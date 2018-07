Uno in Musica ospita i Gorillaz e la storia di The Now Now. IL VIDEO

Sabato 14 luglio alle ore 15.15 andrà in onda su Sky Uno l'appuntamento di Uno in Musica dedicato ai Gorillaz che ci racconta la genesi del recente album The Now Now . I Gorillaz saranno in tour quest’estate nei principali festival europei, e saranno anche per la prima volta in Italia con l’unica data nel nostro Paese al Lucca Summer Festival. GUARDA IL VIDEO

Pochi mesi dopo avere vinto il loro primo Brit Award come Miglior Gruppo, i Gorillaz, la band virtuale di maggiore successo al mondo, ha pubblicato il nuovo album The Now Now. Prodotto dagli stessi Gorillaz, con James Ford e Remi Kabaka, è stato registrato interamente allo Studio 13 di Londra a febbraio 2018. Sabato 14 luglio alle ore 15.15 andrà in onda su Sky Uno l’Uno in Musica dedicato ai Gorillaz che ci racconta la genesi di The Now Now.



Nella registrazione di THE NOW NOW la band ha evitato le collaborazioni con delle guest star, preferendo riportare il tutto al gruppo creativo originale: alla voce il tenero sognatore dai capelli blu, 2D; alla chitarra la sfrontata ed insolente giapponesina, NOODLE; alla batteria il filosofo di Brooklyn e inventore di suoni RUSSEL HOBBS. E con Murdoc Niccals momentaneamente fuori gioco, nel nuovo album il basso è stato affidato al membro della Gangreen Gang ACE (la Gangreen Gang è un gruppo di attacca-briga dalla pelle verde, rivali delle Superchicche).



Il video della prima traccia “Humility”, che vede 2D andare in giro sui pattini e Jack Black suonare agli angoli di strada, è stato diretto da Jamie Hewlett e girato interamente a Venice Beach il mese scorso. Guardalo qui http://gorill.az/humilityvid



I Gorillaz saranno in tour quest’estate nei principali festival europei, e saranno anche per la prima volta in Italia con l’unica data nel nostro Paese al Lucca Summer Festival il 12 luglio. Il DEMON DAYS FESTIVAL, il celebre festival dei Gorillaz, la gioiosa apocalisse…il festival carnevalesco delle grandi esibizioni (The Guardian), curato da Damon Albarn e Jamie Hewlett quest’anno sarà alla Pico Rivera Arena di Los Angeles il 20 ottobre. The Now Now è disponibile in CD, LP e download, oltre a una speciale edizione da collezionisti in cofanetto da doppio LP deluxe.

GUARDA IL VIDEO