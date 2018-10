Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 25 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Armageddon - Giudizio finale, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Regia di Michael Bay. Un film con Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi. Mentre la minaccia di un meteorite grande quanto il Texas si avvicina inesorabile verso il pianeta Terra, la Nasa intuisce che c'è un solo modo per distruggere l'asteroide: atterrare sulla sua superficie e farlo esplodere dall'interno. Film diventato quasi un cult, con tanti effetti speciali e un cast “stellare”.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Adorabile nemica, ore 21.15 Sky Cinema +24

Diretto da Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Ann Jewel Lee Dixon, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. Una donna decide di far scrivere ad una giovane scrittrice il suo necrologio in anticipo ma le cose non vanno come si aspettava. Film da vedere per trascorrere una serata con una commedia ben scritta e ben interpretata. Shirley MacLaine ironica e irresistibile.

I pinguini di Mr. Popper, ore 21.00 Sky Cinema Family

Diretto da Mark Waters, con Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Philip Baker Hall, Angela Lansbury. Tom Popper è un padre assente per i suoi due figli. La sua principale preoccupazione è il suo lavoro come agente immobiliare di lusso e la possibilità di diventare il quarto presidente della società più importante di Manhattan. Una commedia molto divertente che apprezzeranno sia gli adulti che i più piccoli.

Superfast & Superfurious, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Jason Friedberg, Aaron Seltzer con Alex Ashbaugh, Dale Pavinski, Lili Mirojnick, Andrea Navedo, Omar Chaparro. Lucas White è un poliziotto infiltrato nel giro delle corse clandestine: ha messo gli occhi su Torello, per poter arrivare a incastrare il boss Juan Carlos de la Sol. Dagli autori di Scary Movie e 3ciento, una nuova provocazione che intende parodiare la saga di Fast & Furious. Un film per una serata senza pretese.

Una donna per amica, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Un film con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano Giannini, Valeria Solarino diretto da Giovanni Veronesi. Quando Claudia decide di sposarsi, il suo grande amico Francesco si accorge che l'amicizia tra uomo e donna è più complicata del previsto. Una commedia gradevole e intelligente per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

Caccia al tesoro, ore 20.25 Sky Cinema Uno +1

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

La scuola più bella del mondo, ore 21.05 Comedy Central

Regia di Luca Miniero. Un film con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. Si ride degli stereotipi scadendo quasi nel razzismo, da guardare senza aspettarsi troppo.

Film horror da vedere stasera su Sky

Benvenuti a Zombieland, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Su Sky Cinema Halloween, canale 303, dedicato alla festività più paurosa dell’anno, un film di Ruben Fleischer con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard. Il mondo è stato già invaso dagli zombie, la popolazione è stata già quasi totalmente decimata se non ridotta in stato di morto vivente e i pochi superstiti faticano a rimanere tali. Film da vedere perché è una parodia intelligente e divertente che vi farà passare una serata all’insegna del buonumore.

Film di guerra da vedere stasera su Sky

Salvate il soldato Ryan, ore 21.00 Sky Cinema Max

Regia di Steven Spielberg. Un film con Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon, Barry Pepper, Adam Goldberg. Seconda guerra mondiale: una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo generale Marshall dà ordine che il quarto fratello, Ryan, sbarcato in Normandia, venga rintracciato e portato a casa. Film capolavoro, vincitore di 5 premi Oscar. Da vedere (o rivedere) assolutamente.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Le due vie del destino, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Diretto da Jonathan Teplitzky con Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Sam Reid, Tanroh Ishida. Inghilterra, 1980. Eric Lomax, uno strano tipo ossessionato dagli orari ferroviari, incontra in treno la bella Patti. È amore a prima vista, e poi matrimonio. Ma la prima notte di nozze iniziano i guai: Eric è in preda agli incubi, e rifiuta di raccontarne a Patti il contenuto. Basato sul romanzo autobiografico The Railway Man scritto dallo stesso Eric Lomax, il film è riuscito sotto tutti i punti di vista, regia, interpretazione, colonna sonora su tutti.

The Tale, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Regia di Jennifer Fox. Un film con Elizabeth Debicki, Laura Dern, John Heard, Jason Ritter, Ellen Burstyn, Frances Conroy. Jennifer, professoressa e giornalista globetrotter, vive una vita invidiabile con il suo ragazzo a New York City. Almeno fino a quando sua madre non trova una storia scritta da Jennifer a 13 anni che racconta di una "particolare" relazione con due allenatori adulti. Un film psicologico molto intenso che indaga nell’inconscio di ognuno di noi.

Philomena, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Regia di Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin, Ruth McCabe. Irlanda, 1952. Philomena resta incinta da adolescente. La famiglia la ripudia e la chiude in un convento di suore a Roscrea. La ragazza partorirà un bambino che, dopo pochi anni, le verrà sottratto e dato in adozione. Un film intenso ed emozionante tratto da una storia vera.

Film western da vedere stasera su Sky

Butch Cassidy, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Un film di George Roy Hill. Con Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross, Ted Cassidy, Strother Martin. Sundance era il braccio e Butch il cervello. Rapinarono banche e treni finché il cerchio degli agenti di Pinkerton si strinse intorno a loro. Emigrarono in Bolivia con la bella Etta finché i "corregidores" non li massacrarono a fucilate. Film western considerato tra i migliori del genere. Grandi interpretazioni di Robert Redford e Paul Newman.

Film documentari da vedere stasera su Sky

Maradonapoli - 1^ TV, ore 21.15 Premium Cinema

Documentario di Alessio Maria Federici sulla storia del calciatore che ha cambiato il volto di una città. Il 30 giugno 1984 sembra un giorno come tanti. Forse in tutto il resto del mondo, ma non a Napoli, dove quello è il giorno dell’arrivo di Maradona. Un docu-film molto emozionante e interessante non solo per i napoletani. Un’analisi sociologica su un fenomeno che va oltre il calcio.

Film thriller da vedere stasera su Sky

Atomica bionda, ore 20.59 Premium Cinema + 24 HD

Regia di David Leitch. Un film con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Daniel Bernhardt. 1989. Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un thriller d’azione a ritmo serrato con una straordinaria Charlize Theron.

Film d’azione da vedere stasera su Sky

22 minutes, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Diretto da Vasily Serikov, con Vladimir Blagoy e Sergey Aprelskiy. Basato su un evento realmente accaduti il 5 maggio 2010, quando un gruppo di pirati somali assaltò la MN Moscow University, una petroliera russa che navigava nel golfo di Aden. I ventitre marinai che formavano l'equipaggio riuscirono a rifugiarsi nella sala comandi da dove inviarono una richiesta di soccorso. Il film non è molto riuscito e in alcuni punti può sembrare una parodia. Per una serata senza troppe pretese.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Monster Family, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Sul canale di Sky dedicato (dal 20 ottobre al 4 novembre) alla festività di Halloween, Sky Cinema Halloween (304) tanti film a tinte dark dedicate a tutta la famiglia. “Monster Family” è un film d’animazione con la regia di Holger Tappe e le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli. Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si ritrova a parlare con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Film d’animazione non troppo riuscito, per trascorrere una serata tranquilla in famiglia.

Robots, ore 20.25 Sky Cinema Family +1

Regia di Chris Wedge, Carlos Saldanha. Dai creatori de “L'era glaciale”, un film d'animazione che promette (e mantiene) di divertire, grazie a coreografie, personaggi e una perizia tecnica eccezionali. Film da vedere in famiglia, piacerà sia ai bambini che agli adulti.

Guarda anche i programmi stasera in TV