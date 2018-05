Il Miracolo, la trama della serie TV firmata Ammaniti

Una Madonnina che piange lacrime di sangue, un miracolo, qualcosa che va al di là di ogni spiegazione possibile. Qualcosa di spiegabile solo con la fede. Oppure no? Su Sky Atlantic il martedì sera alle 21.15 è in onda Il Miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti con Guido Caprino, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Elena Lietti, Lorenza Indovina e Sergio Albelli: continua a leggere e scopri la trama de Il Miracolo

Una Madonnina che piange sangue, un mistero insondabile, e sei personaggi che vedranno rivoluzionate le proprie esistenze nel giro di pochi giorni: Il Miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti, è in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic.

Il Miracolo: la trama

L’Italia è in un momento critico, in bilico sulla soglia del referendum che può portarla fuori dall’Europa. In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l’evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite.

Il giovane Presidente del Consiglio Fabrizio Pietromarchi è un politico giusto, un progressista, ateo, ed è alle prese con il momento più delicato della sua carriera politica. Sua moglie, l’esplosiva e indomabile Sole, minaccia inoltre di lasciarlo. Insomma, non è un periodo felice per lui.

Padre Marcello, prete di periferia, dopo anni e anni di devota fede e missioni in Africa è preda di pulsioni incontenibili: il gioco d’azzardo, il sesso, la pornografia distruggono la sua anima. Cerca un segno di Dio per battere il demonio.

Il Generale Votta è un uomo solitario, custode della sicurezza, nemico di tutto ciò che può turbare l’ordine costituito. E’ afflitto da una fastidiosa forma di sinusite che forse non è che l’espressione della sua inquietudine inconscia.

L’ematologa Sandra cura da anni sua madre, ormai ridotta a un vegetale. Per lei ha sacrificato ogni aspetto della sua esistenza, anche il suo amore per Amanda, e per ridarle la vita è pronta a tutto.

Sono loro i primi a venire a contatto con l’incredibile reperto rinvenuto nel covo del boss della ‘ndrangheta Molocco: una statuetta della Madonna che piange senza sosta sangue umano. Sono loro ad avere sulle spalle la responsabilità di un evento di tale portata.

Una piscina dismessa è il luogo deputato a custodire un mistero che sembra non avere spiegazioni, un mistero che avrebbe il potere di destabilizzare il paese già in equilibrio precario. L’intelletto, la ragione di Stato, la fede o la scienza saranno le vie tentate per cercare una risposta a un fenomeno incomprensibile.

Più si cercano risposte, più le domande si moltiplicano. Ognuno di loro si addentrerà nel tentativo di comprendere, gestire o contrastare la Madonna finirà per scendere in un abisso di eventi che modificherà irreversibilmente la sua vita per lasciare intatta la potenza incomprensibile del MIRACOLO.

