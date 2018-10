Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 24 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Adorabile nemica, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Diretto da Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Ann Jewel Lee Dixon, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. Una donna decide di far scrivere ad una giovane scrittrice il suo necrologio in anticipo ma le cose non vanno come si aspettava. Film da vedere per trascorrere una serata con una commedia ben scritta e ben interpretata. Shirley MacLaine ironica e irresistibile.

Scary Movie, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Sul canale di Sky dedicato (dal 20 ottobre al 4 novembre) alla festività di Halloween, Sky Cinema Halloween (304) tanti film a tinte dark dedicate a tutta la famiglia. Stasera c’è “Scary Movie”, un film di Keenen Ivory Wayans con Dave Sheridan, Shawn Wayans, Marlon Wayans, Cheri Oteri, Carmen Electra, Lochlyn Munro. Primo episodio della celebre saga dissacrante che prende in giro il genere horror tra citazioni e gag politicamente scorrette. Dopo l'omicidio di una studentessa, un gruppo di ragazzi di un college deve scoprire il volto dell'assassino. Ci sarà da morire... dal ridere!

Sleepover, ore 21.00 Sky Cinema Family

Un film di Joe Nussbaum con Alexa PenaVega, Mika Boorem, Jane Lynch, Sam Huntington, Sara Paxton. Durante l'ultima estate prima del diploma, Julie, Hannah, Yancy e Farrah organizzano un tranquillo pigiama party che si trasformerà nell'avventura piú sfrenata della loro vita. Una commedia gradevole e divertente per una serata in famiglia senza troppe pretese.

Beverly Hills Cop II, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Tony Scott. Un film con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Brigitte Nielsen, Chris Rock, Tom Bower, Ronny Cox. Eddie Murphy ancora nei panni di Alex Foley, lo scatenato piedipiatti di Detroit, di nuovo in visita a Beverly Hills. Ci va per indagare sul misterioso ferimento di un poliziotto suo amico. Film da vedere perché ricco di scene divertenti e situazioni originali.

The best man, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Un film di Malcolm D. Lee con Taye Diggs, Morris Chestnut, Nia Long, Arnold Perrineau, Terrence Howard, Monica Calhoun. Un gruppo di amici si ritrova per un matrimonio. Uno dei testimoni sta per pubblicare un libro erotico e teme che gli amici si riconoscano nelle avventure dei personaggi. La damigella della sposa ha ottenuto in anteprima una bozza del libro e la fa circolare tra gli invitati. Una commedia divertente per una serata senza troppe pretese.

Ho voglia di te, ore 20.15 Sky Cinema Uno +

Un film del 2007 di Luis Prieto, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Katy Louise Saunders, Filippo Nigro e Susy Laude. Tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, è il seguito di “Tre metri sopra il cielo”. Troviamo gli stessi protagonisti del primo film con una consapevolezza e una maturità maggiori. Per trascorrere una serata con una commedia italiana leggera e spensierata.

L’incredibile Burt Wonderstone, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Regia di Don Scardino, con Steve Carell, Jim Carrey, Gillian Jacobs, Steve Buscemi, Brad Garrett, James Gandolfini. Un tempo sulla cresta dell'onda, il mago di Las Vegas Burt Wonderstone e il suo assistente Anton Lovecraft vedono il loro spettacolo di lungo corso diventare stantio, mentre l'emergente Steve Gray sta rubando loro le luci della ribalta. Un cast stellare per un film satirico carino e godibile dall’inizio alla fine.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Assassinio sull’Orient Express, ore 21.15 Sky Cinema +24

Il mese dedicato alla regina del giallo Agatha Christie continua con “Assassinio sull’Orient Express”, un film diretto e interpretato da Kenneth Branagh con Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad. Ridley Scott produce il remake del best seller di Agatha Christie, la storia di un assassinio avvenuto nello scompartimento di un treno. Un cast stellare per una lettura “teatrale” del testo originale. Film da vedere per trascorrere una serata piacevole e ricca di colpi di scena.

La scelta, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Film di Michele Placido con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Michele Placido, Valeria Solarino, Manrico Gammarota. Una coppia che si ama e cerca da anni di mettere al mondo un figlio vede distrutta la propria intesa in seguito a un trauma: la donna subisce uno stupro e, qualche tempo dopo, scopre di essere incinta. Tratto dalla commedia in tre atti di Pirandello "L'innesto", il film racconta una storia di amore e coraggio sulla scelta che cambierà per sempre la vita di una coppia. Un film intenso e coinvolgente che tratta un tema molto delicato.

