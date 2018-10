Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 25 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, giovedì 25 ottobre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live, ore 21.15 Sky Uno

Alle 21.15, in diretta, riparte X Factor 2018 con i Live. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e la new entry Lodo Guenzi sono pronti a sfidarsi a suon di musica. Quali brani avranno assegnato ai componenti delle proprie squadre e chi sarà il primo eliminato?

ArtBox, ore 20.45 Sky Arte

Visitiamo i Musei San Domenico a Forlì per raccontare la fotografia di Ferdinando Scianna. Andiamo a Milano alla mostra dell'artista belga Jan Fabre. Infine, voliamo a Londra per scoprire la collezione Iannaccone.

Italie invisibili, ore 21.15 Sky Arte

Torna la produzione originale di Sky Arte che riporta in luce le bellezze nascoste d'Italia. Viaggiamo alla scoperta delle tracce invisibili del Vallo di Noto, colpito nel 1693 da un terremoto epocale. In un’altra puntata, viaggiamo alla scoperta delle tracce invisibili della riviera d'Orta e dell'area del Cusio.

Chirurgia estrema, ore 21.00 Fox life

Due le puntate stasera di “Chirurgia estrema”, alle 21.00 su Fox life. Vanità, amore e indipendenza - Mentre Nassif aiuta una cat lady, Dubrow assiste una giovane che ha avuto una doppia mastectomia per sconfiggere un cancro. Poi i dottori si occupano di due popstar. Chi troppo e chi niente - I dottori aiutano la sosia di una popstar con un mento deforme, poi una donna con un seno del tutto sbagliato, e alla fine un paziente che ha battuto il cancro e ora pensa all'aspetto.

Delitti a circuito chiuso, ore 21.10 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Il segreto di mamma - Due ragazze tornano a casa ma scoprono che la loro madre è stata brutalmente uccisa, colpita con 52 coltellate. Le telecamere di sorveglianza mostreranno cosa è accaduto? Ultimo appuntamento - 6 agosto 2011: Dalene, 23 anni, scompare misteriosamente. Le telecamere di sicurezza del bar sono fondamentali per aiutare i poliziotti a capire cosa è successo quella notte.

Affari di famiglia, ore 21.00 Blaze

A partire dalle 21.00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. Tela dell'Apocalisse - I proprietari si occupano di un'opera probabilmente realizzata durante il Rinascimento da Durer, noto per le sue rappresentazioni sull'Apocalisse. Il motore di Tesla - Un ragazzo propone un prodotto che è considerato come una delle invenzioni più importanti del XIX secolo: un motore a corrente alternata di Tesla.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Silvia Vayr - Silvia e Marco si sono conosciuti nel soccorso alpino, e al loro matrimonio il tableau de mariage avrà i nomi delle montagne che amano. Ma chi sceglierà l'abito per lei? La mamma o la suocera?

Come è fatto, ore 20.00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, a partire dalle 20.00, 4 puntate di “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Seconda guerra mondiale: inferno nei mari, ore 20.55 National Geographic

Il racconto di una guerra invisibile, quella combattuta tra i più grandi sottomarini della Seconda Guerra Mondiale. Guerra fredda - Ottobre 1962: in una missione segreta, i russi tentano di trasportare missili sull'isola di Cuba. Gli Stati Uniti intervengono e lo scoppio di una guerra nucleare sembra imminente.

Chi cerca trova, ore 21.10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è uno dei migliori antiquari del Regno Unito. Sempre a caccia di anticaglie, Drew viaggia in lungo e in largo il paese in cerca di oggetti strani e particolari da riparare e restaurare. Questione di qualità - A Tunbridge, Drew rovista tra alcuni pezzi d'antiquariato alla ricerca di qualcosa di qualità. A Dumfries, analizza una collezione di mobili per trovare qualche tesoro nascosto. Buoni acquisti - Il cacciatore di tesori, Drew Pritchard, ricorda alcuni dei suoi acquisti memorabili, dal più raro al più prezioso, dal più raffinato a quello più bizzarro.

