La verità sul caso Harry Quebert episodio 9: persi nel mistero

La verità sul caso Harry Quebert non è ancora stata rivelata. In questo episodio 9 scopriamo nuovi pezzi del grande puzzle che a inizio serie era pieno di buchi e di incognite, arrivando così a delineare in maniera sempre più nitida i suoi protagonisti e a comprendere le loro motivazioni.

È ormai chiaro che in Nola (Kristine Froseth) convivevano diverse personalità, compresa una violenta mutuata dalla madre, che le infliggeva le punizioni corporali di cui poi lei raccontava a Harry (Patrick Dempsey). Ma è piuttosto su Luther (Josh Close) che emergono le rivelazioni più clamorose e, forse, dolorose: scopriamo infatti che a organizzare il pestaggio del poveretto era stato Elijah Stern, lo stesso “benefattore” che gli aveva poi offerto un lavoro e lo aveva aiutato a rimettersi in sesto.

Per un attimo sembra inoltre possibile intravedere una soluzione al caso, grazie alle prove all’apparenza schiaccianti contro Robert Quinn e la sua conseguente confessione. Ma, come ci ha finora abituati questa serie tv, niente è mai come sembra, nemmeno quando tutte le evidenze sembrano suggerire una certa verità. Ed ecco che l’attenzione si sposta su Travis e su un personaggio all’apparenza insospettabile come Jenny.



Harry Quebert, nessuno è innocente

Continua, con questo penultimo episodio, il disvelamento dei segreti di tutti i personaggi della serie. E nessuno si salva, nemmeno chi in principio sembrava avere una reputazione “a prova di bomba”. Pezzo dopo pezzo, la serie tv diretta dal francese Jean-Jacques Annaud smonta l’architettura di menzogne su cui si sorregge l’intera vicenda. E finalmente, con l’episodio conclusivo alle porte, siamo giunti al momento in cui verrà rivelata la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità.