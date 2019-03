Tin Star, stagione 2: anticipazioni degli episodi 5 e 6

© SKY

E’ in onda su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, la seconda stagione di Tin Star . Da una parte Angela e Jim/Jack che si riavvicinano e sono di nuovo complici, dall'altra Johan, un uomo buono ma debole e codardo. In mezzo Anna, che chiede aiuto ai primi per salvare il secondo. Ma la salvezza è qualcosa che non abita più in casa Worth e in casa Nickel da ormai tanto tempo. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 1 marzo alle 21.15.

Tin Star, stagione 2, episodio 5 Se il quarto episodio era incentrato prevalentemente su Elizabeth e Johan, il quinto ci mostra gli avvenimenti di quella giornata dal punto di vista dei coniugi Worth, che in un momento di malinconia e di bisogno si riavvicinano. Dopo aver dato fuoco al corpo di Whitey, Jack viene avvicinato da Angela, che gli chiede aiuto per risolvere un certo problema: i soldi richiesti da Jaclyn. Utilizzando parte della cocaina nascosta nel pozzo, e tirando in mezzo Frank e Randy, a quanto pare delle vere calamite quando si tratta di guai causati da Jack, i due alla fine recuperano la somma necessaria. Elizabeth, però, sembra sparita. Intenzionata ad aiutare Johan, che l'ha accolta in casa sua sfidando non solo il capo della comunità, ma anche, soprattutto, Jack, Anna decide di andare a parlare con suo padre. Ovviamente le cose non andranno proprio come previsto.

Tin Star, stagione 2, episodio 6

Anna chiede aiuto ai suoi genitori per salvare Johan e, di conseguenza, la sua famiglia: i trafficanti con cui il Pastore è invischiato, infatti, sono individui molto, molto, molto pericolosi, e non si fermeranno davanti a niente e a nessuno pur di mettere le mani su quel maledetto borsone. Ovviamente Angela e Jim/Jack non ci mettono neanche un secondo ad accettare: Anna è la cosa più importante, e per riavere la sua fiducia sono disposti a tutto. Per avere l'aiuto dei Worth, Johan è però costretto a dire la verità alla sua famiglia.Inutile dire che Sarah e Rosa la prendono molto male. Scopriamo finalmente cos'è successo veramente in Messico e per quale motivo i Nickel si sono trasferiti a Prairie Field.