Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke, Regina dei Draghi...e delle stock photos!

L'attesa per l'ottava e ultima stagione della serie cult di casa HBO ha ormai raggiunto livelli altissimi, specialmente dopo la recente indiscrezione secondo cui questo benedetto capitolo finale non arriverà prima di giugno del 2019. La priorità, a questo punto, è una sola: trovare la forza per resistere. Come distrarsi dunque? Dandoci dentro con la birra dedicata a Jon Snow ? Costruendo il proprio personale Tyrion 3D ? Ottime idee, non c'è che dire. C'è però un'altra cosa che renderà migliore le vostre giornate: Emilia Clarke che ricrea alcune delle più famose immagini di repertorio ambientate in ufficio. Continua a leggere, guarda il video, e ricordati di respirare

Regina dei Draghi, delle sopracciglia, e ora anche delle stock photos, le terrificanti foto di repertorio dei cataloghi delle agenzie fotografiche: il talento di Emilia Clarke non ha confini. Perché va bene essere conosciuti per il proprio ruolo in quella che è una delle 10 serie più viste degli ultimi due decenni, ma le cose importanti sono altre. E il vero modo per farsi ricordare nei secoli dei secoli (amen) è chiaramente questo: diventare la più grande interprete di foto di repertorio.

Se questo video non vi ha illuminato la giornata, allora per voi non c'è veramente più niente da fare.

Sentire Emilia Clarke dire "Era da tutta la vita che aspettavo questo momento, un momento decisivo per la mia carriera.[...] Fare foto di repertorio è probabilmente la cosa più importante che mi sia mai capitata, e ha veramente influenzato chi sono e chi voglio essere." e vederla impersonare Sally the CEO e Barbara the Businesswoman è un dono per l'umanità intera. Specialmente al minuto 3.33.

Grazie Emilia. Grazie.