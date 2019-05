La puntata viene vista su HBO da 12,5 milioni di telespettatori, che diventano 18,4 se si aggiungono quelli provenienti da HBO GO e HBO Now

«Game of Thrones» non conosce sosta. E, settimana dopo settimana, invece di andare incontro a un fisiologico calo d’attenzione (e, quindi, anche di telespettatori), continua a macinare record su record.

L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda «The Bells» (in italiano, «Le Campane»): la quinta puntata dell’ottava stagione, quella che precede il gran finale della serie, risultata negli Stati Uniti d’America la più vista di sempre.

Game of Thrones: i numeri della quinta puntata



Erano, infatti, 12,5 i milioni di telespettatori che si sono sintonizzati su HBO - il network via cavo che trasmette la serie in America - per vedere l’episodio in questione, circa 300 mila in più di quelli del terzo, inerente la grande e sanguinosa battaglia con gli Estranei, che si era «fermato» a 12,2 milioni di telespettatori.

Inoltre, se a questi dati aggiungiamo quelli provenienti da HBO GO e HBO Now (le app che permettono di guardare gli show di HBO), gli spettatori di «The Bells» schizzano magicamente a 18,4 milioni.

Game of Thrones: le anticipazioni sul gran finale



Nel frattempo, forti di questi numeri strabilianti, HBO (ma anche Sky Atlantic, che lo trasmetterà in versione originale sottotitolata lunedì 20 maggio alle tre di mattina) si prepara alla messa in onda dell’ultima puntata della serie, in cui tutti i nodi rimasti in sospeso si scioglieranno, svelando finalmente l’identità di chi riuscirà a sedersi sull’ambitissimo Trono di Spade.

Per ora, gli unici indizi che abbiamo in mano derivano dal promo dell’episodio in questione, che si apre sulla distruzione di Approdo del Re, fortemente voluta da una Daenerys Targaryen più furente e crudele che mai.

E proprio lei, la Madre dei Draghi, è la protagonista assoluta del promo, dove - ripresa da dietro - la si vede incedere fiera davanti a una schiera di soldati devoti. Sarà, quindi, lei a sedersi sul Trono di Spade? La risposta, nella puntata in onda lunedì 20 maggio.