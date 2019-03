Il Miracolo, episodio 7: le prime foto dal set

Alma è riuscita a riportare a galla Carlo, ma le condizioni del bambino sono critiche. Al capezzale del figlio, Fabrizio e Sole sono costretti a guardare in faccia la realtà e a essere finalmente sinceri l'uno con l'altra. Clelia va alla ricerca di Marcello, spedito dal suo superiore in un centro di disintossicazione per preti, mentre Sandra, scampata "per miracolo" a una violenza quasi certa, è intenzionata a scoprire la verità sul sangue che sgorga dalla Madonnina. Votta non sa più che pesci pigliare: anche lui, d'altronde, è umano, e questa situazione lo sta mettendo a dura prova. Guarda le foto del settimo e penultimo episodio, in onda martedì 29 maggio alle 21.15 - IL MIRACOLO, SCOPRI LO SPECIALE SULLA SERIE