L’Italia del treno, ore 21.00 History

Binari al potere - 1839: un treno corre lungo il Golfo di Napoli. Per la prima volta, il mostro di ferro solca l'Italia. Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido vanno alla scoperta delle officine di Pietrarsa.

Animali bestiali, ore 21.00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild, osserviamo una straordinaria raccolta di curiosità legate al mondo animale nelle due puntate di “Animali bestiali”. Furie giganti - Un gattino si ritrova in mezzo al traffico, ma riesce incredibilmente a sopravvivere. Un bulldog francese insegue tre orsi bruni. Incontri pericolosi - Alcuni sommozzatori hanno un incontro ravvicinato con uno squalo bianco. Un coniglio delle nevi tenta di sopravvivere ad una valanga.

Dubai. Il mega aeroporto, ore 21.00 Nat Geo people

Alle 21.00 su Nat Geo people, “Dubai. Il mega aeroporto”, con cui seguire il lavoro di alcuni tra i 90.000 dipendenti dell'incantevole casa Emirates. Sono circa un milione le persone che ogni giorno transitano per l’Aeroporto Internazionale di Dubai. Grazie ad un accesso esclusivo, seguiamo il lavoro dello staff che garantisce il funzionamento della struttura.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Il trono di spade, ore 20.15 Sky Atlantic

Alle 20.15 su Sky Atlantic altri tre episodi della 7a stagione della pluripremiata serie fantasy tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Spoglie di guerra - Cersei studia le mosse per mantenere il controllo di Westeros contando sull'alleanza con la Banca di Ferro. Forte orientale - Sul campo di battaglia, Daenerys affronta i sopravvissuti. Bran ha una visione del Re della Notte in marcia verso il Forte Orientale. Oltre la barriera - Mentre Sansa e Arya non riescono ad appianare le loro divergenze, al di là della Barriera Jon Snow affronta l'esercito guidato da Il Re della Notte.

No offence - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Terza stagione per il crime inglese sulle indagini di una detective di Manchester coraggiosa e fuori dagli schemi. L'attentato - L'incarico di proteggere un candidato sindaco costerà molto caro al team di Vivienne. Il vero bersaglio - Dopo i tragici eventi occorsi, Dinah è il nuovo sergente. E si trova a gestire un atto terroristico.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

The Menendez Murders - A volte l'idea di un'eredità può portare la mente di qualcuno a disegnare progetti pericolosi. Come quelle dei fratelli Menendez che non digeriscono il cambiamento che il padre vuole apportare al…

Orange is the new black - 1^ TV, ore 21.15 Premium Stories

In prima tv su Premium Stories, il 13° episodio della sesta stagione di “Orange is the new black”. Sei libera - Piper viene a sapere che uscirà di prigione il giorno dopo e con lei anche Blanca e Sophie. La notizia, anche se splendida, la getta nella disperazione.

Young Sheldon, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21.15, altri due episodi di “Young Sheldon”. Starnuto, punizione e Sissy Spacek - La stagione dell'influenza è alle porte e per Sheldon scatta il "si salvi chi può". Fugge dalla classe senza permesso per non prendersi il raffreddore. Insalata di patate, un manico di scopa e il whiskey di papà - Il pastore Jeff propone a Mary di occuparsi della segreteria della parrocchia: una novità tanto inaspettata quanto entusiasmante per la donna.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21.15 Premium Action

Alle 21.15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. Crisi su Terra-X - iv parte - Gli eroi di Terra 1 e le Leggende combattono fianco a fianco i nazisti che si sono impossessati di Terra-X.

Programmi per bambini e ragazzi stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox

Nuovi episodi della storica serie animata FOX vincitrice di 32 Emmy Awards. Picciotti da strapazzo - Toni Ciccione viene chiamato a fare il giurato in tribunale, e dà a Dan l'incarico di gestire la mafia. A Springfield cresce un albero - Homer è diventato dipendente dal suo nuovo tablet, tanto che quando si rompe, lui entra in depressione. Il giorno in cui la terra si raffreddò - Homer diventa amico di un hipster, e lo convince a trasferirsi con la famiglia nel suo quartiere. La scuola del cane bastardo - Homer mostra scarso affetto per il cane, e il nonno decide di spiegare il perché del suo atteggiamento.

