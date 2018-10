Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 24 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, mercoledì 24 ottobre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Hell’s Kitchen USA - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Su Sky Uno, dalle 21.15, continuano gli episodi di “Hell’s Kitchen USA”, lo show condotto da Gordon Ramsay che mette a confronto due squadre di aspiranti chef. Sono solo cinque gli chef rimasti in gara. Nel primo servizio con la giacca nera, si scatena un duro confronto. Dopo il servizio, un concorrente deve abbandonare la gara. Durante la sfida, i piatti dei concorrenti vengono giudicati dalle rispettive famiglie. Il servizio diventa sempre più difficile e a fare la differenza saranno i piccoli dettagli.

Enrico Rava - Note necessarie, ore 21.15 Sky Arte

Viaggio nella carriera del grande trombettista italiano e anche una fuga vertiginosa nella storia del jazz: dai grandi che hanno segnato la sua musica, come Miles Davis, Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, alla sperimentazione degli anni Sessanta e Settanta di cui Rava è stato protagonista indiscusso. Il film armonizza in un racconto sincopato e corale numerose testimonianze di musicisti e amici che hanno conosciuto Rava negli anni, affiancandolo in mille progetti in giro per il mondo.

Il contadino cerca moglie, ore 21.00 Fox life

Riparte una nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”. Diletta Leotta ci accompagna in una nuova avventura ricca di novità! Dopo gli speed date e la festa, Diletta Leotta accompagna i contadini verso la prima decisione da prendere: quali saranno i pretendenti che andranno con loro in fattoria?

Lo squalo, ore 21.00 Blaze

Il mago di Hollywood - Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono le scene più adrenaliniche del passato cinematografico. La coppia ripropone la scena di un tentato omicidio e il miracoloso salvataggio della vittima. La coppia ripropone una scena tratta da “Lo Squalo”.

Chi veste la sposa - Mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Francesca Corsetti - Per convolare a nozze col suo amato Marco, Francesca vorrebbe indossare un abito scivolato e con un tocco vintage. La mamma e la suocera sapranno accontentarla?

Come è fatto, ore 21.00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21.00, due puntate di “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Un anno nello spazio, ore 20.55 National Geographic

L'astronauta Scott Kelly ha trascorso un anno nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'uomo è stato scelto dalla NASA perché ha un gemello e ciò ha consentito agli studiosi di verificare i cambiamenti del corpo umano che è stato fuori dall'atmosfera terrestre per così tanto tempo.

Misteri dal sottosuolo, ore 20.15 Discovery Science

Guidati dal biologo ed esploratore Rob Nelson, questa serie ci porta sottoterra alla scoperta di antichi siti archeologici, tesori nascosti ma anche dei più moderni bunker che sono rimasti inesplorati pur trovandosi proprio sotto ai nostri piedi. Il giorno dell'Apocalisse - Sepolto sottoterra nei dintorni di Napoli giace una minaccia incombente. Un super vulcano potrebbe essere in procinto di eruttare, causando una catastrofe apocalittica. Atlantide - Nuove teorie sostengono che la città sommersa di Atlantide possa trovarsi nel continente americano. Dalle Bahamas a un antico sito in Louisiana, Rob e Stefan sono a caccia di prove.

Vere case da sogno, ore 21.10 Discovery travel & living

A partire dalle 21.10 su Discovery travel & living, 4 puntate di “Vere case da sogno”. Diamo un'occhiata ad alcune delle più belle case in California come un bungalow a Palm Springs dal gusto retro, una casa glamour a Hollywood e una spaziosa abitazione per otto persone. Diamo un'occhiata ad alcune delle più belle case del Texas, tra cui un secolare appartamento a San Antonio, la casa da sogno di un venditore di auto usate e un appartamento a due piani in perfetto stile californiano a Houston. Visitiamo la casa, in perfetto stile spagnolo, di una coppia californiana amante del golf, un bungalow del dopoguerra a Austin e un'abitazione a Santa Barbara dallo stile franco-provenzale. Diamo uno sguardo alle incredibili case di New York, scopriremo come una casa abbandonata a Brooklyn sia diventata un'eccentrica stravaganza, e visiteremo un attico di Manhattan dotato di una propria giungla.

