASA, che hanno rivoluzionato le conoscenze scientifiche sullo spazio. Sveliamo i segreti e le potenzialità degli Space Shuttle. L'America realizza di non essere l'unico Paese ad avere degli Shuttle.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Kuwait Towers - Danny Forster si trova in Kuwait per seguire la costruzione della torre Al-Hamra, la struttura a spirale più alta del mondo, dotata di un ristorante all'aperto al 17esimo piano.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è uno dei migliori antiquari del Regno Unito. Sempre a caccia di anticaglie, Drew viaggia in lungo e in largo il paese in cerca di oggetti strani e particolari da riparare e restaurare. Oggetti insoliti - Drew è a caccia di oggetti rari presso un rivenditore locale di Devizes. Poi, a Leigh-On-Sea scova alcuni oggetti insoliti recuperati dai cantieri.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Viaggio in prima classe - Con Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido, scopriamo il relax e i servizi che un passeggero avrebbe provato in un Trans Europ Express, o l'estetica innovativa dei treni più belli del mondo.

Gli eroi delle Dolomiti, ore 21:50 History

Avventuriamoci nel cuore delle montagne dove avvennero terribili scontri tra l'esercito italiano e quello austriaco. A farci da guida Ben Major, ex ufficiale inglese, che si avvale della collaborazione del quarto reggimento alpini paracadutisti.

Animal Top Secret, ore 21:00 Nat Geo Wild

Orsi polari, cani e crostacei - Indaghiamo su diverse curiosità, meraviglie e stranezze della natura e del mondo naturale. Sapevate che l'orso polare non e' bianco? Ed e' vero che i cani possono imparare a guidare? Inoltre scopriamo come sono stati salvati alcuni soldati in battaglia.

Wild Real Tv, ore 21:50 Nat Geo Wild

Leoni vs. Coccodrilli - Torna l'adrenalinico viaggio tra i più estremi filmati amatoriali che mostrano comportamenti bestiali e bizzarre abitudini animali. Una leonessa tenta di salvare i suoi cuccioli dai coccodrilli. Un cucciolo di balena tenta di ritrovare sua madre.

Fuori dal mondo, ore 21:00 Nat Geo people

Messi alla prova - Seguiamo la vita di cinque coraggiosi sognatori che hanno deciso di vivere in zone remote sopravvivendo solo con ciò che riescono a produrre con le loro forze. Colbert riesce a catturare un procione. Thorn, invece, ha una brutta infezione all'occhio e la febbre: i rimedi naturali faranno effetto?

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Taboo, ore 21:15 Sky Atlantic

Ideata e interpretata da Tom Hardy, la serie ambientata nella Londra dell'inizio dell'800 è la storia di un ereditiere alle prese con un mistero. Dato per morto da anni, James Delaney ricompare improvvisamente a Londra per riscuotere l'eredità del padre, morto in circostanze non chiare. Il ritorno di Delaney a Londra ha scatenato gli opportunisti che vogliono qualcosa da lui, ma nella sua ricerca di giustizia trova anche degli alleati.

Room 104 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Generation

Tra mystery e horror, serie antologica HBO ambientata in una stanza d'hotel. I Missionari - Nella camera 104 due giovani missionari Mormoni si trovano a mettere alla prova la profondità della loro fede. La fenice - 1969: una donna e' l'unica sopravvissuta a un disastro aereo, e si trova a dover affrontare una decisione difficilissima. Boris - Un tennista croato racconta il suo drammatico passato ad una cameriera: tra i due si forma una sorta di legame.

No offence - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Gran finale della stagione per il crime inglese sulle indagini di una detective di Manchester coraggiosa e fuori dagli schemi. Un utile idiota - La presa del potere di Caroline McCoy provoca agitazione sia per le strade della città' che nei ranghi della Polizia. Ma Viv e i suoi sono concentrati sulla loro strategia per stanare Beckett. Trappola finale - La squadra è rimasta con una sola opzione: aggredire direttamente il sindaco. Un piano articolato viene messo in atto da Viv e i suoi, ma qualcosa va terribilmente storto.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

The Menendez Murders - Il procedimento contro Erik e Lyle procede e Leslie assume la difesa dei ragazzi sostituendo il precedente avvocato difensore.