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

A partire dalle ore 21.00, anche su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. Kill Gil: Volume 1 e 2 - Licenziato per colpa di Lisa, Gil Gunderson per risarcimento si trasferisce in casa Simpson. La sua presenza è esasperante. Come eravamo... a Springfield - Declan Desmond è un regista di documentari che ogni 8 anni riprende alcuni bambini di Springfield per seguirne l'evoluzione. Fratello di Bart, dove sei? - Guardando le sorelle giocare tra loro, Bart è geloso e si rende conto di desiderare anche lui un fratello con cui divertirsi. Attento mio Bart ingannatore - Mentre Bart si mette nei guai per una ragazza, Homer sfrutta la sua nuova routine per mettersi in pari con gli episodi di una serie tv.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21.05 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa. Sono 6 le puntate di “Oggy e i maledetti scarafaggi” per stasera 25 ottobre a partire dalle 21.05 su DeA kids.

Nella principessa coraggiosa, ore 20.55 Nick jr

Alle ore 20.55 su Nick jr, due nuovi episodi di “Nella principessa coraggiosa”. Nella contro lo stregone malvagio - Re Padre ha organizzato una mega festa, che però viene rovinata dall'arrivo di Badalf, lo stregone malvagio, che imprigiona il re e tutti gli ospiti, tranne Nella e Trinket. L'unicorno con i pattini / Il drago coraggioso - A Castelsicuro si tiene il Torneo di Pattinaggio, a cui parteciperà la coppia Nella-Trinket.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

A partire dalle 21.10, su Cartoon Network, 4 episodi di “Teen Titans Go!”. Anno nuovo, vita solita - Come vuole la tradizione, con l'anno nuovo quello che è stato è stato e si ricomincia daccapo. Volume zero - Come sarebbe un mondo senza suoni? Il lato migliore - Da una vecchia scatola di Bibi salta fuori il prisma con la capacità di scindere un individuo nei vari tratti della propria personalità. La gattara - Robin decide di mascherarsi da gatto per piacere a Stellarubia. Gli altri Teen Titans non apprezzano e Stellarubia decide di affittare un appartamento che diventa un ritrovo di gatti.

Dragons: Oltre i confini di Berk, ore 20.15 Boomerang

Le Ali della Guerra, seconda parte - Con l'aiuto di Stizzabifolco, che cattura un Coda Incendiaria, il prode Hiccup riesce a trovare il loro punto debole e se ne servirà per battere i Voladraghi.

Vampirina, ore 21.00 Disney Junior

Due gli episodi di “Vampirina” anche stasera, a partire dalle ore 21.00 su Disney Junior. Cacciatori di tesori - Vampirina e i suoi amici sono alla ricerca di un tesoro nascosto. La febbrestrella - Quando Vampirina e i suoi genitori prendono la febbrestrella, Demi e Gregoria cercano una pozione per curarli.

Soy Luna - 1^ TV, ore 20.40 Disney Channel

Luna vive in una grande villa a Cancun dove i genitori fanno i domestici. Ma un giorno arrivano i nuovi proprietari, la ricca e arrogante Sharon e l'insopportabile nipote Ambar. Non si fugge dall'amore - Ambar e Luna scoprono Rey con i quadri rubati. E mentre Luna riconosce che Ambar e' cambiata tantissimo, Simon chiarisce le idee a Matteo.

Marvel Spider-Man, ore 20.55 Disney XD

Spider Island. Parte 5 - Per curare la popolazione di Mostri-Ragno di Manhattan, Spiderman deve condurre Kid Arachnid, Anya, e Harry verso l'ultimo disperato sforzo per fermare lo Sciacallo.

