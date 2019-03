Il Trono di Spade 8, il trailer in italiano

Il video di presentazione dell’ottava stagione di Game of Thrones , su Sky Atlantic a partire dal 15 aprile alle 03.00, è finalmente disponibile anche nella nostra lingua: ecco le immagini anticipate dal trailer in italiano de Il Trono di Spade 8. GUARDA IL VIDEO - Il Trono di Spade 8, il trailer nel dettaglio, fotogramma per fotogramma

Il Trono di Spade 8: ecco il trailer italiano



L’inverno, lo si è ormai capito, è ufficialmente arrivato: dal 15 aprile alle 3 di notte (a causa del fuso orario con gli USA) l’ottava e ultima stagione della serie tv cult tratta dai libri di George R.R. Martin arriverà su Sky Atlantic. Ad annunciarla in maniera ufficiale, dopo che lo si era visto in inglese, è arrivato anche il trailer in italiano de Il Trono di Spade 8.

Il Trono di spade 8 trailer italiano: Arya in azione

Il video diffuso da HBO è ricco di anticipazioni su quanto vedremo nei primi episodi dell’attesissimo finale di Game of Thrones, confermando alcuni dei dettagli trapelati nei giorni scorsi. Per mettere da subito in chiaro che si comincerà col botto, anche il trailer parte con una sequenza ad alto tasso di adrenalina, mostrando Arya Stark nei corridoi di quello che sicuramente è Grande Inverno, armata di una punta di lancia in vetro di drago e inseguita da un’inquietante figura bianca, quasi sicuramente un Estraneo. “La Morte ha molti volti. Sono ansiosa di vedere questo”, dice la giovane assassina.

Le immagini di Arya si alternano con quelle dei preparativi all’epica battaglia contro i non-morti: Ser Davos sulle mura, Varys nel sottosuolo con Gilly, il piccolo Sam e donne e bambini in cerca di rifugio. Nel frattempo, tre navi della flotta di Euron Greyjoy trasportano gli uomini della Compagnia Dorata assoldati per conto di Cersei Lannister, a segnare le avvisaglie dello scontro che avverrà successivamente, fra le “truppe alleate” di Daenerys Targaryen e Jon Snow e l’improbabile alleanza Lannister-Greyjoy.

Il Trono di spade 8 trailer italiano: Cersei vs Jonaerys

Nel trailer in italiano de Il Trono di Spade 8 vediamo poi i principali protagonisti di quella che sarà la stagione conclusiva della serie tv diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Da un lato i già citati Daenerys e Jon, ormai a tutti effetti una coppia, fanno il loro ingresso a Grande Inverno, seguiti dai due draghi Drogon e Rhaegal, che lasciano di stucco Sansa Stark. Dall’altra, Cersei Lannister, affiancata come sempre dall’infido Qyburn.

Jon dovrà confrontarsi con la verità scoperta da Bran durante il suo viaggio all’indietro nel tempo e poi confidata a Sam, legata alla sua appartenenza alla famiglia dei Targaryen. Lo vediamo, infatti, alle prese con sentimenti contrastanti, legati forse all’entità delle rivelazioni in questione. Ma anche Cersei, mostrata con gli occhi gonfi di lacrime, avrà probabilmente la sua bella dose di preoccupazioni da affrontare.

Il Trono di spade 8 trailer italiano: e Tyrion?

Il trailer italiano de Il Trono di Spade 8 mostra poi Jaime Lannister e Brienne di Tarth impegnati in battaglia, oltre a un toccante saluto (forse l’ultimo bacio?) fra Verme Grigio e Missandei. E ci mostra come – per la gioia dei veri fan di Game of Thrones – Edd, Tormund e Beric Dondarrion siano sopravvissuti al crollo della Barriera orientale. Non poteva poi mancare un bel primo piano di Sandor “il Mastino” Clegane, con tanto di fuoco (il suo spauracchio!) alle spalle.

E Tyrion Lannister? Poteva forse essere tagliato fuori dal primo trailer del finale de Il Trono di Spade? Certo che no! Eccolo infatti comparire, sebbene sul termine del video, con il volto segnato dalla preoccupazione. E così, i personaggi in gioco ci sono tutti. Ma soprattutto, in questo emozionante trailer ci sono tante scene coi draghi, il che dovrebbe far contenti quanti aspettano con ansia… l’inizio della fine.