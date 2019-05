Gomorra 4, episodio 8: la morte di Alberto Resta

Anche nell'ottavo episodio c'è un dipartita definitiva, quella di Alberto Resta , il socio in affari di Genny. A segnare per sempre il suo destino è la "fidata" Tiziana. In attesa dei prossimi appuntamenti con la quarta stagione di Gomorra - La serie , in onda il venerdì sera alle 21.15 su Sky Atlantic, facciamo un giro dietro le quinte: guarda il video e scopri di più.

Ti chiami Gennaro Savastano e hai un socio in affari che sì, è anche bravo in quello che fa, però è stato convocato in procura e non ti ha detto niente. In più, dalla sua collaboratrice hai la conferma che non è proprio bravissimo a reggere la tensione e a mantenere la "poker face" davanti a un magistrato. A quel punto non ti rimane altro da fare: proporgli di acquistare un decisamente scenografico lotto di terreno costiero, portarlo ad ammirarlo dall'alto, e poi manomettergli i freni della macchina e fargli fare un bel volo. L'ultimo volo.

E' questo che succede ad Alberto Resta, interpretato da Andrea Renzi. Da socio che avrebbe dovuto farlo stare "senza pensieri" a impiccio il passo è corto, così Gennaro, che sente sul collo il fiato di Ruggieri, opta per la soluzione più sicura di tutte: l'eliminazione fisica di Alberto.

Pensavamo tutti che Genny prima o poi l'avrebbe spinto giù dalla scogliera, afferrandolo all'improvviso per la giacca e facendolo volare direttamente in mare, ma poi, quando l'abbiamo vsito salire in macchina, abbiamo pensato che Alberto anche questa volta se l'era cavata. In realtà il volo è solo posticipato: Resta si accorge quando ormai è troppo tardi che i freni della sua macchina sono stati manomessi.

Ovviamente girare questa scena non è stato facile. C'è voluto parecchio tempo per trovare il luogo adatto (un precipizio alto 60 metri!), e poi buttare una macchina vera giù da una scogliera è qualcosa che va preparato in maniera minuziosa, anche perché mai come in questo caso vale la regola del "Buona la prima!".

La quarta stagione di Gomorra - La serie è in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic.