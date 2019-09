Nel cast di Euphoria - in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic da giovedì 26 a domenica 29 settembre alel 23.15 - c'è anche Alexa Demie, giovane attrice di origini messicane e statunitensi. Demie nella serie interpreta Maddy Perez, popolarissima cheerleader nonché fidanzata di Nate Jacobs, il quarterback della squadra di football. La loro, però, è una relazione decisamente tossica. In attesa di vederla in azione in Euphoria, scorri la gallery con le sue foto più belle. -