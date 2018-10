Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 22 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 22 ottobre

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21.15 Sky Uno

A partire dalle 20.15, su Sky Uno, 3 puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Nelle puntate in onda stasera, le pasticcerie in sfida dovranno realizzare dolci con alcuni ingredienti particolari, tra cui il cardamomo e il basilico.

Belmondo - Le magnifique, ore 21.15 Sky Arte

Regia di B. Sevaistre. Jean-Paul Belmondo è la più grande star del cinema francese. Con una carriera da leone, composta da oltre 70 film, ha recitato in pellicole d'autore e in film più mainstream spaziando dalla Nouvelle Vague ai polizieschi.

911, ore 21.00 Fox life

In trappola - Tra i tanti interventi, il più impegnativo per i soccorritori è quello che li vede in azione nel tentativo di salvare una donna e suo figlio, intrappolati in un ascensore che e' precipitato. Un nuovo inizio - Sentendosi persa dopo il suo lutto, Abby decide di cambiare vita, in cerca di se stessa. Anche Athena inizia una nuova avventura, un'esperienza dagli esiti incerti.

Delitti a circuito chiuso, ore 21.05 Crime Investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una trasmissione che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Ogni giorno, milioni di telecamere di sorveglianza aiutano a svelare misteriose sparizioni. Visita di cortesia - 10 dicembre 2011: Maurice Byrd viene ritrovato morto in casa sua. Le telecamere installate su una chiesa vicino casa sua potrebbero aiutare la polizia a risolvere il caso.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21.00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21.00 su Blaze con una nuova puntata. Strade innevate - Un piccolo convoglio attraversa le strade ghiacciate trasportando un enorme carico. Per Lisa Kelly e il giovane Reno Ward l'impresa si preannuncia ardua. Alex tenta di recuperare il tempo perso.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri - 1^ TV, ore 21.50 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. Alle 21.50, in prima TV, su Blaze. L'amico perduto - Marty scopre di aver avuto una giusta intuizione, mentre Rich organizza le ricerche per trovare un amico perduto.

Comedy Central Tour, ore 21.00 Comedy Central

I volti più noti della comicità italiana sbarcano a Lerici, Polignano a Mare e Ravenna in uno show esilarante condotto da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Alle 21.00 su Comedy Central, il canale dedicato all’intrattenimento e alla comicità.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Alessandra Mitidieri - Alessandra, accompagnata dalla figlia Clara, ha deciso di ufficializzare la sua unione con Matteo. Ma chi tra mamma Daniela e la 'vice-suocera' Rosa troverà l'abito che Alessandra sogna?

Le tracce della Storia, ore 21.00 Discovery Channel

Alle 21.00 su Discovery Channel, “Le tracce della Storia”, Salomone - Le legioni dell'imperatore Tito invadono Gerusalemme. Analizziamo la terribile distruzione della Città Sacra.

Cose di questo mondo, ore 21.55 Discovery Science

Sulla Terra ci sono tracce di fenomeni inspiegabili, visibili dallo spazio. Una nuova puntata di “Cose di questo mondo” in onda alle 21.55 su Discovery Science. La città perduta degli Inca - I cacciatori di tesori hanno cercato una città perduta degli Inca che è sopravvissuta per secoli. La nuova tecnologia potrà finalmente svelare queste ricchezze?

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20.55 National Geographic

Su National Geographic, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”, dal titolo Battaglia navale - La Battaglia dello Jutland fu uno degli scontri più sanguinosi della Prima Guerra Mondiale. Archeologi e storici tentano di svelare i misteri e i segreti legati a questa battaglia.

Indagini ad alta quota, ore 21.50 National Geographic

A partire dalle 21-50 su National Geographic un altro episodio di “Indagini ad alta quota”, dove si indaga sui misteri ancora irrisolti di alcuni dei più tragici disastri aerei della storia. Malaysia Airlines: le verità nascoste - Analizziamo l'agghiacciante mistero del volo, scomparso nel nulla l'8 marzo 2014, Malaysia Airlines 370. Diversi esperti hanno formulato teorie scioccanti.

