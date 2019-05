Bellissima, altissima ed enigmatica: stiamo parlando dell’attrice britannica Gwendoline Christie , una delle donne più alte del jet set, ben 191 centimetri! Amatissima nel ruolo di Brienne di Tarth in Game of Thrones , Gwendoline Christie è nel gruppo delle eroine di Hollywood grazie anche ai ruoli in cult come Star Wars e Hunger Games . Nel privato Gwendoline è una donna piena di classe e stile, che nelle occasioni ufficiali ama sfoggiare outfit bellissimi, merito forse anche del compagno Giles Deacon , famoso fashion designer inglese. A sceglierla come modella è infatti Miu Miu per la nuova campagna della linea Miu Miu Croisière 2019 , insieme a Kendall Jenner, Adriana Lima e tante altre modelle. Sfoglia la gallery.

Articolo di Helena Antonelli

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda il lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su Sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.

Nikolaj Coster-Waldau, il leone danese de Il Trono di Spade

Dracarys! Nathalie Emmanuel, le foto più belle di Missandei de Il Trono di Spade

Udite il suo ruggito: Peter Dinklage, le foto di Tyrion de Il Trono di Spade

Maisie Williams, le foto più belle della mitica Arya di Game of Thrones

Il Trono di Spade: un cast "all'altezza" di ogni situazione

"Gnocchi" di Spade: tutti i belli del Trono

Iain Glen, le foto più belle di Ser Jorah Mormont de Il Trono di Spade

Tutte le recensioni dell'ottava stagione de Il Trono di Spade