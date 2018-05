Il Miracolo, tutti i personaggi della serie TV di Ammaniti

La serie evento creata per Sky da Niccolò Ammaniti andrà in onda su Sky Atlantic ogni martedì alle 21.15 a partire dall'8 maggio. Intanto, dopo il trailer e dopo l'intervista a Guido Caprino , andiamo a conoscere i personaggi: continua a leggere e scopri di più

Il Miracolo: i personaggi principali

Fabrizio Pietromarchi, interpretato da Guido Caprino

Fabrizio Pietromarchi è il premier italiano attualmente in carica, ha una quarantina d’anni e due figli: Alma, dieci, e Carlo, cinque. È capo di un partito politico di centrosinistra. Uomo laico e razionale, guida il Paese in un momento politico molto delicato. Mancano poche settimane al referendum per uscire dall’Europa indetto dai suoi avversari politici. Fabrizio si trova a fronteggiare il miracolo della statuetta piangente che metterà in crisi ogni sua certezza. La razionalità, stavolta, non lo aiuta e questo lo destabilizza. Una condizione psicologica che condivide solo con Marcello, un prete di periferia che l’ha aiutato anni prima ad affrontare una delicata situazione familiare.

Sole Pietromarchi, interpretata da Elena Lietti

Sole Petromarchi è la moglie di Fabrizio. Sole proviene da una ricca famiglia milanese, da giovane ha fatto il pilota di Rally poi si è innamorata di Fabrizio, all’epoca politico emergente di un grande partito di centro sinistra, e si è ritrovata quasi senza volerlo a essere la first lady. Costretta a interpretare una parte che non le piace, accanto a un uomo che forse non ama più, si sente inadeguata anche come madre e si consola con il gin tonic.

Generale Votta, interpretato da Sergio Albelli

Il generale Votta è un uomo tutto d’un pezzo. Le sue priorità sono la sicurezza dell’Italia e la protezione dei suoi uomini. Ha una madre anziana che vive in un ospizio e che lui accudisce con dedizione. È un tipo solitario con una naturale tendenza alla depressione. Soffre di una forma cronica di sinusite che combatte con l’aerosol. Votta è un soldato, credente, ma non praticante. È un bravo investigatore e il contatto con la statua sanguinante lo porterà alla ricerca delle origini del miracolo. Nonostante parli poco è un uomo amichevole, alla ricerca di una spiritualità.

Sandra Roversi, interpretata da Alba Rohrwacher

Sandra è una biologa romana di 37 anni, intelligente e ostinata nel camuffare la sua bellezza. Cocciuta e passionale, ama il suo lavoro e sta rintanata nel laboratorio che divide con un paio di ricercatori. È piena d’idee e per cercare le soluzioni sceglie sempre la via del paradosso. Sempre. Che la faccenda riguardi la scienza o la sua vita. Sandra è omosessuale, ha alle spalle una vita famigliare difficile e un’ex amante, Amanda, di cui è ancora innamorata. Vorrebbe avere un figlio, ma da anni tutte le sue energie sono destinate alla cura della madre, una donna che vive ormai in uno stato catatonico, una copia inerme della donna dura e fredda che ha fatto tanto soffrire la figlia.

Padre Marcello, interpretato da Tommaso Ragno

Marcello è il parroco di una piccola chiesa di periferia frequentata per lo più da extracomunitari. È quello che, per semplificare, viene definito un prete controcorrente, alcuni lo chiamano addirittura il “prete anarchico”, e per un periodo, quando ha fatto il missionario in Africa, ha goduto di una certa notorietà. È romano, ha 50 anni. Le donne gli hanno sempre voluto bene, in particolare Clelia, sua compagna di classe al liceo, ma il suo vero grande amore è sempre stato Dio. Marcello conosce Fabrizio Pietromarchi per essere stato vicino a suo padre durante una lunga malattia. Marcello però ha una doppia vita, è completamente dipendente dal gioco e dalle pulsioni sessuali, ha immotivati scatti d’ira e frequenta gente losca.

Clelia, interpretata da Lorenza Indovina

Clelia è una donna sola e eccentrica, puntigliosa al limite dell’insopportabile, si guadagna da vivere traducendo i manuali degli elettrodomestici. Per diletto traduce poesia. È stata la prima e unica fidanzata di Marcello, per qualche mese ai tempi del liceo, e non l’ha mai dimenticato, tanto da farne un’ossessione. È per questo che partecipa regolarmente alle riunioni di beneficenza che la madre di Marcello tiene a casa sua. Clelia è disposta a fare e sopportare tutto pur di aiutare Marcello, sul quale riversa tutto il suo amore, ma anche la sua frustrazione. Ha un grande segreto che riguarda proprio il sacerdote ma di cui lui non è a conoscenza.