Enigmi alieni, ore 21.00 History

“Enigmi Alieni” è la serie che scava tra simboli, leggende ed eventi inspiegabili per cercare le prove di una civiltà aliena. Le antiche rovine in Sardegna potrebbero nascondere prove legate agli extraterrestri? Marty Lagina e Giorgio A. Tsoukalos esaminano strane statue, misteriose piramidi e gigantesche strutture. I robot ci sostituiranno? - I robot rappresentano la nuova evoluzione dell'umanità o sono solo una minaccia? L'uomo e le macchine sono sempre più uniti: ma si tratta di un evento già previsto migliaia di anni fa?

Destination Wild, ore 21.00 Nat Geo Wild

Sri Lanka: l'isola dei monsoni: I predatori del lago - Lo Sri Lanka è un territorio dove gli estremi regnano sovrani. Un gigantesco coccodrillo si tuffa in acqua, spaventando le altre specie. L'enorme creatura si avventura nel fango.

L’ospedale dei miracoli, ore 21.00 Nat Geo People

Precisione millimetrica - Grazie ad un accesso esclusivo, seguiamo il lavoro degli esperti del St Vincent's Hospital in Australia. Merrily e suo figlio non ancora nato devono affrontare un delicato intervento.

Medici di famiglia, ore 22.00 Nat Geo People

Nuovi casi all'interno del Balham Park Surgery, grandissimo studio medico di Londra che presta servizio a più di 18.000 pazienti. Prevenire è meglio che curare - Wiktoria è stata portata all'ospedale perché ha notato un piccolo bozzolo sul petto di sua figlia. Dopo un rapido esame, il dottor Kwan decide di fare dei test più approfonditi.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Under Pressure - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, a partire dalle 21.15, due nuovi episodi di “Under Pressure”, la serie tv ambientata alla periferia di Rio de Janeiro. Carolina vorrebbe troncare la sua relazione con Teo, ma il ragazzo non accetta di essere lasciato e minaccia la donna di postare su internet un video compromettente. Una ragazza colpita da un proiettile nel corso di una sparatoria mette in subbuglio l'intero staff; Carolina incontra Roberta, una cantante che riporta degli strani segni viola sul corpo.

Lie to me, ore 21.00 Fox

Alle 21.00, su Fox, altri due episodi di “Lie to me”. Il circo dei mostri - La squadra di Lightman deve aiutare un uomo, che è accusato falsamente da un mafioso. Cal intanto aiuta una madre a riconciliarsi con la figlia. Il prezzo della lealtà - Il dipartimento degli Affari Interni chiama il gruppo Lightman per dirimere un delicato caso che coinvolge due detective, Wallowski e Farr.

Blue Bloods - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Alle 21.05, in prima visione su Fox crime, due episodi di “Blue Bloods”. Conto in sospeso - Danny e Maria sono sulle tracce di un veterano dell'esercito, che potrebbe soffrire di Sindrome da Stress Post Traumatico. Intanto Frank viene colto in fallo durante una conferenza stampa. L'Ape Regina - Mentre Danny e Baez indagano sull'omicidio di una popolare drag queen, Erin deve riesaminare un caso di droga dopo essere stata rapita dalla madre dell'accusato.

Gone - 1^ TV, ore 21.15 Premium crime

In prima visione su Premium crime, alle 21.15, un nuovo episodio di “Gone”. Una ragazza di sedici anni viene rapita. La madre si presenta all'appuntamento con il rapitore per consegnare il riscatto, senza avvertire la polizia come le era stato ordinato, ma la somma non e' quella richiesta.

The Killing Season, ore 21.05 Crime investigation

Alle 21.05, su Crime investigation, un altro episodio di “The killing season”, la docu-serie prodotta dal pluripremiato Alex Gibney, sulla caccia ai più temuti assassini e ricercati serial killer americani. Oscuri segreti di famiglia - Josh e Rachel sono in Florida, alla ricerca del killer di Daytona Beach. I due incontrano la figlia di una delle vittime.

Famous in love - 1^ TV, ore 21.15 Premium stories

In prima visione tv, alle 21.15 su Premium stories, un altro episodio della seconda stagione di “Famous in love”. Il buono, il cattivo e il pazzo - Alexis vaga in giro per la città come un clochard dando chiari sintomi di follia; Tangey, Ida e Sloane, preoccupate per le sorti della ragazza, contattano la polizia.

