Marvel Television ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in arrivo in Italia dal 25 marzo in esclusiva su Disney+(visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Otto nuovi episodi per un racconto cupo e teso in cui Matt Murdock e Wilson Fisk tornano a scontrarsi per il controllo di New York. Tra ritorni attesi e nuovi ingressi, la serie rilancia il tema della redenzione nel cuore del Marvel Cinematic Universe

Il trailer: New York come campo di battaglia morale

Il nuovo trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita promette un racconto ancora più oscuro e politico. New York non è solo uno scenario, ma una posta in gioco: una città schiacciata dal potere, attraversata da una guerra sotterranea tra legge e violenza, tra controllo e resistenza. Sopravvivenza, ribellione e redenzione entrano in rotta di collisione, mentre l’azione si intreccia a un conflitto morale sempre più lacerante.

Matt Murdock contro Kingpin: la guerra continua

Nei nuovi episodi, Wilson Fisk — ora sindaco — esercita un dominio soffocante sulla città e dà la caccia al vigilante di Hell’s Kitchen. Sotto la maschera, Matt Murdock sceglie di tornare nell’ombra per abbattere l’impero criminale di Kingpin e tentare di salvare un’anima collettiva ormai allo stremo. È uno scontro che non riguarda solo il potere, ma il senso stesso della giustizia.

Cast, ritorni e nuovi volti

Creata da Dario Scardapane, Chris Ord e Matt Corman, la serie vede il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil e di Vincent D’Onofrio come Wilson Fisk. Tornano anche Deborah Ann Woll (Karen Page), Ayelet Zurer (Vanessa Fisk), Wilson Bethel (Bullseye) e Margarita Levieva (Heather Glenn).

La stagione segna inoltre un ritorno molto atteso: Krysten Ritter riprende il ruolo di Jessica Jones, mentre Matthew Lillard entra nel Marvel Cinematic Universe nei panni del misterioso Mr. Charles.

Quando e dove vederla

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà composta da otto episodi e debutterà in Italia il 25 marzo, in esclusiva su Disney+. Il trailer conferma l’ambizione della serie: un noir supereroistico che guarda al presente, dove la maschera non è solo un simbolo, ma una scelta di resistenza.