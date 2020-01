Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con His Dark Materials - Queste oscure materie , l'adattamento audiovisivo dell'omonima trilogia letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman. Protagonista di questa fiaba a tratti inquietante è la giovane Lyra, che dal giorno alla notte si ritroverà al centro di un'incredibile avventura. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, il finale di stagione, di Queste oscure materie , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic mercoledì 22 gennaio alle 21.15. - His Dark Materials, scopri lo speciale sulla serie

Queste oscure materie, episodio 7

Sopravvissuta alla caduta, Lyra si ritrova prigioniera di Iofur Raknison, il re degli orsi corazzati, in combutta col Magisterium. Grazie alla sua astuzia - e grazie all'aiuto di Iorek, col quale ormai ha un legame inscindibile - riesce a cavarsela, ma non c'è tempo da perdere. Insieme a Roger, caduto dalla mongolfiera di Lee insieme a Byrnison, Lyra finalmente raggiunge i llaboratorio di suo padre, che però non sembra troppo contento di vederla. Intanto, Marisa si mette in viaggio verso Svalbard insieme a Padre McPhail e a un corposo manipolo di soldati. Il loro obiettivo? L'eretico Asriel. Anche Scoresby e Hester sono sopravvissuti alle turbolenze della notte. Serafina dice chiaramente all'aeronatua che la sua missione non è ancora conclusa: deve ritrovare la ragazza e proteggerla a ogni costo. Lord Boreal vuole mettere le mani sulle lettere che John Parry ha inviato alla moglie nel corso degli anni. Manda così Thomas a casa di Elaine e Will, ma la situazione gli sfugge di mano. Will, sconvolto per quanto accaduto, fugge.

James McAvoy, le foto più belle dell'interprete di Lord Asriel in His Dark Materials

Ruth Wilson, le foto più belle della protagonista di His Dark Materials

Queste oscure materie, episodio 8 (finale di stagione)

Lord Asriel parla finalmente a Lyra delle sue ricerce, della Polvere e degli universi multipli, e le spiega che il Magisterium ha paura del suo lavoro perché crede che la Polvere sia la fonte di ogni peccato umano. Lui, però, cambierà ogni cosa. Ma come? Mentre Will è braccato dallo scagnozzo di Boreal, la Signora Coulter e Padre McPhail sono sempre più vicini. Asriel prende Roger e lo porta sulla vetta della montagna dove tenterà di condurre un espemento delicatissimo: ma per quale motivo? Lyra si rende conto che c'è qualcosa che non va in quella partenza improvvisa, così chiama a raccolta Iorek e i suoi orsi. Forse però ormai è troppo tardi...oppure no?