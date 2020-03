HBO ha recentemente rilasciato in via ufficiale l'attesissimo trailer della terza stagione di Westworld ...ma intanto ha anche "nascosto" sul sito della Incite, la (finta, ovviamente) compagnia al centro di questo nuovo capitolo e delle bellicose attenzioni di Dolores, altri video alquanto interessanti: continua a leggere e scopri di più. - Westworld 3, 10 indizi sulla nuova stagione della serie tv a partire dal trailer. VIDEO

di Linda Avolio

Westworld 3: i trailer nascosti sul sito della Incite Uscite ufficiali e uscite segrete: nella prima categoria c'è ovviamente il trailer dell'attesissima terza stagione di Westworld (clicca qui per scoprire quando e dove andrà in onda in Italia), mentre nella seconda rientrano altri video, alcuni nascosti sul sito della (finta, ovviamente) compagnia Incite, a quanto pare al centro di questo nuovo capitolo e delle bellicose attenzioni di Dolores. Se non avete voglia di lanciarvi in una ricerca "nell'internet", ci pensiamo noi a mostrarveli. Li trovate qui sotto. Westworld 3: il trailer della serie tv in arrivo su Sky, fotogramma per fotogramma. FOTO Westworld 3: Your World Il primo è molto simile al trailer rilasciato da HBO, e infatti si intitola "Your Wordl" (ndr, il tuo/vostro mondo). La prima parte è pressoché identica, mentra la seconda cambia parecchio rispetto al trailer ufficiale. Anzitutto l'audio: al posto della versione riarrangiata da Ramin Djawadi di "Sweet Child O' Mine" dei Guns N' Roses, in sottofondo continua a sentirsi la stessa musica angosciante sentita finora. In compenso, le battute in voice over sono molto più ricche, e ci sono nuove scene e inquadrature, come potete vedere voi stessi:

Dal minuto 1.25, dopo il "Welcome to the end of the game..." di Dolores a William, cominciano le differenze con il trailer ufficiale. Qui sotto trovate la traduzione delle battute in voice over.

Maeve: (a Dolores) Hai già "convertito" un giovane uomo in passato, o no? Hai fatto scatenare l'oscurità dentro di lui... Chiunque lui sia, adesso non può salvarti.

Ovviamente Maeve si riferisce a William e a Caleb: il primo probabilmente non sarebbe mai diventato ciò che è diventato dopo il suo primo incontro con il personaggio di Evan Rachel Wood e dopo quanto visto e fatto durante il suo primo soggiorno a Westworld. Quella breve ma intensa avventura scatenò in William qualcosa che finora era sempre rimasto sotto la superficie...e se con Caleb fosse lo stesso?

Caleb: (a Dolores) Io sono quello cattivo? E' per questo motivo che mi hai scelto?

Dolores: (non si sa a chi) Tu eri libero/a. Non avevi un Dio, ma provasti a costruirtene uno. Solo che ciò che hai costruito non è Dio. Le vere divinità stanno arrivando...e sono molto arrabbiate...

Per adesso è difficile dire se Dolores stia parlando a Caleb oppure, magari, al personaggio di Cassel (che, quasi sicuramente, è "Mr. Incite"), ma ovviamente si tratta solo di ipotesi.

Westworld 3: Free Will Is Not Free

Il secondo video invece ci presenta un po' le tematiche alla base di questa stagione, e si ricollega alla tag line del poster della S03, che è proprio Free Will Is Not Free.

Qui sotto, la traduzione dei cartelli e del voice over:

La fuga non è libertà

La realtà non è ottimizzabile

Il desiderio non è potere

L'indipendenza non è negoziabile

Il destino non è digitale

Interrompere non significa cambiare

Il caos non è rivoluzione

La morte non è dissenso

Dolores: Ti mostrerò questo mondo per ciò che è realmente...

Il libero arbitrio ha un prezzo

Dolores: ...e la verità ti renderà libero

"Free will is not free" è un evidente rimando alla frase idiomatica statunitense "Freedom is not free," cioè "La libertà ha un prezzo." Allo stesso modo, anche il libero arbitrio ha un prezzo, come abbiamo potuto vedere finora...

Westworld 3: When Caleb meets Dolores

Il terzo e ultimo video è un trailer in chiave rom-com (commedia romantica) che ci mostra qualcosa di più su come Dolores e Caleb si sono conosciuti. Il titolo è un evidente riferimento a uno dei più grandi classici del genere, When Harry met Sally... (Harry, ti presento Sally…).

Le immagini parlano da sole (più o meno, visto che, in questa chiave, sembrano assumere tutt'altro significato!), mentre qui sotto trovate la trascrizione dei voice over e dei dialoghi:

Caleb: Chi diavolo sei?

Dolores: Mi chiamo Dolores.

Caleb: Piacere di conoscerti.

---

Dolores: Ti offro la colazione.

Cameriera: Un po' di caffè per cominciare?

Dolores: Lui prende un cheeseburger e un frappè alla fragola. Con due ciliegie.

Caleb: Bel trucchetto. Come facevi a sapere queste cose?

---

Dolores: Ti sto tenendo d'occhio da un po'. Credo che tu sia ciò che stavo aspettando.

Caleb: Cosa intendi dire?

Dolores: Sto lavorando a qualcosa di grosso. E credo che tu mi potrai essere d'aiuto.

Caleb: Cosa vuoi fare?

Dolores: Iniziare una rivoluzione.

Caleb: Fico.

---

Dolores: Sono solo una ragazza intrappolata in questo corpo meccanico...e mi sto innamorando di te...

---

Caleb: Quello non è standard...

Dolores: No, non lo è...

---

Caleb: Tu sei la prima cosa realmente vera che mi è successa da un bel po' di tempo a questa parte

---

Personaggio di Marshawn Lynch: Porca vacca, chi è questa killer?

Dolores: Piacere di conoscervi.

Personaggio di Lena Waithe: Piacere nostro. (A Caleb) Meglio se leviamo le tende, Casanova.

Non perdete la terza stagione di Westworld (su Sky Atlantic dal 16 marzo alle 03.00 in versione originale sottotitolata), ora con un 35 per cento in più di romanticismo!