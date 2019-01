A West Finger, in Arkansas, Hays cerca di fare luce su quanto successo nel 1980, il famigerato caso riguardante la sparizione dei giovani Purcell. E se alcune potenziali prove fossero state tralasciate di proposito? Perché il Devil's Den, il locale dov'erano soliti incontrarsi i ragazzini all'epoca, non è stato passato al setaccio a dovere? Mentre l'attenzione della polizia ricade su due possibili sospettati - Brett Woodard, un veterano di guerra e un lupo solitario, e Ted LaGrange, un ex truffatore con un interesse poco sano per i bambini -, i genitori dei ragazzini scomparsi, Tom e Lucy Purcell, ricevono un messaggio criptico da una fonte anonima. Sfoglia la gallery del secondo episodio di True Detective 3, in onda in versione originale sottotitolata lunedì 14 gennaio alle 03.00 (in contemporanea con gli U.S.A.) e poi in replica alle 21.15