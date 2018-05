Il Miracolo, la serie tv di Niccolò Ammaniti arriva su Sky

Arriva su Sky "Il Miracolo", la serie tv firmata da Niccolò Ammaniti, uno degli scrittori italiani più tradotti nel mondo, al suo debutto alla regia. Serie originale Sky prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte France e Kwaï, "Il Miracolo" esordisce su Sky Atlantic HD martedì 8 maggio con i primi due episodi, a partire dalle 21.15 (FOTO - LO SPECIALE).

La trama

Le vicende al centro de "Il Miracolo", sono ambientate in un'Italia sulla soglia del referendum che può portarla fuori dall’Europa. In otto giorni quattro personaggi si trovano a fare i conti con un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: il ritrovamento di una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue durante un’operazione di polizia. Al mistero non c’è risposta, ma la potenza di quell’enigma farà deragliare le vite di tutti quelli che saranno coinvolti nella sua soluzione. Niccolò Ammaniti firma la sceneggiatura della serie con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises e la regia con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. La serie, in otto episodi, verrà distribuita nel mondo da FremantleMedia International.

Il cast

Protagonista de "Il Miracolo" è Guido Caprino ("Fai bei sogni", "In Treatment", "1992"), che interpreta il presidente del consiglio, Fabrizio Pietromarchi. Con lui Elena Lietti ("La pazza gioia", "Il rosso e il blu"), nei panni della 'first lady' Sole Pietromarchi; Lorenza Indovina ("La tregua", "Il passato è una terra straniera", "Qualunquemente", "Prima che la notte"), in quelli di Clelia, una donna dal passato irrisolto e Sergio Albelli ("Il giovane favoloso", "La pazza gioia"), che presta il volto al generale Giacomo Votta, che guiderà le indagini sul ritrovamento. Da citare la partecipazione di Alba Rohrwacher ("La solitudine dei numeri primi", "Hungry Hearts", "Perfetti Sconosciuti", "In Treatment"), che vestirà i panni della biologa Sandra Roversi, e Tommaso Ragno ("Io e te", "1992", "1993") in quelli di Marcello. Al cast artistico si affianca un team tecnico di primissimo livello; gli effetti visivi sono affidati al team Makinarium, mentre i costumi sono stati realizzati da Cristiana Ricceri.