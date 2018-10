Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 22 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Caccia al tesoro, ore 21.15 Sky Cinema Uno e 21.45 Sky Cinema Comedy

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

I babysitter, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Film commedia con la regia di Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Diego Abatantuono. Andrea, nel giorno del suo trentesimo compleanno, viene incaricato di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Trasposizione letterale della commedia francese “Babysitting”, è un film da vedere per trascorrere una serata di divertimento con tutta la famiglia.

Rosa, la wedding planner - Cercasi casa disperatamente, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Diretto da Michael Karen, con Alexandra Neldel e Sara Fazilat. Nuovo capitolo della saga incentrata sulle avventure dell'attraente e abile ragazza proprietaria di un'agenzia che organizza matrimoni. A seguito della notifica di sfratto inviatale dal proprietario della sua casa, Rosa, che vive con sua madre Ruth e il suo fidanzato Mark, sarà costretta a mettersi immediatamente alla ricerca di un nuovo posto in cui vivere. Da vedere se avete amato gli altri episodi della serie.

Questi sono i 40, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Regia di Judd Apatow. Un film con Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow, Megan Fox, Albert Brooks, Maude Apatow. Dopo anni di matrimonio, Pete e Debbie dovranno trovare il modo di perdonarsi e godersi il resto della loro vita. Prima di uccidersi a vicenda. Una commedia gradevole e divertente che terrà viva l’attenzione dall’inizio alla fine. Per una serata di divertimento.

Film d’avventura/azione da vedere stasera su Sky

Cowboys & Aliens, ore 21.15 Sky Cinema +24

Regia di Jon Favreau. Un film con Olivia Wilde, Harrison Ford, Daniel Craig, Sam Rockwell, Adam Beach, Paul Dano. New Mexico, 1875. Uno straniero privo di memoria arriva nella cittadina di Absolution. È ferito e ha fissato a un polso uno strano bracciale metallico. Non gli occorrerà molto tempo per comprendere che non è gradito. Un film che è la contaminazione tra due generi: il western e la fantascienza. Esperimento non perfettamente riuscito, nonostante la buona prova dei protagonisti. Per una serata senza troppe pretese.

Cani sciolti, ore 21.00 Sky Cinema Max

Film con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward, James Marsden diretto da Baltasar Kormákur. Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte da un anno di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi è stato infiltrato dalla DEA (la Squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa però quale sia il vero ruolo dell'altro. Un film da vedere per una serata tra colpi di scena e azione capaci di tenere incollato il telespettatore allo schermo.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

L’età dell’innocenza, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Diretto da Martin Scorsese, con Geraldine Chaplin, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Daniel Day-Lewis, Hugh Smith. Tratto dal romanzo premio Pulitzer di Edith Wharton. Nella New York del 1870 il giovane Newland Archer, appartenente a una famiglia molto in vista, sta per sposare la dolce May, a sua volta figlia di cospicua famiglia. Un film diventato un classico, capolavoro assoluto diretto e interpretato in maniera magistrale. Da vedere.

Indivisibili, ore 21.15 Premium Cinema

Un film diretto da Edoardo De Angelis con Marianna Fontana, Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio, Gianfranco Gallo. Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di potersi dividere. Il loro sogno (in particolare quello di una delle due) è la normalità. Un film atipico per una produzione italiana, vincitore di 6 David di Donatello e 6 Nastri d’argento. Una pellicola d’autore da vedere assolutamente.

Oldboy, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Un film diretto da Spike Lee con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson, James Michael Imperioli. Joe Doucett è un pubblicitario alcolizzato e in declino, che una notte viene misteriosamente rapito e rinchiuso in una stanza d'albergo. La prigionia dura vent'anni, durante i quali il malcapitato viene accusato del brutale omicidio della moglie, si racconta alla figlia attraverso centinaia di lettere. Remake del film culto del 2003 di Park Chan-Wook e, seppur meno efficace dell’originale, resta una pellicola ben diretta e ben interpretata.

L’apprendista stregone, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Regia di Jon Turteltaub. Un film con Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer, Alfred Molina, Monica Bellucci, Toby Kebbell. L'eterna lotta tra Balthazar Blake e Maxim Horvath, stregoni una volta amici e poi rivali a causa di una donna il cui amore li ha divisi, dopo essersi dipanata per secoli tra incantesimi, trappole e prigionie in bambole russe è arrivata al giorno d'oggi a Manhattan, dove Balthazar ha trovato quello che probabilmente è la nuova incarnazione di Merlino. Una trama disneyana per un film non riuscito completamente. Film da vedere per una serata in famiglia.

Film thriller da vedere stasera su Sky

La vendetta di un uomo tranquillo, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Diretto da Raúl Arévalo, un film con Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Alicia Rubio, Manolo Solo. Curro guidava l'auto della fuga e faceva il palo davanti alla gioielleria in cui i suoi compari stavano compiendo una rapina, ma qualcosa è andato storto e a pagare si è ritrovato solo lui. Fuori dal carcere lo aspetta la compagna Ana insieme al loro bambino, e non sono i soli ad attenderlo al varco. Un film da vedere perché, nonostante una trama poco originale, ha una regia emozionante e intrigante, che riesce ad attrarre lo spettatore.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Capitan Mutanda - Il film, ore 21.00 Sky Cinema Family

Film con Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Jordan Peele, Thomas Middleditch, Kristen Schaal, diretto da David Soren. Un personaggio inventato da due ragazzini dispettosi prende vita e il preside della scuola si trasforma in un vero e proprio supereroe. Dalla fortunatissima serie di libri per ragazzi di Pilkey, un film da vedere con tutta la famiglia per una serata di risate intelligenti.

Film western da vedere stasera su Sky

Duello a El Diablo, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Un film di Ralph Nelson, con Bibi Andersson, Sidney Poitier, James Garner, Dennis Weaver. Uno scout salva una donna fuggita da un campo apache, dove è vissuta come schiava, e la riconduce al marito, a Fort Creel. Insieme alla coppia e a uno squadrone di soldati di cui è guida, si dirige poi verso un altro forte, stretto d'assedio dagli indiani. Un film del 1966 per gli amanti del genere western.