Superstore - 1^ TV, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21.15, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”. La vigilia di Natale - È la vigilia di Natale e ognuno fa il bilancio dell'anno appena trascorso. Garrett e Jonah mostrano evidenti segni di insofferenza per una convivenza sempre più difficile. Video virali - Il licenziamento di Roger per aver pubblicato su Facebook un video molto sconveniente obbliga Jeff a una lezione sull'uso dei social. Si scopre che alcuni dipendenti Cloud Nine sono molto attivi.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. Presagi di sventura - I vampiri della città sono ancora in agitazione per la morte di Poppy e chiedono giustizia.La scomparsa di Hayley costringe Klaus a tornare a New Orleans e a cercare l'aiuto di Marcel.

Life in pieces, ore 20.55 Fox comedy

Il primo appuntamento - Con un ricco cast cinematografico, nuova divertente comedy sulle vicende della numerosa e complicata famiglia Short. Nel primo episodio facciamo la conoscenza dei membri della famiglia e dei loro caratteri.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox animation

A partire dalle ore 21.00 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. 500 chiavi - Dopo aver raccolto tutte le chiavi della famiglia, i Simpson iniziano ad usarle nei modi più disparati, combinando una serie di guai. Bart infartato - Per colpa del cibo spazzatura distribuito alle macchinette della scuola, Bart ingrassa così tanto da dover essere rinchiuso in un clinica. Future-Drama - Grazie a un marchingegno costruito dal dottor Frink, Bart e Lisa riescono a vedere come sarà la loro vita otto anni dopo. Million dollar... magari! - Homer scopre di aver vinto alla lotteria, ma non può dire a Marge che aveva giocato... che fare ora per incassare i soldi?

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21.10 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa. Sei le puntate di “Oggy e i maledetti scarafaggi” per stasera 24 ottobre a partire dalle 21.10 su DeA kids.

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ore 20.20 Nickelodeon

Speciale: Il meraviglioso mago di gemellandia - Nel negozio di Tom e Anne viene organizzata una rappresentazione teatrale. I ragazzi decidono di mettere in scena “Il Mago di Oz”

Spongebob, ore 21.10 Nickelodeon

Le spaventose leggende di Bikini Bottom - È Halloween e tutti si preparano a divertirsi, seppur mettendo in conto di spaventarsi un po'. Spongebob fa finta di niente ma è terrorizzato da Halloween.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

A partire dalle 21.10, su Cartoon Network, 4 episodi di “Teen Titans Go!”: La maledizione - Trigon, padre di Corvina, le lancia una maledizione per renderla buona. Storie da paura - Robin trascina il gruppo dei Titans in campeggio tra lo scarso entusiasmo generale. Giornata di riposo - I cinque dell'HIVE decidono di prendersi una giornata da passare in tutta tranquillità e relax. Il Clown - I Titans hanno vinto la loro lotta col cattivissimo Sladow, una mega festa è quello che ci vuole.

Daffy Duck e l’isola fantastica, ore 20.40 Boomerang

Regia di F. Freleng, David Detiege, Phil Monroe, Chuck Jones, Robert McKimson. Daffy Duck e Speedy Gonzales trovano una mappa del tesoro che li conduce ad un pozzo dei desideri. Questo obbedisce ai comandi di chi possiede la mappa e naturalmente Daffy ne approfitta.

Vampirina, ore 21.00 Disney Channel

Due gli episodi di “Vampirina” di stasera, a partire dalle ore 21.00 su Disney Junior. Vampirina ballerina - Vampirina ha difficoltà a imparare i passi di danza degli esseri umani. Il chiosco della limonata - Con l'aiuto di Chef Remy, Vampirina e Poppy aprono un chiosco della limonata. Ed è un grande successo!

Soy Luna - 1^ TV, ore 20.35 Disney Channel

Luna vive in una grande villa a Cancun dove i genitori fanno i domestici. Ma un giorno arrivano i nuovi proprietari, la ricca e arrogante Sharon e l'insopportabile nipote Ambar.

Marvel Spider-Man, ore 20.55 Disney XD

Spider Island. Parte 4 - Peter e Harry devono attraversare un'isola di Mostri-Ragno per arrivare a Norman Osborn, che apparentemente sembra controllarli tutti. Ma chi è il vero manipolatore?