Misteri dal sottosuolo, ore 21.05 Discovery Science

Guidati dal biologo ed esploratore Rob Nelson, questa serie ci porta letteralmente sottoterra alla scoperta di antichi siti archeologici, tesori nascosti ma anche dei più moderni bunker che sono rimasti inesplorati pur trovandosi proprio sotto ai nostri piedi. La leggenda del treno d'oro dei nazisti - Si dice che in Polonia sia stato nascosto il leggendario treno d'oro dei nazisti. Rob e Stefan indagano sotto la superficie per scoprire la verità.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21.10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team continuano la loro ricerca per costruire le case sull'albero più straordinarie del mondo. Evasione - Pete crea un'oasi di evasione completamente fuori dalla circolazione, circondata da pace, amore e non solo. Una volta costruita, il proprietario aggiunge un'amaca tra gli alberi.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21.00 Nat Geo Wild

Colpi duri - Nel regno animale, ogni giorno le creature lottano per la sopravvivenza. In Africa, un leone affronta un giovane elefante, mentre le iene e i licaoni si sfidano per conquistare il cibo.

Enigmi alieni, ore 21.00 History

Nella nuova stagione di "Enigmi Alieni" verranno rivelate nuove scoperte che potrebbero riscrivere la storia. Avvistamenti, testimonianze, eventi misteriosi: nel corso della nostra storia gli indizi sull'esistenza degli extraterrestri sono innumerevoli.

L’Italia del treno, ore 21.50 History

Binari al potere - 1839: un treno corre lungo il Golfo di Napoli. Per la prima volta, il mostro di ferro solca l'Italia. Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido vanno alla scoperta delle officine di Pietrarsa.

Velista per caso, ore 21.00 Nat Geo People HD

Nella puntata di “Velista per caso” in onda stasera, dal titolo Wallis e Futuna: le isole vulcaniche - Ellis Emmett arriva nelle isole vulcaniche di Wallis e Futuna. L'avventuriero si immergerà in un lago che, secondo una leggenda del luogo, è pieno di mostri.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Due puntate in onda stasera, in prima visione tv su Sky Atlantic a partire dalle 21.15. Sette e cinquanta - Lori è entusiasta per la nomination ai premi AFAA Erotica. Intanto, Paul e Kenneth chiedono soldi a Vincent. Grandi idee - Vincent è sconvolto dal lato brutale dell'operazione di Rudy. Candy recluta volti nuovi per la produzione, ancora in difficoltà.

The Walking Dead - 1^ TV, ore 21.15 Fox

In contemporanea con gli Stati Uniti, in prima visione tv, la nona stagione per una delle serie horror più seguite di sempre. Segnali d'allarme - Una misteriosa scomparsa rischia di dividere le comunità che stanno collaborando alla costruzione del ponte, e al progetto di Rick.

The Gifted - 1^ TV, ore 22.10 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Nell’episodio di stasera, Alla deriva, in prima tv su Fox, Thunderbird, in difficoltà nell'affrontare la Cerchia Interna, si rivolge ad una vecchia conoscenza.

Bull - 1^ TV, ore 21.05 Fox Crime

Su Fox Crime, in prima TV, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). Un nome, una garanzia - Bull decide di affrontare un rischio estremo, accettando di guidare la class action di centinaia di persone contro una banca corrotta: in gioco c'è la reputazione del suo studio. Vestito per uccidere - Il legame tra Bull e Chunk viene messo alla prova quando Bull accetta di difendere il primo sospettato per l'omicidio di Nella Wester, stilista che è stata mentore di Chunk stesso.

Deception - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

L’ottavo episodio della prima stagione di “Deception”, Il mistero del diamante, va in onda, in prima visione tv, alle ore 21.15 su Premium Crime. La donna misteriosa costringe Cameron a rubare un diamante della collezione Rockefeller, promettendogli in cambio una chiave USB contenente un video che scagiona Jonathan.

Manifest - 1^ TV, ore 21.08 Premium Stories

In prima TV, su Premium Stories alle 21.08, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”. Bagaglio non reclamato - Saanvi e Michela hanno la stessa visione: una donna, che sembra fatta di pietra, lascia impronte bagnate. A causa di questa visione Michaela commette un errore sul lavoro.