Animal kingdom, ore 22:02 Premium Crime

Il tesoro - Nonostante le molte perplessità da parte di Pope, il colpo allo yacht, organizzato da Craig, viene portato a termine. Tutti i ragazzi, insieme a Nicky, festeggiano al bar.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Uno e zero - Terry Colby è agli arresti domiciliari con l'accusa di essere coinvolto nell'attacco che ha provocato il blocco della rete informatica della Evil Corp.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Joi

Ju-jitsu, bolle d'aria e yoo-hoo - Sheldon è terrorizzato da Bobbi, la figlia dei vicini che lo maltratta. Deciso a difendersi, il ragazzino inizia a leggere un libro sul Ju Jitsu. Una madre, un figlio e il didietro di un uomo blu - Mary si accorge che nei fumetti di Sheldon ci sono immagini non adatte a un bambino della sua età, e gli proibisce di leggerli.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. L'esorcismo - John Constantine si reca nell'ospedale in cui è rinchiusa la piccola Nora Darhk. Tramite un esorcismo deve liberarla dal demone Mallus, che la possiede.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Lavori pericolosi - Liza ha bisogno di guadagnare qualche soldo in più, e deve riuscire a farlo senza destare sospetti in Josh.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Parenti serpenti - Julie, Henriette, Maria e Sabine indagano sulla morte del vecchio Gustl Hausner, rimasto vittima di un incendio scoppiato nel suo fienile.

Programmi per bambini e ragazzi stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox

Nuovi episodi della storica serie animata FOX vincitrice di 32 Emmy Awards. Quasi Kirk - Per uno strano caso Milhouse finisce essere identico a suo padre, e decide di comportarsi come un adulto. Magnifico nonno - Partecipando a un'asta di depositi abbandonati, Homer acquista una serie di scatoloni che appartengono... A nonno Simpson! Un occhio nero - Homer conosce per caso i genitori di Ned, che lo trovano così simpatico da preferirlo al loro figlio. Un tribunale per il Cavaliere Oscuro - Bart è accusato di uno scherzo che non ha commesso, e Lisa accetta di difenderlo in tribunale.

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

A partire dalle ore 21:00, anche su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. Quanto è malridotto quell'uccellino alla finestra? - Bart si prende cura di un piccione ferito, ma il volatile suscita l'insano interesse del Piccolo aiutante di Babbo Natale. Il mio grosso grasso matrimonio sgangherato - Il direttore Skinner ed Edna Kaprapall organizzano il loro matrimonio. Giunti all'altare però Edna inaspettatamente scappa. Incertezze di una casalinga arrabbiata - Marge è impegnata a scrivere un racconto da pubblicare, mentre Homer acconsente a guardare i bambini durante la giornata. Homer, ti prego, non li martellare - Marge legge il manuale del falegname e diventa esperta del mestiere. Decide di aprire una falegnameria ma, in quanto donna, non ha clienti.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:15 DeA kids

La grande epurazione / Febbre da cavallo - Oh e Tip entrano in una grotta per una delle loro spassose avventure e incontrano una comunità di Buv - Tip ha la febbre ed è preda di spaventosi deliri. La visita dei nonni / Piggy Piggy - I nonni di Tip stanno venendo a trovarla e lei è ansiosa di presentarli a Oh - Oh decide di lasciare Pig in quella che crede essere una capsula di sicurezza.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Viaggi nel tempo / Scherzi telefonici - Alvin crede che Simon abbia costruito una macchina del tempo e che sia prigioniero del passato, visto che la macchina ora è rotta. Alvin Karateka / Il figlio preferito - Alvin è stato scelto dal suo istruttore per un importante incontro di karate, ma quando Dave scopre chi è il suo avversario, cerca di convincerlo a desistere.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show piu' amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Carly regala a Sam una maglietta che ha creato apposta per lei, con il logo di iCarly e le loro facce sopra. Sam, per ricambiare, vorrebbe regalarle i biglietti per il concerto di un gruppo. Uno sponsor per iCarly - Un'azienda produttrice di scarpe chiede a Carly, Sam e Freddie di lanciare nella loro trasmissione web un nuovo modello di scarpe da tennis, molto trendy e tecnologiche.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Piratescamente tuo - Aqualad resta abbagliato dalla visione di Corvina e inizia a farle il filo. Io ti vedo - Robin inventa un appostamento contro un inesistente crimine in atto.

Looney Toones: Back in action - 1^ TV, ore 20:40 Boomerang

Regia di J. Dante, con B. Fraser, Jenna Elfman, Steve Martin. Intrighi e misteri, spie e complotti in questa divertentissima avventura dei Looney Tunes.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Il pasticcio delle piante - Edna partecipa a un Concorso di Pollice Verde, ma involontariamente utilizza i semi magici di Oxana. Una baraonda di mummie - Vampirina va in visita al Museo di Storia Naturale e si imbatte in un vecchio amico di famiglia. Paura, motore, azione! - Vampirina, Poppy e Bridget aiutano Edgar a girare un film di mostri per il festival della scuola.

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Balla e basta - Ines suggerisce a Lena di fare un video diario della sua permanenza nel 2018. Lena accetta il suggerimento, e intanto si allena per migliorare il passo a due con Max.

Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Dark Cupido - Nel giorno di San Valentino, Chloe umilia crudelmente Kim. Papillon sfrutta subito la situazione trasformandola in Dark Cupido, le cui frecce trasformano l'amore in odio e l'amicizia in rivalità.

