Il Trono di Spade 8: le anticipazioni di Emilia Clarke dal set di Belfast. VIDEO

Purtroppo manca ancora molto all’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , che andrà in onda nel 2019, ma finalmente, ecco che gli attori, attualmente impegnati nelle riprese, iniziano a sbottonarsi un po’. Questa volta è il turno di Emilia Clarke , interprete della Madre dei Draghi, senza dubbio uno dei personaggi preferiti dei fan, che ci porta a fare un giro sul set nordirlandese : continua a leggere, scopri di più e guarda il video

Ma quanto ci mancano le super espressive sopracciglia di Emilia Clarke, AKA l’unica, vera, originale e inconfondibile Madre dei Draghi? Tanto, tantissimo, e pensare di dover aspettare il 2019 per l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade non fa che peggiorare le cose! Per fortuna, però, la nostra Khaleesi ha avuto pietà di noi e deciso di rendere un po’ meno dolorosa questa attesa portandoci a fare un giro sul set nordirlandese, per darci qualche anticipazione. Spoiler: c’è anche un cameo dell’ormai ex Re del Nord Jon Snow!

Missione compiuta? Non proprio, ma per una buona causa! La simpatica Emilia, infatti, si è prestata a girare questo divertente video per lanciare, in collaborazione con Omaze (una piattaforma per l’online funding), una campagna per la raccolta di fondi per The Royal College of Nursing Foundation, una fondazione che si occupa di formare e supportare infermieri e assistenti sanitari.

Tutta la storia del fortunato vincitore che avrà la possibilità di fare un giro sul set di Belfast della serie, però, è vera, verissima: a questo link trovate tutte le info. E chi lo sa, magari potreste essere voi i fortunati che pranzeranno insieme a Daenerys Stormborn della casa Targaryen, Nata dalla Tempesta, etc etc etc!