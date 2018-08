Il Trono di Spade: se Jon Snow diventa Joan

L'attesa per l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade - che andrà in onda entro la prima metà del 2019 - si fa sempre più pesante, e allora ci pensa il sito di intrattenimento e "cose buffe e bizzarre" Bored Panda a strapparci un sorriso. Bored Panda, infatti, ha trasformato gli attori del cast di GoT in pulzelle, e il risultato è veramente interessante. Alcune versioni femminili di Jon Snow e compagni non hanno nulla da invidiare ai loro originali maschili, mentre altre...beh, altre è un bene che esistano solo per finta! Sfoglia la gallery - Il Trono di Spade, scopri lo speciale sulla serie