The Affair 5, le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Continua su Sky Atlantic la corsa della quinta e ultima stagione di The Affair , l'avvicente serie targata Showtime. E' dunque tempo di tornare per l'ultima volta dentro le vite di Helen e Noah, che dovranno affrontare i fantasmi del passato per poter guardare finalmente al futuro. Ci riusciranno? Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda martedì 26 novembre alle 21.15.

The Affair, stagione 5, episodio 7

Noah e Whitney vanno a Montauk per cominciare a organizzare il matrimonio di lei, che si terrà a casa Butler. Solloway si accorge subito che le condizioni di salute di Bruce è peggiorata e che Margaret, a causa delle stress della situazione, è più nervosa e ostile del solito. Quando Whitney si rende conto che la cerimonia sarà molto più costosa del previsto, va in crisi, ma in realtà alla base della sua inquietudine c'è il fatto di aver tradito Colin con Furkat. Al Lobster Roll, padre e figlia incontrano Luisa, e da lei vengono a sapere che Cole e Joanie sono diretti verso il Vermont. Noah riceve una telefonata da Petra, la reporter di Vanity Fair, che gli dice che una certa Eden ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto gravi contro di lui... Nel futuro, Joanie riesce a entrare in contatto con Benjamin Cruz e a trovarlo. Vuole sapere la verità sulla morte di sua madre, e non se ne andrà fin quando non le verrà rivelata. Ben sembra disposto a parlare...ma Joanie può veramente fidarsi di lui, dopo ciò che è stato in grado di fare?

The Affair, stagione 5, episodio 8

Helen viene assunta da una società di design di lato livello. Quando torna a casa, trova un'assistente sociale che sta investigando su Sierra. A un incontro con Christianna, e da lei scopre alcune cose sul rapporto tra lei e Sasha. Adeline si presenta a casa di Helen e propone a sua figlia di farsi ricoverare per qualche settimana in una struttura per persone con problemi mentali. L'improvviso arrivo di Sasha, tornato per il compleanno di Helen, complica ulteriormente le cose. A New York, Noah incontra il suo editore, e con lui e la responsabile delle pubbliche relazioni della società, Joyce, tenta di mettere insieme una strategia per gestire le accuse a suo carico. Joyce gli dice chiaramente di non mettersi in contatto con Petra o Eden, ma Solloway è pur sempre Solloway, e ovviamente finisce per fare l'esatto contrario di quello che gli è stato consigliato. Tornato in California, va immediatamene da Helen per avvisarla...ma Helen riceve una telefonata...