C'è anche lo zampino dei fratelli Duffer, Matt e Ross, i creatori di Stranger Things, nella nuva serie televisiva targata Netflix, Something Very Bad Is Going To Happen, show che il duo di statunitensi ha contribuito a portare alla luce ricoprendo il ruolo di produttori esecutivi.

Something Very Bad Is Going To Happen, come suggerisce il titolo, racconta una storia carica di tensione che sfocia in veri e propri momenti di paura.

Protagonisti, Rachel e Nicky, gli attori Camila Morrone e Adam DiMarco, innamorati e pronti per l'appuntamento con l'altare. Dove, presumibilmente, non arriveranno mai, non lo sappiamo ancora con certezza ma lo immaginiamo dal titolo della serie (assolutamente rivelatore) e dallo stile del brevissimo teaser diffuso in rete e dagli scatti con le immagini di scena che anticipano le atmosfere di una storia in cui possiamo aspettarci di tutto.

Matrimonio, amore e orrore

Cosa succede quando si sta per sposare una persona che si pensa sia sbagliata per noi? Con questo interrogativo la creatrice della serie, Haley Z. Boston (già sceneggiatrice di Al nuovo gusto di ciliegia e Cabinet of Curiosities) ha stuzzicato la curiosità del pubblico raccontando i temi principali di questa serie dove l'amore è destinato a naufragare.

L'horror è sempre stato il linguaggio che meglio le ha permesso di raccontare le storie che aveva nella testa, ha rivelato l'americana a Tudum, e lo spunto per questa trama viene anche dal matrimonio dei suoi genitori che, invece, è stato felice ed è durato molti anni.

In Something Very Bad Is Going To Happen, un prodotto televisivo dichiaratamente ispirato a pellicole di culto del genere come Carrie e Rosemary's Baby, ci sono Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Karla Crome, Jeff Wilbusch.

La regia è di Axelle Carolyn, Lisa Brühlmann e Weronika Tofilska, che si è fatta già apprezzare per la serie pluripremiata Baby Reindeer.