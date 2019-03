Sono alte 20 centimetri , pesano un chilo e sono di cioccolato bianco steso a mano: ecco le uova di Pasqua de Il Trono di Spade. - Il Trono di Spade 8, il trailer in italiano

Manca sempre meno alla partenza dell’ultima stagione di «Game of Thrones» (il debutto italiano è previsto per il 15 aprile). E, per celebrare l’evento, complice anche il periodo, un servizio di food delivery ha pensato di realizzare delle uova di Pasqua speciali ispirate a quelle della famosa serie televisiva.

In particolare, alla storia di Daenerys Targaryen (a cui dà il volto Emilia Clarke) e le sue tre uova di drago, regalate da Illyrio Mopatis in occasione del matrimonio di khaleesi con Khal Drogo (Jason Momoa).

Sono alte 20 centimetri e costano circa un euro

Entrando un pò più nello specifico, le uova targate «Game of Thrones» sono alte 20 centimetri, pesano un chilo e sono di cioccolato bianco steso a mano, per fare in modo che assomiglino il più possibile a quelle della serie Tv.

Importante sottolineare che hanno anche un prezzo molto contenuto, pari a circa 80 pence, che più o meno corrispondono ai nostri 90 centesimi.

La commercializzazione tra Londra, Manchester e Leeds

La brutta notizia è che, come riporta il sito Gizmodo, queste sfere di cioccolato saranno purtroppo commercializzate soltanto in Gran Bretagna, tra Londra, Manchester e Leeds, in un periodo di tempo che va dal 14 (data della premiere americana della stagione) al 21 aprile (giorno di Pasqua).

Per l’occasione, in queste città, verrà creato un temporary restaurant ad hoc (dal nome non casuale: «The Hatchery», l’incubatrice), in cui sarà possibile acquistarle.

«Un modo per festeggiare i fan più accaniti»

«Assistiamo a incredibili picchi di ordinazioni in concomitanza delle première e dei finali di stagione e abbiamo quindi pensato: 'Quale modo migliore per festeggiare i fan più accaniti, di queste creazioni con squame e scaglie?’» hanno spiegato i manager del servizio di food delivery .

«D’altronde, la Pasqua sta arrivando e allo stesso modo anche la stagione finale del nostro passatempo preferito grondante sangue».