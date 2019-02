Gomorra 4: ecco il trailer, da brivido, della nuova stagione

Una nuova vita per Genny e la sua famiglia. Una guerra che nessuno sembra volere. E nuovi personaggi che promettono di dire la loro in un Sistema dall’equilibrio sempre più precario. Iniziano a delinearsi i ruoli, le svolte impreviste, gli scontri e le alleanze che vedremo nei nuovi episodi di GOMORRA. E quel che dal teaser si intuiva soltanto diventa più chiaro nel trailer rilasciato oggi dell’attesissima quarta stagione della serie originale Sky, il cui debutto è atteso su Sky Atlantic il 29 marzo.

Nel trailer si vedono tutti i protagonisti della serie Sky prodotta da Cattleya - Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito) - assieme ad alcuni nuovi ingressi.

I dodici nuovi episodi – prodotti da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film – sono diretti da Francesca Comencini (responsabile anche della supervisione artistica dei nuovi episodi), Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco. Da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editore).

Gomorra – Quarta stagione debutterà il 29 marzo in esclusiva su Sky Atlantic.

La storia che vedremo nei nuovi episodi - girati fra Napoli e dintorni, Bologna, Reggio Emilia e Londra - riparte da Genny, ormai sempre più solo e per questo sempre più in pericolo. L’erede del clan Savastano è sopravvissuto a tutto, ma qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. Per proteggere la sua famiglia dovrà prendere decisioni difficili, arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia. Con Patrizia, Genny dovrà stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio per ora vedono confermata la posizione del loro clan nel centro di Napoli, ma presto si troveranno ad affrontare importanti (e pericolosi) cambiamenti.