Last man standing, ore 21.14 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21.14, gli episodi 7 e 8 della sesta stagione di “Last man standing”. La sposa impazzita contro i baxter - Più si avvicina il giorno delle nozze più Mandy diventa sempre più esigente e intrattabile. Mio padre e la macchina - Mike è determinato a comprare l'auto d'epoca che Chuck ha avuto in eredità dal padre. Ryan detta alcune nuove regole della casa per Eve. Kyle regala a Vanessa un cimelio di famiglia.

Heroes Reborn, ore 21.15 Premium Action

Nell’episodio di stasera di “Heroes Reborn”, la miniserie nata come sequel di “Heroes”, in un momento di follia, Noah si dirige a Midian con Malina, e i due vengono seguiti da Luke; durante il percorso, però, si imbattono in una tempesta paurosa. Malina usa i suoi poteri e la dissolve.

The 100, ore 22.03 Premium Action

Su Premium Action, alle 22.03 la replica del quarto episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” giunta alla 5a stagione. Il vaso di pandora - Bellamy, che ha stretto un patto con Diyoza, apre il bunker e fa uscire tutti, ma Diyoza lo tradisce e riparte per la Valle portando con sé Abby e Kane.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

A partire dalle ore 21.00 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. L'amore è una cosa molto strangolata - Dopo un incidente capitato a Bart a causa del padre, Marge costringe Homer a frequentare una terapia, dove scopre che strangolare i figli non è una cosa educativa. Marge e l'intossicazione da figlio - Da un po' di tempo Marge e Bart sono inseparabili. Quando Bart si allontana perché viene preso in giro dai compagni, Marge ci resta male. Fuga dal Jet Market - Bart diventa un teppista urbano e prende come ispirazione suo padre. Intanto Apu si trova in cattive acque perché il suo market ha un nuovo rivale. Non puoi sempre dire quello Kent ti pare - Intervistato in tv, Homer dice una parolaccia terribile. Ned, tempestivo, lo denuncia.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21.05 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi. Sei nuovi episodi a partire dalle 21.05 su DeA Kids.

Alvinn!!! And the Chipmunks, ore 20.45 Nick jr

Due episodi della prima stagione, di “Alvinn!!! And the Chipmunks”. Un babysitter quasi perfetto / Facciamo un patto - Alvin vuole costruire un aeroplano di stuzzicadenti per Dave. Prima però deve finire di riordinare la cantina. Munk Man / Il ladro di biciclette - Simon partecipa a un concorso per una ditta di giocattoli. Inventa il personaggio di Munk-Man, con tanto di costume e Munk-mobile.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

A partire dalle 21.10, su Cartoon Network, 4 episodi di “Teen Titans Go!”. L'importanza della pizza - Ogni volta che i Titans mangiano la pizza impazziscono e non riescono a smettere di ordinarla. La stanza dei videogiochi - I Titans prendono il posto dei protagonisti dei videogiochi. Beast Boy si trasforma in uomo - Beast Boy assume le sembianze umane e sente addosso la responsabilità dell'essere adulto. La scomparsa del telecomando - Cyborg non vede l'ora di iniziare una maratona di A-Team, ma non trova il telecomando.

Scooby doo e il mostro di Loch Ness, ore 20.40 Boomerang

Scooby-Doo e la banda della Mistery, Inc. vanno in Scozia per una vacanza e si ritrovano inaspettatamente a fronteggiare la più grande mostruosità di sempre: il mostro di Loch Ness. Esiste davvero?

Vampirina, ore 21.00 Disney Junior

Due episodi di “Vampirina” di stasera, a partire dalle ore 21.00 su Disney Junior. Conigli di polvere - Mentre puliscono il Fobia B&B, Demi cerca di usare un incantesimo per fare più in fretta. Il mostro coccoloso - Un mostro coccoloso vuole imparare da Vampirina le tecniche dello spavento.

Soy Luna - 1^ TV, ore 20.40 Disney Channel

Lutteo o non Lutteo? - L'esibizione di Matteo è un vero successo. E Luna e Matteo e si guardano innamorati, lasciando Michel molto triste. Intanto, Luna scopre che Sharon è entrata nella villa.

Marvel Spider-Man, ore 20.50 Disney XD

Spider Island. Parte 2 - A Manhattan tutti ora hanno i poteri da ragno. Spider-Man e Spider Gwen aiutano Vedova Nera a trovare Crossbones prima che consegni il vibranio a Arnim Zola e all'Hydra.