Anime nere, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Diretto da Francesco Munzi, con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova, Anna Ferruzzo. Leo, figlio irrequieto di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile sulla saracinesca di un bar protetto da un clan locale, in quel di Africo nel cuore dell'Aspromonte. Tratto dal romanzo "Anime nere" di Gioacchino Criaco, il film è girato ad Africo, uno dei centri nevralgici della 'ndrangheta calabrese. Film da vedere, coinvolgente, ben diretto e interpretato. Ha vinto 3 Nastri d'Argento, 9 David di Donatello e 1 Golden Globe.

Il laureato ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Regia di Mike Nichols. Un film del 1967 con Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson. Figlio d'un affermato uomo d'affari, neolaureato a pieni voti e proiettato verso una brillante carriera, all'apparenza il giovane protagonista non avrebbe alcun motivo di essere scontento, eppure sembra assente, totalmente estraneo a quel sontuoso e ovattato mondo in cui è chiamato a vivere. Un film cult che è stato manifesto di una generazione. Vincitore di un premio Oscar, è ancora oggi una pellicola da vedere con piacere.

Febbre da cavallo, ore 21.00 Comedy Central

Regia di Steno. Un film con Enrico Montesano, Gigi Proietti, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Adolfo Celi, Fernando Cerulli. Bruno Fioretti, detto Mandrake, si barcamena come attore e indossatore, mantenuto dalla barista Gabriella, di cui sperpera i guadagni puntando sulle corse di cavalli. I suoi sodali con il vizio del gioco sono Pomata e Felice. Una commedia goliardica diventata un cult.

Film horror da vedere stasera su Sky

Leatherface, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Su Sky Cinema Halloween, canale 303 e 304, dedicati alla festività più paurosa dell’anno, un film di Julien Maury, Alexandre Bustillo con Lili Taylor, Stephen Dorff, Angela Bettis, Sam Strike, James Bloor, Jessica Madsen. Le origini di uno dei cattivi più infernali del cinema horror nel prequel di "Non aprite quella porta". Quattro adolescenti violenti rapiscono un'infermiera e fuggono da un ospedale psichiatrico. Un film horror da guardare per gli appassionati del genere.

Il signore della morte - Halloween II, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Con Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Charles Cyphers, Jeffrey Kramer, Lance Guest, un film di Rick Rosenthal. Il giovane Michael, pazzo omicida, sopravvive miracolosamente ai colpi di pistola infertigli dal dottor Loomis e ricomincia a seminare il terrore. Il suo vero obiettivo è la sorella Laurel, unica scampata al massacro della sua famiglia, già ferita e ricoverata in clinica. Seguito del film di Carpenter, non riesce a reggere il paragone. Per una serata senza troppe pretese.

Film thriller da vedere stasera su Sky

Cleaner, ore 21.00 Sky Cinema Max

Un film di Renny Harlin. Con Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes, Keke Palmer, Luis Guzmán. Un ex poliziotto si guadagna da vivere facendo le pulizie sui luoghi in cui sono stati commessi reati. Un giorno, dopo aver ripulito la scena di un crimine, si accorge che l'omicidio non è mai stato denunciato alla polizia. Un film da vedere, nonostante una trama un po’ debole. Bei dialoghi e buone le interpretazioni dei protagonisti.

Cattive compagnie, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Un film di Curtis Hanson con Rob Lowe, James Spader, Lisa Zane, Marcia Cross. James Spader e Rob Lowe formano qui un'accoppiata vincente. Il primo è uno yuppie che viene ricattato dal secondo. Quest'ultimo trascinerà l'altro nell'abisso più nero, facendolo diventare un essere spregevole come lui. Film molto convincente sotto tutti i punti di vista. Da vedere.

Atomica bionda, ore 21.15 Premium Cinema

Regia di David Leitch. Un film con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Daniel Bernhardt. 1989. Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un thriller d’azione a ritmo serrato con una straordinaria Charlize Theron.

Film d’avventura da vedere stasera su Sky

I ragazzi di Timpelbach, ore 20.20 Sky Cinema Family +1

Film di Nicolas Bary con Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo Legrand, Gérard Depardieu, Carole Bouquet. Timpelbach è un piccolo villaggio perso tra le montagne, dove la vita di ogni giorno sembra essere perfetta. Ma non è così semplice...i piccoli del villaggio sono capricciosi e insopportabili, e i loro genitori vicini a una crisi di nervi tanto da decidere di partire per un giorno. Film avventura-fantasy molto divertente per sorridere con tutta la famiglia.

