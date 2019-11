The Affair 5, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Continua su Sky Atlantic la corsa della quinta e ultima stagione di The Affair , l'avvicente serie targata Showtime. E' dunque tempo di tornare per l'ultima volta dentro le vite di Helen e Noah, che dovranno affrontare i fantasmi del passato per poter guardare finalmente al futuro. Ci riusciranno? Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda martedì 19 novembre alle 21.15. - The Affair 5, le foto della stagione finale della serie tv

The Affair, stagione 5, episodio 5

Sierra non riesce a gestire come vorrebbe la maternità: da una parte si sente in colpa perché vorrebbe essere una brava mamma, dall'altra vorrebbe essere libera di dedicare il tempo necessario alla sua carriera, che deve ancora prendere il volo. Finalmente viene richiamata dopo un'audizione, ma deve assolutamente trovare qualcuno che si occupi di suo figlio mentre lei sarà via. Potrà forse farlo sua madre, Adeline, star di Hollywood ma non proprio genitrice dell'anno (o del decennio, o di sempre)? Il rapporto che Sierra ha con lei non è mai stato sano, e ora che il suo stato mentale non è dei migliori la cosa è ancora più evidente. Ma Adeline si tira indietro all'ultimo minuto, così la giovane attrice pensa di chiedere aiuto a Helen. Helen, però, è impegnata, si sta concentrando sulla sua rinascita personale e professionale. Con l'acqua alla gola, ma intenzionata a non rinunciare alla propria carriera, Sierra tenterà di incastrare ogni cosa...ma alla fine dovrà prendere atto del fatto di non essere assolutamente in grado di gestire da sola tutte quelle responsabilità.

Mentre è impegnata con una cliente, Helen riceve la visita di Noah, che le dice di essere ancora innamorato di lei e di volere una seconda chance. Lei, però, è perentoria: non sa che farsene del suo amore, non ci sarà mai più niente tra loro. Da Sasha, Helen fa la conoscenza di Christanna, la figlia della fidanzata morta dell'attore. Il rapporto tra i due è a dir poco complicato e problematico. Tornata a casa, deve gestire sia Sierra, in piena crisi e in piena depressione post-partum, e Priya, che le chiede di fare finta di essere la madre di Eddie in vista dell'arrivo dall'Asia di suo fratello, cioè dello zio di Vik.

The Affair, stagione 5, episodio 6

2053, Montauk. Al cimitero, Joanie incontra E.J., un ricercatore esperto di epigenetica che sta studiande le famiglie storiche della zona, tra cui anche i Lockhart. A quanto pare, questo buffo scienziato sa parecchie cose sul passato e sa anche dove si trova il verbale della polizia riguardante il ritrovamento del corpo di Alison Bailey, morta suicida. Di notte, durante una superluna alquanto scenografica, Joanie ha una rivelazione: qualcosa non torna riguardo la morte di sua madre. Rientrata a casa, non riesce a togliersi quel pensiero fissa dalla testa. Parla con Luisa, che per lei è stata una madre anche dopo il suo trasferimento nel Vermont, e poi parla anche con suo marito, ma la situazione degenera in pochissimo tempo. Di nuovo in compagnia di E.J., che intanto ha raccolto preziose informazioni, Joanie sente un nome, Benjamin Cruz. E comincia a ricordare...