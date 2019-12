The Loudest Voice, episodio 3, 2008

Con le elezioni presidenziali dietro l'angolo, Roger è dir poco ossessionato da Obama, che per lui è un socialista, un nemico del popolo. Per questo motivo, tramite Fox News Channel tenta attivamente di ostacolare la sua campagna prima, e il suo operato post-vittoria poi. Su ordine di Ailes, Brian Lewis fa fuori una "spia" che riferisce a Murdoch e ad altre fonti eterne informazioni riservate: o sei con Fox News, o sei contro, dunque sei un nemico. Gretchen Carlson, una delle figure di punta del canale, viene adocchiata da Roger, che intanto continua a tenere saldamente in pugno Laurie Luhn, in un rapporto a dir poco tossico e manipolatorio. Lei cerca di allontanarsi, ma lui, che la fa tenere sotto sorveglianza, non glielo permette. I rapporti tra Obama e Fox News sono a dir poco tesi, e il rifiuto di un incontro con Ailes viene inteso come una dichiarazione di guerra. Di conseguenza, la già tesa situazione tra Roger e Rupert si fa ancora più precaria: il primo vuole il completo controllo a livello editoriale, e farà di tutto pur di ottenerlo. Beth riceve in regalo il giornale locale di Garrison da suo marito: sarà lei a gestirlo, ma per permettere a lui di portare avanti la sua personale propaganda. Durante un evento a Warren, la sua città natale, in Ohio, Ailes fa un discorso decisamente nazionalista e promette che farà la sua parte per "Rendere nuovamente grande l'America."

The Loudest Voice, Naomi Watts è Gretchen Carlson

The Loudest Voice, episodio 4, 2009

Laurie prova a mettere fine alla relazione malata con Roger, ma lui le dice che la lascerà andare solo quando lei gli avrà trovato una sostituta. Il giovane giornalista conservatore Joe Lindsley viene scelto da Ailes per aiutare Beth a dirigere il giornale di Garrison. L'obiettivo è di usare la piccola testata locale come punto di partenza per mettere i bastoni tra le ruote ai Democratici, e Joe viene sapientemente manipolato per portarlo a termine. Fox News finisce nel mirino dell'amministrazione Obama a causa dei suoi metodi faziosi. A quel punto, Roger passa al contrattacco usando Glenn Beck per colpire il Presidente in carica dandogli del corrotto e del razzista. Laurie comincia a selezionare alcune ragazze per potersi liberare dal giogo di Ailes, ma cade vittima di un esaurimento nervoso. Gretchen non gradisce il modo di comportarsi di un suo collega, così sottopone la questione a Ailes...che però in tutta risposta si rivela altrettanto misogino e anche decisamente viscido. Joe si rende conto di essere stato usato, ma Roger gli spiega la Storia è scritta dai vinti...e che loro stanno vincendo, dunque non si deve preoccupare e, anzi, deve continuare a fare ciò che sta facendo.